Vallejo y debate sobre “existencia de presos políticos mapuche”: “Respecto al sistema judicial ese calificativo no aplica, pero desde el punto de vista político tenemos un problema que es mucho más complejo”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó las declaraciones contradictorias al interior de La Moneda frente a la “existencia de presos políticos mapuche”.

El tema se abrió el martes pasado luego de que, durante una visita a La Araucanía, la ministra del Interior Izkia Siches asegurara que “este gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones políticas, pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuche, están muy equivocados”.

Así, este viernes, la titular de la Segegob fue consultada en específico por los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quién aseguró el pasado jueves que “las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”.

Declaraciones que, casi en paralelo se contrarrestaron con las del titular de la Segpres, Giorgio Jackson, quien afirmó sobre el conflicto que se vive en La Araucanía que “ahí ha sucedido muchas veces y se ha determinado por demostrar cuando terminan saliendo en libertad sin que exista ninguna prueba, que ha existido persecuciones y muchas veces prisión política por algunos que han sido, ya derechamente, confirmados como montaje en el pasado”.

Sobre la definición de Monsalve, Vallejo indicó que “en esto quiero ser súper clara, respecto a si hay o no presos políticos mapuche. Aquí no hay diferencias, se ha tratado de instalar que hay una mirada distinta entre la subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior. Lo que ha dicho el subsecretario del Interior es algo que tiene toda lógica, respecto al sistema judicial e institucional judicial, ese calificativo no aplica, pero aquí tenemos desde el punto de vista político un problema que es mucho más complejo y que no se restringe simplemente a un titular. Hay que entender la complejidad del asunto”.

En ese sentido, la secretaria de Estado insistió en que en La Moneda “no hay diferencias. Aquí el subsecretario se restringió a una mirada que es parte de lo que corresponde al sistema judicial. Y el resto es un tema que vamos a tener que enfrentar con el diálogo, por cierto con las comunidades”.

En tanto, sobre lo que fue esta semana al gobierno, y en específico al hecho que vivió la ministra del Interior, Izkia Siches en su viaje a La Araucanía, cuando debió suspender una visita a Temucuicui debido a que en el trayecto debió enfrentarse a barricadas y disparos al aire, Vallejo insistió en defender la gira.

“Sabemos que el foco de la atención está instalado sobre la visita a Temucuicui, pero la agenda en La Araucanía fue mucho más amplia que eso. Sin lugar a dudas, vamos a seguir desplegándonos en La Araucanía”, indicó.

Y agregó: “Tuvo semanas de preparación, aquí hubo planificación. Y efectivamente hay cosas que pueden surgir en el camino. Todos hemos dicho, como gobierno, y la ciudanía sabe que esto no iba a ser fácil, pero lo importante es enfrentar con valentía, convicción e insistir en que nuestro camino está trazado porque tenemos la plena convicción de que es el camino necesario para avanzar en soluciones de fondo al conflicto que hemos tenido”.