Asociación de Bancos cree que es posible volver a tener bajas tasas en créditos hipotecarios, pero tardará años

Chile era el país mejor posicionado a nivel latinoamericano en tasas y plazos que entregaba la banca para créditos hipotecarios.

Eso fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena, en el marco de la primera cuenta pública anual que realiza el gremio, correspondiente a la gestión 2021, donde detalló que la mejor tasa fue inferior a UF +2% anual, pero agregó que para poder volver a ese nivel se requiere de mucho trabajo y poder reconstruir el ahorro a largo plazo en el país.

Allí Mena explicó que para entregar créditos, los bancos en el mundo, por norma y por ley, deben calzar operaciones, eso significa que deben existir depositantes que confíen, por lo que para lograr volver a las tasas bajas que registraba Chile hace algún tiempo en comparación a otros países, el presidente de la ABIF dijo que es necesario “reconstruir el ahorro de largo plazo”, junto con una mayor certidumbre en el contexto económico y político.

En todo caso, Mena puntualizó que “nuestra impresión es que esto requiere de años (…) Es posible que al final de esta década volvamos a tener tasas bajas” si es que el país efectivamente trabaja en ello.

Asimismo, Mena señaló que “esta es una problemática de Latinoamérica completa, no hay ningún pais en Latinoamérica que pueda dar créditos sobre 15 años, y la mayoría de ellos no puede dar sobre 10 años (…) Volver a los 30 años (de plazo en hipotecarios) va a necesitar una agenda especifica de trabajo”.

En ese sentido, comentó que actualmente las tasas de hipotecarios se han ido estabilizado entre el 5% y 6%. Sin embargo, comentó que “no veo que esto cambie durante lo que resta de este 2022″. Es más, detalló que probablemente el promedio de 2022 va a ser superior a la del año 2021.

¿Qué plazos están dando los bancos en créditos hipotecarios? Mena dijo que “vemos que hoy los recursos que se obtienen de los depositantes están entre los 15 y hasta los 20 años”. Al respecto, explicó que por ahora no se ve mucho financiamiento a más largo plazo, de 30 años. “No lo hemos visto todavía desarrollado con fuerza”, detalló. Y agregó: “Creo que, lamentablemente, lo que vamos a ver en este 2022 son todavía plazos entre 15 años, y a lo más 20, muy puntualmente”.

Sobre si el alza de la Tasa de Política Monetaria (TPM) que ha venido subiendo el Banco Central (BC), y que se proyecta que seguirá subiendo, tendrá o no un efecto alcista sobre la tasa de créditos hipotecarios, Mena comentó que “no tiene un efecto directo sobre las tasas hipotecarias que pueden ser a 15 o 20 años, no es directo, pero es una referencia que de alguna forma, la economía, dependiendo de cómo se muevan los flujos, puedan tener un efecto. Lo que digo es que no tiene un efecto principal”.

¿Entonces, cómo se mueve la tasa de largo plazo? “Se mueve según la capacidad de que nos perciban en el mundo, por un lado, como una economía solvente de mediano plazo. Tiene que ver, por lo tanto, con la deuda pública, cuánto aumenta esta deuda pública. Tiene que ver con la capacidad de tener flujos de captaciones de fondos de largo plazo, sobre 10 años, sobre 20 años”, puntualizó.

“Entonces, como todo producto que se transa en un mercado, el dinero de largo plazo, de 15 a 20 años, tiene que ver con la oferta y demanda de esos flujos. Lo que hoy vemos, es que esos flujos están restringidos, y por lo tanto, no existen interesados en comprar Chile a 30 años. No son cero, pero están muy restringidos. Y eso también depende de la visión en términos de estabilidad y de certidumbre política y social que nuestro país enfrente”, añadió.

También dijo que “la capacidad de que podamos volver a tener los créditos hipotecarios que teníamos propios de un país desarrollado, de lejos, los menores en Latinoamérica, los más baratos en Latinoamérica, los que tenían menor dividendo dado el mayor plazo en Latinoamérica. ¿Los podemos volver a tener? Yo creo que sí, en la medida que tengamos un esfuerzo y un plan de trabajo sostenido como sociedad. Eso implica políticas públicas y crear las condiciones de confianza económica para que ello sea posible”.

Principales resultados del 2021

En cuanto a los resultados obtenidos durante el 2021, Mena informó que las utilidades de la industria retornaron a su promedio histórico, representando en promedio 1,14% de rentabilidad sobre activos, los que totalizan US$425 mil millones.

Los préstamos totales subieron 3,4%, en consumo en una variación de 0,1%, mientras que los comerciales avanzaron 2,5%. Los préstamos para la vivienda crecieron 6,5%, pese a los ajustes de tasas de los últimos meses. Asimismo, en riesgo de créditos se observan dos indicadores relevantes: por un lado la baja a niveles históricos de la morosidad mayor a 90 días en colocaciones, que se situó en 1,25%; y, en paralelo, hubo un aumento de las provisiones por riesgo de crédito sobre colocaciones, hoy en 3,42%.

“Ha sido un año difícil en términos económicos y sociales, pero es importante que, como industria, relevemos que durante los últimos 10 años hemos entregado más de 2 millones de créditos hipotecarios otorgados a 20 años, lo que significa el cumplimiento de más de 2 millones de sueños, de proyectos profesionales, personales y de familia que hemos ayudado a construir. También hemos entregado 31 millones de cuentas corrientes y a la vista, el doble que hace una década, aumentando claramente el acceso al sistema financiero formal. Esperamos poder continuar en esa senda de crecimiento, de mayor bancarización y formalidad de los chilenos”, comentó el presidente de la ABIF.