Cómo la IA está creando los próximos videojuegos de éxito

Las empresas de videojuegos afirman que el tipo de tecnología que hay detrás del chatbot ChatGPT está llamado a acelerar radicalmente el desarrollo de juegos, reducir costos y ayudar a los jugadores a interactuar con los personajes de nuevas formas.

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa han cobrado protagonismo en los últimos meses por su capacidad para crear redacciones, imágenes e incluso música en respuesta a sencillas instrucciones de texto. Los estudios de videojuegos ya utilizan esta tecnología para todo tipo de tareas, desde ayudar a crear escenas virtuales y guiones, hasta diseñar armas y personajes.

“Probablemente no haya juego en el que no estemos pensando en algún caso de uso para la IA generativa”, afirma Marija Radulovic-Nastic, directora de tecnología creativa y de desarrollo de Electronic Arts Inc (EA), la empresa detrás de franquicias de éxito como Madden NFL y Los Sims.

EA utiliza esta tecnología para hacer bocetos digitales rápidos con los que visualizar ideas para niveles de juego, desafíos y otras características. Antes, estos diseños podían tardar semanas en elaborarse a mano y ahora pueden hacerse en horas.

Roblox Corp. está creando sus propias herramientas de IA generativa para los desarrolladores que crean juegos y otras experiencias para su plataforma. Las herramientas pueden crear rápidamente nuevos tipos de materiales y movimientos en pantalla. Con unas sencillas instrucciones de texto, un desarrollador puede intentar cambiar la pintura de un auto para que parezca una burbuja y hacerlo volar. No es necesario programar.

“Si tienes una idea increíble en la cabeza, puedes hacerla realidad”, dijo el jefe de tecnología de Roblox, Dan Sturman. “Puedes usar IA generativa para crear los materiales que quieras”, añadió.

La empresa china NetEase Inc. está probando una herramienta que puede diversificar los diálogos de los numerosos extras de los juegos, también conocidos como personajes no jugables.

Normalmente, los jugadores tendrían que elegir entre un menú de respuestas preescritas para comunicarse con estos llamados PNJ. O podrían obtener un número limitado de respuestas guionizadas que se repetirían cada vez que se encontraran con ellos.

En la versión para móviles de NetEase de su juego multijugador para computador “Justice Online”, que aún no ha salido a la venta, la empresa planea hacer que esas conversaciones con los PNJ fluyan más libremente, guiadas por la imaginación de los usuarios.

Como el juego para móviles se basa en una novela china de artes marciales, la IA utilizada para crear las respuestas de los PNJ se ha entrenado con libros de historia, poemas y canciones en chino, según un representante de NetEase. Esta función, fruto de la colaboración entre el laboratorio de IA Fuxi de la empresa y su estudio de juegos ThunderFire, se encuentra aún en sus primeras fases.

La IA generativa también está ayudando a los desarrolladores a crear paisajes sonoros para los juegos, agilizando el proceso de escribir las conversaciones de fondo de los personajes, como las reacciones a una explosión.

Ubisoft Entertainment presentó recientemente Ghostwriter, una herramienta de IA que crea primeros borradores para esta charla, algo que la empresa califica como una de las tareas más laboriosas para los guionistas de videojuegos.

Redactar las conversaciones de la multitud y los diálogos de los PNJ exige “tiempo y esfuerzo creativo a los guionistas, que podrían dedicar a otros aspectos fundamentales de la trama”, explicaba la empresa en una entrada de su blog en marzo.

Las compañías también pueden utilizar la IA generativa para dar rápidamente a sus juegos diferentes aspectos según la estación del año. La empresa de juegos para móviles Playtika Holding Corp. utilizó la tecnología para añadir gráficos y textos del Día de San Patricio a su popular juego “Bingo Blitz” el mes pasado.

A pesar de las ventajas, algunos creadores de juegos dicen que se acercan a la IA generativa con cautela. Después de que Microsoft Corp. lanzara en febrero una nueva versión de su motor de búsqueda Bing con esta tecnología, varios usuarios afirmaron haber recibido respuestas inexactas o extrañas. A los desarrolladores les preocupa ahora que se produzcan resultados similares en los juegos que utilizan esta tecnología para crear diálogos.

Otro motivo de preocupación es que las empresas que utilizan la IA para crear personajes, armas y otros contenidos podrían encontrarse con problemas de derechos de autor, ya que los modelos generativos de IA suelen entrenarse con grandes cantidades de palabras, códigos e imágenes de dominio público. También existe el peligro de que la tecnología pueda crear juegos de aspecto similar para distintas empresas.

Algunas startups están intentando ayudar a los desarrolladores de juegos a crear contenidos originales, permitiéndoles entrenar a los generadores de IA con sus propias ilustraciones y estilo. Scenario Inc. tiene una plataforma que se basa en generadores de IA como Stable Diffusion y Midjourney, para que los estudios de videojuegos produzcan resultados personalizados.

“Estamos entrando en una era de hiperpersonalización de la IA”, ha declarado Emmanuel de Maistre, director ejecutivo y cofundador de Scenario.

La IA generativa también está ayudando a algunos pequeños estudios de videojuegos a hacer más con menos.

Electric Noir Studios utilizó ChatGPT y la herramienta de audio Murf para crear mensajes de texto y de voz que sirvieran de pistas en su juego para celulares “Dead Man’s Phone”. Y utilizó Midjourney para crear imágenes fotorrealistas de personajes en un tribunal para su juego de suspenso legal “You be the Judge!”.

El estudio londinense no habría podido permitirse contratar a actores, diseñadores de vestuario y otros profesionales para hacer el juego, dijo Nihal Tharoor, director ejecutivo y cofundador.

“Nos permite crear contenidos de alta calidad de forma mucho más rápida y barata”, afirmó.

Según los ejecutivos del sector, la IA generativa no sustituirá por completo al talento humano, porque alguien tiene que introducir las instrucciones y los resultados suelen tener que perfeccionarse.

Demiurge Studios, un pequeño estudio de juegos de Boston y unidad del holding sueco de medios Embracer Group, ha empezado recientemente a utilizar generadores artísticos de IA para visualizar ideas para nuevos juegos. Albert Reed, director de estrategia de la empresa, afirma que sigue recurriendo a sus propios empleados para orientar y comprobar los resultados.

“Se trata de una herramienta para agilizar el flujo de trabajo de un artista”, sostiene. “Hace falta una persona al volante guiando a la IA”, agrega.