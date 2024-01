ETF de bitcoin: demanda podría crecer cinco veces, pero no todos los expertos recomiendan invertir en criptomonedas

Como un hito para el Bitcoin y las criptomonedas han calificado algunos actores internacionales la decisión tomada el miércoles por la SEC, regulador bursátil de EEUU, al aprobar 11 solicitudes, entre otros de BlackRock, Ark Investments y 21Shares, Fidelity, Invesco y VanEck, para comercializar una serie de instrumentos cuyo subyacente son monedas digitales, y que prometen incrementar el flujo hacia dichos activos. Sin embargo, para algunos expertos esto no es suficiente como para recomendar la inversión en las monedas digitales.

La autorización en concreto es para comercializar ETF de bitcoin, un tipo de instrumento que busca seguir el comportamiento de índices o activos, pero cuyo costo está por debajo de los fondos tradicionales. Los ETF de bitcoin ya estaban disponibles en otros mercados, como Canadá y Europa, pero no han logrado atraer el interés de grandes inversores, por lo que se espera que la aprobación en EEUU dispare la demanda.

Así lo cree Jazmín Jorquera, gerenta de Operaciones de Buda y directora de la Asociación Fintech Chile, quien estima que “la demanda crezca 5 veces producto de los ETF, por lo tanto, sí, definitivamente el mercado de las criptomonedas se verá beneficiado. Además, los ETFs son instrumentos altamente utilizados, por lo tanto es razonable que cierto tipo de inversionistas prefiera o le acomode más hacer inversiones en bitcoin a través de estos instrumentos que comprando y custodiando directamente”.

Francisco Errandonea, socio fundador de Soyfocus AGF, dice que si la decisión de la SEC “abre un espacio para la inversión en estos activos para una serie de institucionales que no pueden invertir directo en bitcoin , como puede ser fondos mutuos en Chile”.

Por su parte, Diego Mora, head of Research XTB Latam, indican que la aprobación “ha generado un hito para las inversiones que generará un entorno más seguro, regulado y formal para este tipo de inversiones. Sin embargo, la aprobación de estos ETF no necesariamente implican una subida de precio del activo, ya que si bien es cierto que probablemente generará un aumento considerable de la demanda del activo en base a una mejor reputación y seguridad, también generará un aumento considerable en la oferta”.

A pesar de las proyecciones de mayor flujo, el bitcoin cerró el jueves con una caída de 0,6% hasta los US$46.348,2, su mayor nivel desde el 30 de marzo del 2022.

No obstante la aprobación por el regulador americano, no todos parecen estar dispuestos a invertir en esta clase de activos, aunque sea mediante un instrumento regulado en EEUU. Según Manuel Bengolea, socio de Octogone Chile, “la creación del ETF le permite a muchos inversionistas acceder con montos razonables, y que antes no podían. Creo que este es un paso adelante para las criptomonedas, pero falta mucho aun para que puedan ser consideradas como monedas”. Sin embargo, agrega que no invierte ni recomendaría invertir “en activos que no sé cómo producen la generación de riqueza”.

En esa línea, Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital, comenta que “las criptomonedas, efectivamente se ven muy favorecidas por la publicidad en general y el flujo que esto genera Pienso que la creación del ETF puede generar un adicional de flujo que ayude a la subida durante 2024″, sin embargo “no incorporamos criptomonedas en nuestras recomendaciones”

Por su parte, José Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, indica que “es difícil considerarlo ( a las criptomonedas) una clase de activo al no ser una inversión que tenga flujos (como acciones y bonos), y que todavía presenta altos niveles de incertidumbre regulatoria”.

A pesar de ello, concuerda que sin duda, tras la aprobación de los ETF, habrá más liquidez y harpa que “los spreads disminuyan y en general hacer más representativos los precios. Pero la liquidez no implica alza en precios necesariamente. No podemos descartar que esto también traiga consigo apuestas en contra del precio (es más fácil pedir prestado un ETF de Bitcoin para tomar una posición corta) además de todos los factores fundamentales que podrían alterar el valor justo de estos activos”.