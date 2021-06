¿Es cara la electricidad en Chile?

Hace algunas semanas en el Pulsómetro vimos cómo estaba en Chile en materia del precio de las bencinas en relación a otros países y en esta oportunidad quisimos hacer lo mismo, pero con el de la electricidad, ítem no menor para bolsillo de los chilenos y también para la actividad productiva.

De acuerdo a GlobalPetrolPrice, que lleva el registro sobre los precios minoristas de la energía en todo el mundo, el valor medio de la electricidad en los hogares, a septiembre de 2020, es US$ 0,137 por kWh.

El país más caro del mundo en materia eléctrica es Alemania con US$ 0,367 kwh, mientras que el más barato (tal como en las gasolinas) es Venezuela, donde el precio es prácticamente cero.

En materia del negocio, el precio medio de la electricidad es US$ 0,124 por kWh. En esta división el país más caro no es Alemania, sino Burkina Faso con US$ 0,495 por kWh, mientras que Venezuela repite como el más barato.

¿Y Chile? La entidad calculó el precio de la electricidad de los hogares en US$ 0,189, más barata que en Uruguay, pero más cara que en Perú, Colombia, Brasil y Argentina.

Cabe recordar que en Chile el precio de la energía para los clientes domiciliarios está regulado, sujeto a contratos de largo plazo, lo que lo hace más estable en el tiempo. No ocurre lo mismo en el caso de los grandes clientes industriales o comerciales, quienes pueden firmar contratos con suministradores de forma libre. El ranking no contempla información sobre estabilidad del servicio.

GlobalPetrolPrice estima en 1.000.000 kWh el consumo mundial por año.