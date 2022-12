CEO de NotCo advierte que 2023 será el peor año para las startups: “Es una crisis brutal y es la primera que estoy viendo en mi vida”

NotCo la semana pasada anunció que logró cerrar una ronda de inversión por $US 70 millones y de paso sumó como nuevo inversionista al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, en un nuevo hito para la firma chilena. Sin embargo, para el CEO de la foodtech local, Matías Muchnick, este logro no se da en un contexto para celebrar, sino que para enfrentar, según su mirada, los peores momentos que vivirá el mundo de las startups tras su despegue.

“Tú mides con termómetro lo que está pasando y te digo que la fiebre es altísima, de la cantidad de miedo que existe de forma generalizada en los fondos de inversiones, yo nunca lo había visto así”, dijo Muchnick en entrevista con Radio Duna.

Tras cerrar su ronda de inversión, concluye que el mercado está “desbastado en inyección de capital. No hemos visto ninguna ronda seria confirmando precios del 2021 en 2022 y nosotros tuvimos esa opción de tomar esa ronda cuando incluso no necesitábamos capital”.

“Se vienen dos o tres años donde nadie tiene la bolita de cristal, donde no se ve un horizonte claro. Un 2023 en donde las startups que levantaron el 2021 y pudieron sobrevivir el 2022, van a estar de vuelta a buscar de capital. Entonces, la competencia va a ser feroz”, agregó.

En esa línea, Muchnick explicó que lo logrado por ellos les permite estar con la firma tranquila por cinco años, en base a que la compañía siga siendo rentable, y tras ese periodo buscar nuevas formas de inyección de capital, en caso de ser necesario.

No obstante, el líder de NotCo apuntó que ahora el foco es “planificar una compañía rentable, tomar decisiones que antes eran obvias y ahora no lo son, dejar de hacer el 80% de las cosas que veníamos haciendo y reemplazarlo por cosas nuevas. Todo esto en un contexto extraño afuera en temas geopolíticos y económicos, donde tenemos los factores más raros para una tormenta perfecta”.

Ante esto y más allá de los recursos, desde NotCo valoraron la llegada de Galperin como inversionista: “Es muy importante para este momento donde tengo que hacer cosas que yo no sé hacer”, aseguró Muchnick.

“Vemos la recesión pasando, lo vemos en el consumidor, que antiguamente el ticket de compra era de $30 mil y ahora es de $15 mil″, resaltó, pero también agregó que “tenemos una compañía que reacciona muy rápido a lo que son los pies en la tierra, muy reales. Por mucho que tengamos la cuenta del banco llena, nos comportamos como una compañía pobre”.

Muchnick argumentó su pesimismo sobre la industria de las startups apuntando a que ahora ve a los inversionistas ya no preocupados de la capacidad de crecimiento, sino que enfocada en la capacidad de resistir. Además dijo que a las empresas emergentes ahora se las ve con otros ojos: “Tuvimos un 2021 muy espumoso, muy loco, donde el glamour de la industria era una fiesta y ahora es todo lo contrario”.

“Estamos viendo cosas que no vimos durante años y son todos cosas nuevas. Las startups no estamos enfrentando a directorios más rudos y eso no nos había tocado (...) Es una crisis brutal y es la primera que estoy viendo en mi vida”, complementó.

En tanto, el CEO de NotCo calificó este año que se va como rudo para el sector y anticipó que el 2023 será con mucha tensión y volatilidad. Además, Muchnick vaticinó que las empresas que llegaron con valorizaciones muy altas el 2021, la van a tener difícil para encontrar recursos.

Sobre los efectos a destacar de este mal momento, el ejecutivo destacó que “hay una corrección que es importante que se haga, es importante que no haya pan y vino todo el día, era una irracionalidad. Muchos de los modelos están sustentados en cosas que no podían continuar”, pero también estimó que otras startups serán víctimas de una sobrecorrección en la oferta de inversionistas.

Otra de las señales para el 2023, según Muchnick, serán grandes fondos de inversión buscando ir en ayuda de las empresas que crean que son más valiosas, y otros inversionista de menor tamaño a la espera de comprar empresas que tengan que vender ante un mal momento: “Le hace muy mal al ecosistema y nos golpea a todos”. En ese sentido, el ejecutivo llamó a sus pares a encontrar apoyo en sus inversionistas actuales.