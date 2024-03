CEO de BTG Pactual por propuesta de impuestos a ganancias de capital y dividendos: “Son un golpe duro al mercado bursátil”

Un llamado a cuidar y fortalecer el mercado de capitales realizó este martes por la mañana el CEO de BTG Pactual Chile, Juan Guillermo Agüero, quien en el marco del seminario organizado por la entidad, indicó que la propuesta de impuestos a las ganancias de capital y los dividendos causaría perjuicios.

En su exposición, apuntó que es necesario “recuperar el ahorro y la inversión, enfrentar el desafío del capital humano y revertir el deterioro institucional. Nuestro mercado de capitales ha sufrido varios golpes importantes, algunos externos, pero otros autoinflingidos, como el daño realizado pro el retiro de los fondos previsionales”. Así, dijo que “es importante sacar lecciones de estos procesos. No por defender a la industria financiera, sino que por una realidad respaldada por todos los datos, los chilenos están enfrentando día a día las consecuencias de un mercad de capitales deteriorado”.

En esa línea, comentó que el país no debe seguir pensando “que mayores trabas al capital es un camino apropiado para mejorar la distribución del ingreso. No lo es. Un mercado de capitales más profundo, además de favorecer a los consumidores, es una excelente vía para promover el empleo formal a través de mayor disponibilidad de recursos, y más y mejores decisiones de inversión”.

“Dada la estrechez fiscal y de crecimiento, se hace necesario diseñar fórmulas que permitan mayores beneficios sociales al mismo tiempo que incentive la actividad económica, vía la rebaja de impuestos corporativos e incentivos a las pymes, entre otras cosas”, dijo el CEO de BTG Pactual, y señaló que “el problema está en que algunas de las medidas propuestas no solamente ponen en riesgo no lograr la recaudación esperada, sino también podrían dañar al mercado de capitales, e instalar las señales incorrectas. Me refiero a la propuesta de aumentar de impuestos a las ganancias de capital y a aumentos de los impuestos a los dividendos”.

Al respecto, detalló que el volumen de transacciones en acciones en Chile el año pasado fue de US$110 millones diarios en la bolsa local, mientras que en la bolsa de Nueva York fue de US$120 millones. “Es decir, en Chile estamos más o menos 50 y 50. No es la realidad de nuestros vecinos: en Perú, que es el caso más dramático, las acciones locales son sólo US$4 millones al día, y en Nueva York las acciones peruanas llegan a US$140 millones. Es decir, Perú exportó su mercado de capitales. Lo mismo ocurre con Colombia”.

“¿Por qué ocurrió así? Es una mezcla de factores, seguridad, certeza jurídica y también competitividad tributaria. En estos países se establecieron hace años impuestos a las ganancias de capital y a los dividendos. En esos países, cuando las empresas piensan en abrirse a la bolsa, piensan en Nueva York. Brasil, pro el contrario, es un mercado vibrante. Las transacciones al día llegan a US$4.700 millones, el volumen de transacciones de todo el año en chile, equivale a un semana allá”, continuó Agüero.

Por último, indicó que “entendiendo la necesidad de financiar el Estado, hago un llamado a cuidar y fomentar el mercado de capitales. Imponer nuevos tributos a las ganancias de capital, creo que no ayuda en ese sentido. Imponer nuevos tributos a los dividendos, tampoco ayuda, disminuye el atractivo y crea un incentivo para que las empresa paguen menos dividendos, y por lo tanto disminuye el incentivo de invertir en acciones. Ambas medidas en conjunto me parecen que son un golpe duro al mercado bursátil”.

“Hagamos una reforma en recaudar y gastar en forma más eficiente, en combatir la informalidad, y que genere inversión y crecimiento. Que atraiga capitales, no que los espante”, sostuvo.