Vallejo responde críticas de Matthei al gobierno: “Olvida cuando a sus 39 años la tildaban de ‘cabra chica’”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se tomó un tiempo en sus vacaciones para responder los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que la mañana de este lunes calificó a los integrantes del gobierno como “una tropa de jovencitos arrogantes”.

Mientras realizaba un análisis de los dos primeros años de la administración del Presidente Gabriel Boric, la jefa comunal criticó en duros términos la manera en que parte del Ejecutivo ha hecho política, lo que, a su juicio, ha derivado en una mala gestión.

“Primero, porque son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada. Que les ha salido todo fácil en la vida y que de repente sintieron que eran revolucionarios, que se dieron cuenta que había desigualdades en Chile y se sintieron entonces revolucionarios y ellos los indicados a decirle a la gente de escasos recursos qué es lo que era bueno para ellos”, enfatizó en diálogo con Tele13 Radio.

A renglón seguido, Matthei sostuvo que “esa superioridad moral se les cayó por todos los lados, con todo este tema de las fundaciones (caso líos de platas). Mire cómo la arrogancia de haber criticado al Socialismo Democrático en forma brutal, y hoy día son los principales ministros. Y sin ellos este gobierno se caería a pedazos. Mire usted la cantidad de volteretas. O sea, desde que Carabineros eran lo peor que había, ahora de repente hay que ayudarlos y hay que respaldarlos”.

Además, arremetió con el Mandatario: “Uno al final no sabe en qué cree, para dónde va, en qué equipos confía. La verdad es que me pasa que le he ido perdiendo el respeto. Creo que lo ha hecho extraordinariamente mal”.

Aunque este lunes inició su periodo de descanso, la portavoz del gobierno retrucó las declaraciones de la alcaldesa a través de una publicación en la red social X.

“Las palabras de la alcaldesa Matthei son el tipo de declaraciones que no aportan nada ni son justas con su propia biografía. Parece que olvida cuando a sus 39 años la tildaban de “cabra chica” por disputar liderazgos masculinos, en el caso del “Kiotazo””, escribió.

Y luego añadió: “Lo que más lamento de sus dichos, es el tono, porque no es la manera de tratar las legítimas diferencias políticas. Somos un gobierno que piensa y trabaja por el bien de Chile, y que busca acuerdos transversales, incluso más allá de nuestras propias convicciones”.