Centro X: Mallplaza ingresa al rubro de los centros de eventos tras rediseño de Los Dominicos

-Fue un trabajo de más de un año y medio. Buscaron ejemplos en varias partes del mundo. Y llegaron a un formato que se acomodará al espacio que tenían y que fuera -como repiten- “inédito”. El metraje disponible eran 2.600 metros cuadrados en el tercer piso de Mallplaza Los Dominicos, una superficie que previamente ocupaba Ripley, pero que al achicarse a sólo dos niveles la dejó libre. Y todo confluyó en Centro X, el primer centro de eventos que suma Mallplaza a sus centros comerciales...y que abrió el jueves.

“En la búsqueda de nuevos usos, hemos ido explorando todo el mundo de la entretención. Y en esa búsqueda estudiamos la posibilidad de tener un espacio que reuniera contenido de exhibición tanto a nivel internacional como nacional”, cuenta la gerente de grandes formatos y nuevos negocios del operador, Paulina Etcheverry.

En esta apuesta, el operador controlado por Falabella hizo una alianza con dos compañías especialistas en la gestión de eventos y que, en resumen, serán los dueños de Centro X. Se trata de la agencia de marketing y productora BeTwo, fundada y gerenciada por Gabriel Agosin. Ellos han estado detrás de la producción de exposiciones como Transformers Animatronics, Light by DreamWorks y Universo Salvaje de National Geographic.

A ellos se suma la empresa de arquitectura ferial Trussup, vinculada al arquitecto Leonardo Labarca, que ha colaborado con eventos como Lollapalooza, Taconeras, Expomin, y Food Service. En 2020 comenzó a producir exhibiciones virtuales y en 2022 produjo el primer gran evento masivo: ‘Dinosaurios y dragones fantásticos’.

“Esta fue una industria que estuvo muy deprimida post pandemia y con Agosin teníamos una relación de años por eventos más familiares y empezamos a pensar qué hacer”, señala Etcheverry. “Cuando se desocupó este espacio, entre los tres empezamos a ver qué se podía hacer y salió la opción de un centro de evento”, complementa Agosin. Y así empezaron a diseñarse las bajadas. Partieron pensando en un lugar donde se hicieran incluso matrimonios, hasta terminar en el desarrollo actual: orientado sólo a exhibiciones de primer nivel.

06 Abril 2023 Sala de eventos Centro X del Mall Plaza Los Dominicos. Foto: Andres Perez

Leonardo Labarca será el gerente general de Centro X. Explica que si bien hay varios centros de eventos en el país -tales como Espacio Riesco, CentroParque o Metropolitan Santiago- , éste será inédito. “Lo denominamos centro de experiencia; lo que estamos haciendo es algo completamente nuevo, son exhibiciones para que las personas puedan tener una experiencia educativa, pero con tecnología”, señala. Por ejemplo, el jueves abrió su primera exhibición ‘Egipto The Experience’ que se extenderá hasta septiembre con piezas originales y réplicas traídas desde Egipto, donde el objetivo -explican- es que se mezcle lo análogo con lo digital, y no sea algo puramente museográfico. “Vas a volar en la tumba de Nefertiti, habrá un cinema envolvente, se entrará a la tumba de Tutancamon en tamaño real, habrá realidad aumentada, etc.”, explica Labarca. El ejecutivo lo compara con lo que fue Meet Vincent Van Gogh que se presentó en una carpa aledaña al Parque Bicentenario. “Esto es una mezcla entre un museo interactivo, un Kidzania y el Bellas Artes”, dice. “Estamos creando un lugar para todas estas experiencias que no tienen un lugar específico en Santiago y que se están haciendo en pabellones”, subraya.

Gabriel Agosin añade: “Hoy lo que existe son espacios que se adaptan para exhibiciones. Y además el sector oriente tiene mucha menor oferta para este tipo de cosas que otras zonas de Santiago”.

De los 2.600 metros cuadrados totales que tiene el espacio, unos 1.600 metros cuadrados se destinarán a montar una exhibición principal de varios meses, y a partir de julio se habilitará una sala paralela en el metraje restante donde habrá una muestra secundaria. A la fecha, ya han invertido unos US$ 2 millones.

Para su primera exhibición centrada en Egipto, la meta es tener a lo menos unos 200.000 visitantes en los cinco meses de duración. Aseguran que en la preventa lograron colocar cerca de 11 mil entradas.

Los socios de Centro X aseguran que el objetivo es buscar el mejor contenido para tenerlo en Los Dominicos. Hoy están avanzando en cerrar la muestra que sucederá a la que se está presentando actualmente, y ya están avanzando en la parrilla 2024. Si bien Agosin prefiere no dar detalles, sí asegura que: “Estamos buscando exhibiciones, algunas licenciadas que están circulando, de las marcas más reconocidas del mundo vinculadas a estudios de cine”.

06 Abril 2023 Sala de eventos Centro X del Mall Plaza Los Dominicos. Foto: Andres Perez

Y los planes no se agotan en Los Dominicos. Hoy, el 28% de los metros cuadrados que gestiona Mallplaza en toda su red dicen relación con superficie distinta al retail, “enfocada a experiencia”, le llaman internamente. Y la idea es que ese peso siga creciendo. Paulina Etcheverry adelanta, así, que la idea de la compañía es expandir este nuevo formato. “Queremos llevar este producto a otros lados. Estamos partiendo con el primero, pero la idea es hacer varios, apuntamos a otros malls de regiones, y también a otros países, para generar un circuito”, subraya. “Creemos que va a ser algo muy exitoso. Tenemos puesta ahí todas las fichas. Esperamos que se posicione como el mejor centro de exhibiciones y entretención de la Región Metropolitana”, agrega.