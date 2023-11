Gerente general de Red Dávila responde a Fonasa por no pago de millonaria deuda: “El Estado está eludiendo su responsabilidad de pago al decir que algunas cuentas debieran prescribir”

A fines de agosto las clínicas de Red Dávila, controladas por Empresas Banmédica, interpusieron demandas civiles de cobro en contra del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y de los Servicios de Salud Metropolitano Norte y Metropolitano Sur Oriente, acusando que mantienen millonarias deudas con ellas por Ley de Urgencia (riesgo de muerte o secuela funcional grave que requiere atención inmediata) y “rebase” (prestaciones otorgadas posestabilización del paciente).

En la demanda que interpuso Clínica Dávila Recoleta, solicitó a Fonasa y al Servicio de Salud Metropolitano Norte el pago de servicios por un total de $11.874 millones, mientras que Clínica Dávila Vespucio presentó acciones contra Fonasa y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente por $11.230 millones.

Luego Fonasa respondió la demanda: pidió que prescriban los montos de 2017 y 2018, y que se rechace el recurso legal por no haber presentado el detalle de las cuentas que pretendía cobrar la clínica. El gerente general de Red Dávila, José Ignacio Valenzuela, acá responde al asegurador público. “Decir que prescriban, yo lo encuentro muy grave, y atenta, además, contra la confianza, no solamente de Red Dávila, sino que de todos los prestadores privados y las instituciones que prestan servicios al Estado”, comenta.

¿Qué le parece esta contestación de Fonasa?

Lo que nosotros vemos es que son argumentos que está tratando de entregar Fonasa y no se hacen cargo del problema de fondo. Lo vemos como una forma de eludir esta responsabilidad de pago. Al final, presentamos la demanda porque no nos pagan y queremos que nos paguen, queremos seguir atendiendo a los pacientes Fonasa, son muy importantes para nosotros, pero creemos que es justo que se nos pague por el trabajo que hacemos. Y hoy día vemos que Fonasa no lo hace, y al contrario, lo que hace es tratar de presentar ciertas defensas en vez de hacerse cargo del problema, defensas que llegan al absurdo de decir que no tenemos el detalle (de las cuentas), en una instancia donde no se debe entregar el detalle todavía.

¿Y tienen el detalle de las cuentas?

Le hemos dicho incansablemente a Fonasa que el detalle de las deudas de las cuentas están en su propio sistema (...) Ellos tienen todo el detalle de esa deuda y en lugar de acercarse a revisar y poder enfrentar los pagos, están presentando este tipo de defensa que creemos que no aporta para nada a la solución de fondo del problema (...) Cuando llegue el momento del proceso legal en el que estamos, donde haya que revisar cuáles son las cuentas que están dentro de la demanda, ahí podremos ver el detalle que corresponda. Eso es un tema más legal desde el punto de vista de cómo va el proceso. Pero el detalle de las cuentas está.

Siempre se dice que el Estado siempre paga, tarde, pero paga. A ustedes les piden que prescriban las cuentas de 2017 y 2018...

Nos parece gravísimo, porque efectivamente el gran cambio que genera esta contestación tiene que ver con lo que usted plantea, de que antes siempre se decía que el Estado pagaba pero tarde, hoy día lo que está pasando es que el Estado está eludiendo su responsabilidad de pago al decir que algunas cuentas debieran prescribir, siendo, además, que son ellos mismos los que arbitran los plazos de pago. En el caso de Fonasa, son ellos los que definen cuándo pagan, a quién le pagan, cuánto pagan, y por lo tanto, es bien impresentable que pretendan prescribir una deuda que ellos no han permitido siquiera que nosotros la facturemos (...) Creo que hay muchas contradicciones dentro de esta contestación que genera mucha incertidumbre y desconfianza por nuestra parte para seguir trabajando con Fonasa.

¿Lo están evaluando?

Durante todo este proceso y cómo continúe este proceso, tenemos que evaluar la forma de cómo seguimos trabajando con Fonasa en el futuro, porque la verdad es que si siguen este tipo de actitudes de Fonasa de desconocer el pago de las prestaciones que nosotros legítimamente hemos hecho y hemos argumentado y que están completamente bien justificadas y en las plataformas que corresponden y todo, y lo están desconociendo, obviamente que nos genera una preocupación y nos motiva a evaluar la forma en que seguimos trabajando con Fonasa hacia adelante.

El director de Fonasa, Camilo Cid, dijo a los senadores de la Comisión de Salud que Dávila demandó por una deuda de $2.500 millones, y que el 60% de eso ya está pagado.

Una cosa es lo que yo diga versus lo que él dice, que son opiniones, palabras, y otra cosa son los documentos que están detrás de esto, porque yo estoy de acuerdo con él cuando dice que no quiere litigar por la prensa. Yo tampoco quiero litigar por la prensa, pero tampoco quiero que haya imprecisiones en la información que se le entrega a la opinión pública. De partida, la demanda no es por $2.500 millones, en total son $23.000 millones, esos $2.500 millones yo no sé de dónde los saca la verdad. Además, la demanda es por una parte de la deuda total, que en septiembre era de $76.000 millones. Dice que ha pagado 60% de lo demandado, pero según nuestros registros nos ha pagado $1.400 millones de los $23.000 millones demandados, es decir, 6%.

El director de Fonasa también señaló que hay que guardar las proporciones porque entre 2017 y 2022 Fonasa ha pagado a la clínica $80 mil millones.

Yo no sé de dónde sacó esa cifra y, por lo tanto, no puedo contrastarla hoy día, pero lo que sí puedo decir es que nosotros solamente en Dávila Recoleta, en los últimos tres años hemos vendido por ley de urgencia más de $100.000 millones. Eso es solamente en los últimos tres años, y él está hablando de seis años. Entonces, que diga que pagó $80.000 millones, la verdad que no es como para aplaudirlo de mi parte. Es un monto que, claro, suena grande, pero porque nosotros tenemos una ley de urgencias gigantesca. Si sumamos Dávila Vespucio son más de $150.000 millones (en tres años).

Cid también comentó que la prescripción que pidieron se refiere a un caso del año 2017, que Dávila lo cobró recién en agosto de 2023, seis años después.

En la contestación (de la demanda) dice claramente que ellos están pidiendo que toda cuenta por la cual nosotros estamos demandando, que sea de 2017 y 2018, van a pedir la prescripción. La verdad es que lo de 2017 es bien poquito, pero él habla de 2017 y 2018, y esos son cerca de $150 mil millones. O sea, es más de una cuenta, claramente. Más allá de estos números, yo lo que quisiera es invitarlo nuevamente, porque ya nosotros hemos tenido intenciones, cartas, le hemos pedido por ley de transparencia reuniones. Entonces, invitar nuevamente a Fonasa a que nos acerquemos a resolver el problema de fondo. Esa es la invitación, que nos juntemos y veamos las cuentas, revisar las cifras y resolver el problema, porque lo que nosotros queremos es seguir atendiendo a los pacientes.