El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, defendió las gestiones realizadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para dar una solución a los 51 días que lleva el bloqueo a los accesos de Puerto Coronel por parte de los trabajadores portuarios eventuales. La autoridad resaltó el trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo, las medidas en relación con la seguridad y criticó el manejo de la empresa para solucionar el conflicto.

“He escuchado a sectores privados, a la empresa Puerto Coronel y a otros representantes de sectores privados decir que el gobierno no ha hecho nada. Eso no es efectivo. Eso es falso”, comentó Monsalve en T13 radio.

Gobierno defiende su gestión tras bloqueo a Puerto Coronel y critica manejo de la situación por parte de la empresa

En esa línea, el subsecretario Monsalve defendió, en particular, la gestión de la delegada presidencial de la Región del Biobío: “El gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en la región de crear espacios que permitan llegar a un acuerdo. Eso es lo primero que hay que agradecer. Por lo tanto, esta afirmación de que el gobierno no ha hecho nada es falso”.

“Hay una querella presentada por la delegada presidencial respecto a acciones que se produjeron fuera de la empresa. Por la línea férrea”, agregó.

Sobre el trabajo de gestión para ayudar a solucionar el problema, el subsecretario Monsalve resaltó que el encargado de generar condiciones para ayudar a solucionar el problema es el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz.

Mientras que, por el manejo de la seguridad, el subsecretario Monsalve resaltó el trabajo del Ejecutivo para resguardar el orden público respecto a lo que ocurre a las afueras de Puerto Coronel, con la presencia de una patrulla de punto fijo. Así, explicó que el actuar de Carabineros al interior del recinto solamente se puede dar si el Ministerio Público realiza la solicitud de medidas cautelares y estas son aceptadas por los tribunales, un escenario que a la fecha no ocurre.

“No estamos en los tiempos del emperador romano, donde al emperador se le colocaba una guardia pretoriana. Sobre todo, porque esa guardia pretoriana es del Estado. Son Carabineros pagados con fondos públicos. Carabineros que el país también necesita. No solo para el orden público, sino también para la seguridad”, añadió.

En esa línea, el subsecretario Monsalve comentó que espera que la solución al conflicto sea por una negociación entre ambas partes: “Nos gustaría que los problemas laborales se resolvieran como se resuelven los problemas laborales. Con una buena negociación y con buenos acuerdos. Y no solo con la intervención de la fuerza pública.

Gobierno defiende su gestión tras bloqueo a Puerto Coronel y critica manejo de la situación por parte de la empresa

Críticas a la empresa

De esta forma, la autoridad de gobierno aprovechó la instancia para arremeter contra la gestión de la empresa para resolver el conflicto. El subsecretario estimó que los problemas nacieron desde que la empresa anunció las medidas que motivaron la paralización.

“Se toma una serie de decisiones que tienen que ver con las relaciones laborales al interior de la empresa, que claramente generan un conflicto. Y cuando uno genera un conflicto, tiene también que medir las consecuencias. La empresa no es una isla. Cuando una empresa toma decisiones, también un gerente tiene que tener la visión si esas decisiones van a afectar, por ejemplo, la economía de la región”, comentó.

El subsecretario Monsalve comentó que los conflictos entre trabajadores y empresa tratan por el cambio de la política de alcohol y drogas, modificaciones al cómo se nombra a los trabajadores eventuales que se incorporan en un turno y la reducción del sistema de turnos a los que los trabajadores eventuales podrían sumarse.

“La empresa tomó decisiones que generaron un conflicto con sus trabajadores, con los trabajadores eventuales. Y yo creo que también es importante que las empresas midan las consecuencias de sus decisiones”, apuntó.

Gobierno defiende su gestión tras bloqueo a Puerto Coronel y critica manejo de la situación por parte de la empresa

En tanto, al ser consultado sobre si el mal manejo que ve es motivo para la paralización, el subsecretario Monsalve comentó que, “una empresa está obligada a tener gestión de su recurso humano. Y tiene que poder generar la negociación para que los problemas se resuelvan. Tampoco nos sirve un gerente que no resuelva problemas. Y que no solo genere un problema dentro de la empresa, sino que le genere un problema a la región y a las otras empresas”.

“Generar la idea de que la empresa ha hecho todo bien, y que es el gobierno el que ha hecho las cosas mal, es una idea falsa. Porque la empresa también ha tomado decisiones que han generado un conflicto que no ha sido capaz de manejar. Un gerente está para manejar conflictos y para resolver problemas. Y el gerente no ha logrado resolver el conflicto ni resolver los problemas”, disparó.

“Es importante que la empresa cumpla su rol. La gestión con sus trabajadores es una gestión que el gobierno no puede hacer. Para eso hay un gerente, que tiene que hacer la gestión laboral y tiene que ser capaz de negociar. Tiene que ser capaz de llegar a acuerdos. Y no puede solo pensar que se puede imponer su voluntad. Y para imponer su voluntad, además pedir ayuda de la Fuerza Pública”, agregó.