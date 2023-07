“Barbenheimer” arrasó en taquilla este fin de semana

La combinación de éxitos y fracasos del fin de semana de “Barbenheimer” contribuyó a que la taquilla cinematográfica en EE.UU. se convirtiera en dicho lapso en el mejor del año, dando a las salas de cine la tan necesaria inyección de energía veraniega.

“Barbie”, de Greta Gerwig, recaudó US$ 155 millones en EE.UU. y Canadá entre el viernes y el domingo, mientras que “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, ingresó US$ 81 millones a escala nacional, según los distribuidores de las películas.

El total de cintas en las grandes pantallas de EE.UU. recaudaron en conjunto US$ 302 millones durante el período de tres días, lo que lo convierte en el fin de semana más fuerte de 2023 para los cines de América del Norte y el cuarto fin de semana más fuerte de la historia en EE.UU., según Comscore. Este ha sido el único fin de semana de los 10 primeros en el que no se ha estrenado ninguna película de las franquicias Star Wars, Jurassic Park o Marvel.

De cara al fin de semana, “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie y que cuenta la historia de las esculturales muñecas y su búsqueda de sentido, registró un índice mucho más alto de entradas por transacción en comparación con las películas típicas, lo que significa que más gente la está viendo en grupos grandes, dijo The Box Office Company.

“No hay precedentes de una preventa así para una comedia original”, declaró Marine Suttle, directora de producto de la empresa. “Está funcionando como una película de superhéroes”, explicó.

La industria cinematográfica ha estado esperando una inyección de adrenalina mientras aún se recupera de la pandemia, y algunas películas muy esperadas siguen luchando por atraer multitudes a los cines. Hasta hace poco, el fenómeno del fin de semana de grandes éxitos de taquilla parecía cosa del pasado, inalcanzable en una época en la que los atracones en el sofá habían sustituido en gran medida a las idas al cine.

El prolongado descenso del número de espectadores de cine tras la crisis de Covid ha afectado a grandes y pequeñas cadenas de cines, y la segunda mayor cadena del mundo, Cineworld, se declaró en quiebra el año pasado. El propietario de los cines Regal ha atribuido su difícil proceso de reestructuración en parte a la falta de éxitos de taquilla y a los servicios de streaming que alejan a los espectadores de las salas; ha dicho que planea salir de la quiebra este mes.

El entusiasmo de los fans en torno a “Barbie”, de Warner Bros. Pictures, y el drama de la Segunda Guerra Mundial “Oppenheimer”, de Universal Pictures, es por ahora un soplo de aire fresco para los estudios y exhibidores, que también están asimilando los efectos de dos huelgas en Hollywood que podrían prolongarse durante meses y que ya están provocando importantes retrasos en la producción.

A pesar de la buena acogida de “Barbie” y de la esperanza que ha infundido a los ejecutivos del cine de que la combinación adecuada de narración, estrellas y marketing puede vender entradas, una huelga prolongada podría suponer un duro golpe para las cadenas de cines.

“Si hay una huelga prolongada, los operadores de cine son los que están en mayor riesgo con su dependencia casi completa de nuevos productos”, escribió Moody’s Investors Service a principios de este mes.

Las ventas de taquilla nacional antes de este fin de semana habían totalizado US$ 5.100 millones, un 12% más que un año antes, pero un 22% menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, de acuerdo a Comscore.

Fuera del cine AMC, en el centro de Los Ángeles el jueves por la noche, grupos de mujeres vestidas con spandex rosa comieron hamburguesas con queso y bebieron cócteles antes de las proyecciones de preestreno. En una proyección del miércoles en el centro comercial Westfield Century City de Los Ángeles -donde se rodaron varias escenas de la película-, fans de Barbie sin ropa posaron para hacerse fotos delante de un cartel de “Oppenheimer”.

Ynon Kreiz, diector ejecutivo de la empresa juguetera Mattel, propietaria de los derechos de Barbie y coproductora de la película a través de su unidad Mattel Films, atribuyó el acelerado impulso a una frenética campaña de marketing de su empresa y de Warner Bros.

Mattel promocionó la película mediante exposiciones en las tiendas donde se venden muñecas Barbie y estableciendo asociaciones de marca con 160 minoristas de todo el mundo. Esto incluyó a empresas como Nestlé México y Krispy Kreme Filipinas, que vendieron rosquillas temáticas de “Barbie” con glaseado turquesa y virutas rosas y una bebida helada “Cotton Candy Chiller” con vetas azules y rosas.

“El tema era crear un acontecimiento cultural”, aseguró Kreiz. “No se trataba sólo de comercializar una película”, agregó.

El filme, coescrito y dirigido por Gerwig, conocida por explorar las sutilezas de los personajes femeninos, es “una película de arte indie disfrazada de superproducción”, dijo Mike De Luca, copresidente del estudio Warner Bros. Discovery.

Hace meses, la compañía identificó a “Barbie” como una oportunidad para la promoción cruzada entre sus cadenas de televisión, una prioridad bajo la dirección de David Zaslav. En reuniones semanales en el terreno de Warner Bros., los altos ejecutivos discutían cómo crear un “verano de Barbie”.

Zaslav, que ha defendido el negocio de las películas en salas a pesar del auge del streaming, ha dado prioridad a determinados contenidos para que reciban un impulso total en toda la compañía, según personas cercanas a la empresa, y “Barbie” ha sido el último ejemplo.

El rosa fue el color elegido por muchos de los neoyorquinos que vieron "Barbie" en su estreno nacional. FOTO: EVAN ANGELASTRO/ THE WALL STREET JOURNAL

El resultado fue una campaña que incluía el programa “Barbie Dreamhouse Challenge” en la cadena HGTV de Warner Bros. Discovery, un avance de la película durante las finales de conferencia de la NBA en su canal TNT, un “Fin de semana de ensueño de Barbie” en TBS y un episodio de temática Barbie del programa de Food Network “Summer Baking Championship”.

Incluso algunos fans que nunca jugaron mucho con muñecas Barbie durante su infancia han respondido con entusiasmo a la película.

Jemellee Santos, de 34 años, que trabaja en atención al cliente en Chicago, compró hace semanas entradas para ver la película con su prima en un cine Alamo Drafthouse.

Dice que creció haciendo deporte y asistiendo a partidos de béisbol con su padre. El año pasado, tras importantes cambios en su vida, y cuando Barbie apareció en sus redes sociales, se sintió cada vez más atraída por el espíritu de la muñeca y empezó a comprar más ropa rosa y morada.

“Fue una parte de mi infancia que me perdí porque no me interesaba. No era una niña muy femenina”, comentó Santos. “Ahora mismo, cosas nostálgicas como Barbie son las que me hacen feliz”, añadió.

Las expectativas de los jefes de los estudios y de los propietarios de los cines se han multiplicado a medida que las estimaciones de estreno de “Barbie” pasaban de US$ 70 millones a finales de junio, a más de US$ 100 millones sólo unas semanas después.

Los propietarios de cines han creado cócteles temáticos y eventos especiales de lanzamiento. Marcus, una cadena de cines que cotiza en bolsa con sede en Milwaukee, organizó fiestas “Barbie Blowout”, algunas de ellas con cajas de muñecas Barbie a tamaño humano en sus vestíbulos para hacerse fotos.

Greg Marcus, director ejecutivo de la cadena, se puso una peluca rubia de Barbie y una boa de plumas rosas para un video de TikTok promocionando la película. “Hago lo que sea para ayudar a vender una película”, señaló Marcus. “Pero no voy a mentir, me sentí un poco bobo”, añadió.

Marcus calificó el éxito inicial de “Barbie” y de “Oppenheimer” de “validación del modelo teatral”, debido a las fuertes preventas y al gran interés de los grupos.

“Hay algo de levantarse, salir de casa y concertar una cita”, aseguró Marcus. “Has hecho una inversión”, indicó.

B&B Theatres, con sede en Missouri, ofreció un cóctel de Maker’s Mark y Fireball para los cinéfilos de “Oppenheimer”, llamado The Bomb. En los cines LOOK, los cócteles de Barbie se servían en barriles de 50 galones.

Los altos ejecutivos de la empresa ayudaron a romper las entradas y limpiar la basura debido a la demanda. Grupos de 30 personas a la vez han ocupado todas las localidades. Las preventas de LOOK Cinemas fueron las más altas desde que la pandemia del Covid-19 cerró auditorios, contó el CEO Brian Schultz, cuya cadena incluye unas 120 pantallas en varios estados.

La Asociación Nacional de Propietarios de Teatros informó que unas 200.000 personas compraron entradas para ver “Oppenheimer” y “Barbie” el mismo día. La directora general de la asociación, Jackie Brenneman, calificó la tendencia, conocida como “Barbenheimer”, de fenómeno sin precedentes por lo diferentes que son los dos títulos.

Es un giro bienvenido a una historia que Schultz y otros exhibidores han vivido desde que el Covid-19 rompió los hábitos cinéfilos de millones de estadounidenses.

Una vez reabiertos los cines, volvieron las películas de terror y los espectáculos de superhéroes, pero algunos géneros no estaban representados en los multicines, como las películas familiares y las comedias románticas con calificación R, afirmó Schultz.

El número de pantallas en EE.UU. cayó alrededor de un 5% desde la pandemia de Covid-19, pasando de más de 41.000 en 2019, a poco más de 39.000 a finales del año pasado, según la asociación de cines.

Entre los cines que tuvieron problemas financieros en la pandemia estaba el Caribou Theater, de cuatro pantallas, en el noreste de Maine. Su propietario, Arlen Dow, lo vendió a principios de año y se quedó con un complejo de tres salas, el Braden Theater, en la cercana Presque Isle, Maine.

Recuperarse de los cierres por Covid-19 fue duro, comentó Dow, sobre todo cuando un mercado laboral competitivo le llevó a duplicar con diferencias el salario por hora que pagaba a los estudiantes de bachillerato que trabajaban en el puesto de venta. Ahora que sólo tiene un cine, la empresa vuelve a ser rentable, aunque ha tenido que reducir el número de proyecciones y permanece cerrada los lunes y martes.

Este fin de semana, sus tres pantallas proyectaron las tres películas más vistas en Estados Unidos: “Barbie”, “Oppenheimer” y “Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One”. Ahora, está pensando en volver a abrir siete días a la semana.

“Tenemos que empezar a planteárnoslo de nuevo ahora que la gente vuelve al cine”, concluyó Dow.