El nuevo jefe de CNN reorganiza las operaciones de noticias y explora un modelo de suscripción digital

¿Pagará la gente por ver videos de la CNN en sus teléfonos? El nuevo jefe de la CNN, Mark Thompson, parece ansioso por poner a prueba esa idea.

Cuando asumió el cargo de director ejecutivo de la cadena en octubre, Thompson advirtió al personal que la CNN no estaba ni cerca de estar preparada para el futuro y que tenía que mejorar su estrategia digital. Cien días después, está sentando las bases para hacerlo.

El primer paso, esbozado en un memorando el miércoles, es combinar todas las operaciones de recopilación de noticias de CNN en una unidad que servirá a sus plataformas de TV, streaming y digital, al tiempo que se crea una división encargada de explorar oportunidades de crecimiento.

En una entrevista, Thompson dijo que también estaba buscando monetizar las ofertas de CNN, potencialmente a través de suscripciones, y quería encontrar una mejor manera de mostrar noticias en vídeo en los teléfonos.

“No creo que nadie haya descifrado todavía el código de cómo eso se traduce, cómo realmente se traduce en una gran experiencia informativa”, dijo Thompson, añadiendo que quiere aprovechar mejor un formato vertical que es popular entre los consumidores más jóvenes. Dijo que si CNN “puede encontrar la manera de hacerlo y asegurarse de que es un producto diferenciado y de alta calidad”, la gente debería estar dispuesta a pagar por ello.

“Para muchas personas, el teléfono inteligente es un dispositivo más importante para consumir noticias que el televisor”, escribió Thompson en la nota del miércoles. “Su prime time informativo es por la mañana, no por la noche”.

Se ha especulado con la posibilidad de que Thompson retome el libro de jugadas que utilizó cuando dirigía el New York Times, lanzando productos de suscripción centrados en áreas como los viajes y la salud. Dice que no es ése su plan, aunque son ideas interesantes. “Creo que tenemos que analizarlo con honestidad; creo que sería mejor empezar por las noticias”, dijo Thompson, describiéndolas como la “propuesta central que nos trae a la mente la marca CNN”.

Thompson no anunció planes concretos para nuevos productos o modelos de negocio específicos. “Estas cosas llevan su tiempo”, dijo.

Cuando Thompson se hizo cargo del New York Times en 2012, la editorial se enfrentaba a un descenso de las suscripciones impresas y a un camino incierto hacia la rentabilidad digital. Cuando dejó el Times unos ocho años después, su base de suscriptores digitales se había multiplicado por 10.

En muchos sentidos, CNN se enfrenta a una situación similar a la del Times hace más de una década. Su pan de cada día -la generación de ingresos a partir de las cuotas pagadas por los distribuidores de cable- está amenazado a medida que millones de estadounidenses cortan el cable cada año.

“El desafío disruptivo ha llegado posiblemente algo más tarde”, dijo Thompson, comparando los negocios de la televisión y de la publicación de noticias. Siguiendo con la analogía, dijo: “Después de llegar a la cima de una colina, he decidido empezar en la base de otra”.

La expansión del streaming de la cadena, por su parte, ha sido accidentada. La matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, lanzó recientemente CNN Max, un servicio de noticias en directo dentro de su plataforma de streaming Max, que ofrece algunos de los contenidos más destacados de la cadena, poco más de un año después de eliminar el efímero CNN+, que no lo hizo.

El negocio de televisión por cable de CNN se enfrenta a sus propios retos: Tiene la mitad de telespectadores en horario de máxima audiencia que MSNBC, la segunda cadena de noticias del país, y un tercio que Fox News, líder del mercado.

“Hay algunos espectadores que simplemente no quieren oír la otra parte, no quieren oírla, y se sienten mucho más cómodos en un entorno en el que normalmente escuchan a personas cuyas opiniones son muy cercanas a las suyas”, dijo Thompson cuando se le preguntó por los resultados de audiencia de la CNN.

Ni MSNBC ni Fox News hicieron comentarios al respecto. Fox Corp, matriz de Fox News, comparte propiedad con News Corp, matriz de Dow Jones & Co, editor del Wall Street Journal.

Thompson no sólo es el director ejecutivo de CNN, sino que también ejerce de redactor jefe, participa en la planificación editorial y se sienta en la planta 18 de la sede de Nueva York, junto a la redacción.

A finales de noviembre, cuando la CNN estaba dedicando recursos a lo que entonces era la noticia más importante -las negociaciones para un intercambio de rehenes en el conflicto entre Israel y Hamás- Thompson dijo a los asistentes a una llamada editorial que prestaran atención también a otra noticia que se estaba desarrollando, el drama de la sala de juntas de la startup de inteligencia artificial OpenAI.

“OpenAI está en el límite de la zona de confort de la CNN”, dijo Thompson en la entrevista, pero quería mantener informada a la audiencia, porque lo que está en juego en relación con el futuro de la tecnología de IA “resulta ser sorprendentemente grande”.

Thompson también se pronunció sobre las críticas que recibieron la CNN y otros medios de comunicación por anunciar el caucus de Iowa a favor de Donald Trump a primera hora de la noche del lunes, antes de que todo el mundo hubiera votado. “Es muy sencillo”, dijo: La mesa de decisiones de la cadena tenía suficiente información sobre los votos, combinada con los números de las encuestas de entrada, para estar listos para hacer la llamada en ese momento.

El memorando que Thompson envió el miércoles no anunciaba ningún cambio en la programación después de que la cadena pasara por múltiples revisiones bajo el mandato de su predecesor, Chris Licht, que renunció en junio tras un accidentado mandato de poco más de un año.

La nota anunciaba que Alex MacCallum, que recientemente ocupó el cargo de jefa de ingresos del Washington Post, se incorporaría a CNN en marzo como vicepresidenta ejecutiva de productos y servicios digitales, donde supervisará los esfuerzos para desarrollar productos y suscripciones.

“Ni siquiera estoy seguro de que la suscripción sea la vía adecuada para la CNN”, afirmó Thompson. “Pero sí creo que tenemos que empezar a experimentar y explorar en un sentido más amplio las relaciones directas con el consumidor y, potencialmente, las relaciones de pago directas con el consumidor”.

Más allá de su cadena principal, CNN tiene algunos activos digitales formidables, como uno de los sitios de noticias con más tráfico de la web.

La expansión del streaming de CNN ha tenido algunos comienzos en falso. CNN+, un servicio de streaming que se lanzó a principios de 2022, poco antes de que se completara una fusión con la empresa matriz de CNN, fue cancelado por sus nuevos propietarios casi inmediatamente después de que tomaran el control. A finales del año pasado, su nueva matriz presentó CNN Max, un servicio de noticias en directo con la marca CNN disponible en su plataforma de streaming Max sin costo adicional.

CNN Max es fundamentalmente diferente de la extinta CNN+, que no incluía acceso a los contenidos más destacados de CNN y costaba US$ 5,99 al mes. En lugar de “The Lead with Jake Tapper” y “Anderson Cooper 360″, CNN+ ofrecía contenidos menos informativos como “Jake Tapper’s Book Club” y “Parental Guidance With Anderson Cooper”.

En la nota del miércoles, Thompson dijo que era “un firme partidario de los contenidos adyacentes a las noticias y del entretenimiento de actualidad”, y anunció un plan para reinvertir en contenidos originales junto a la oferta principal de noticias de la cadena.