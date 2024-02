Coletazos de la probable venta de Paramount Global: Chilevisión otra vez con el cartel “se vende”

Desde hace dos meses que en Estados Unidos se especula. Y el pasado 2 de febrero, el diario Los Angeles Times lo resumió: “Paramount Global está a la venta”. Al conglomerado de medios, propiedad de la familia Redstone, lo han vinculado con Warner Bros. Discovery, con Skydance (de David Ellison) y con el grupo Allen. Aunque hasta ahora no ha habido anuncios oficiales de fusión o de adquisición. Pero esta decisión en el país del norte, tendrá coletazos en Chile, pues Chilevisión pertenece a Paramount desde hace casi tres años y, producto de esta megaoperación, podría dejar de serlo.

Paramount, que tomó el nombre de su histórico estudio de cine de Hollywood, era conocido hasta febrero del año pasado como ViacomCBS. El grupo, que tiene una valorización bursátil de casi US$10 mil millones, incluye también a la cadena de noticias CBS y a Media Networks (antes Viacom, que contiene al grupo de canales de cable MTV, Nickelodeon, BET, Comedy Central y Showtime, entre otros). Fuera de Estados Unidos, cuenta con operaciones de televisión en Australia, Reino Unido, Argentina y Chile. En abril de 2021, Viacom CBS (hoy Paramount) había adquirido Chilevisión a WarnerMedia (hoy Warner Bros. Discovery), para hacer una especie de unidad latinoamericana con su otra operación, Telefe, con la idea de que aprovecharan mutuamente sinergias y contenidos.

El 11 de diciembre, las acciones de Paramount se dispararon ante rumores de que el grupo Skydance Media, propiedad de David Ellison, hijo del magnate dueño de Oracle, Larry Ellison, estaba evaluando la compra de Paramount. La propuesta de adquisición de National Amusements, la sociedad a través de la cual la familia Redstone controla Paramount Global y una cadena de cines, se hizo efectiva el pasado 24 de enero.

Los rumores de mediados de diciembre alentaron a otros jugadores de la industria a hacer sus propios esfuerzos. El 20 de diciembre, se anunció que el presidente ejecutivo de Paramount, Bob Bakish, se había reunido con su par de Warner, David Zaslav, para evaluar una eventual fusión. Hasta ahora no ha habido información de que este acercamiento haya rendido frutos. Warner tiene una capitalización bursátil de US$25 mil millones.

Y el 31 de enero, el excomediante y productor de televisión Byron Allen hizo una oferta de US$14 mil millones por Paramount.

Mientras Paramount define con cuál ofrecimiento se va a quedar, sus operaciones están pendientes de esa determinación para ver cómo siguen.

Movimientos en Chile

Fuentes de la industria admitieron que estos movimientos en la matriz podrían generar cambios en el mando de Chilevisión acá.

De hecho, dentro del mismo canal se suceden los rumores sobre una eventual venta al menos desde hace dos meses. Y no se justificaría solamente por la megaoperación de su matriz, dicen conocedores, sino porque los resultados de esta adquisición no habrían sido los esperados. En todo caso, el canal no ha mostrado pérdidas como algunos de sus competidores. A septiembre del 2023, acumulaba utilidades por $4.896 millones, lo que de todas formas es una caída del 71% respecto al resultado del mismo periodo del año anterior.

Además, uno de los objetivos de la compra de Chilevisión era aprovechar las supuestas sinergias que podrían hallarse con la operación argentina, pero dentro del canal reconocen que eso no ha funcionado como se preveía. Incluso contenidos de producción de alto costo que fueron éxito al otro lado de la cordillera, como el reality Gran Hermano, en Chile no lograron el mismo impacto.

Esta razón se suma a que Chilevisión no es una operación considerada relevante en caso de una fusión o una adquisición en Norteamérica. Si incluso el único de los grupos interesados en Paramount que ha logrado reunirse con la empresa es Warner, que justamente fue quien se desprendió de Chilevisión en su momento. Hoy en Chile, Warner es dueño sólo de TNT Sports, que tiene los derechos de transmisión del fútbol chileno, y de las instalaciones de la exMachasa donde funciona Chilevisión, que las arrienda.

Pero hay más. Una alta fuente de la industria reconoció el ofrecimiento de la venta en paquete de toda la operación latinoamericana de Paramount, Chilevisión y Telefe, a un precio que rondaría los US$40 millones por ambos canales. Y el encargo lo tendría un banco de inversión estadounidense. El precio por la estación chilena rondaría los US$10 millones, un monto que personas especializadas consideran bajo, pero no inviable, pues Paramount lo compró entre los US$14 millones y los US$20 millones, según fuentes de la época. Pero una baja sustancial respecto a los US$140 millones que pagó Warner al expresidente Sebastián Piñera por la estación en agosto de 2010.

Otra alta fuente de la industria dijo no conocer de este ofrecimiento, pero sí admitió la probabilidad cierta de que el canal chileno cambie de manos. Lo más lógico es que esto ocurra en caso de que Paramount se venda, pero no desechó la opción de que producto de ese cambio de propiedad en la matriz, se desprendan de este activo en Chile porque no calzaría en los planes de estos megaoperadores.

Consultado oficialmente Chilevisión, el canal no quiso referirse al tema.