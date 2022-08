Informe en derecho pedido por NotCo desestima acusaciones de competencia desleal de NotMilk en disputa con lecheros de Valdivia

Un informe en derecho encomendó The Not Company a la abogada María José Martabit, exabogada senior de Carey, en el marco de la disputa por competencia desleal que enfrenta con la Asociación de Productores de Leche de La Región de Los Ríos (Aproval) en el 1° Juzgado Civil de Valdivia.

El estudio elaborado por la académica de la Universidad Católica que cuenta con un Máster en Leyes de Propiedad Intelectual en la Universidad de Washington, Estados Unidos, concluyó que la “publicidad de NotMilk es lícita, ya que cumple con contener condiciones objetivas; es honesta, veraz y oportuna; es comprobable; y, además, incorpora información básica comercial”.

“No es falsa ni engañosa, ni tampoco induce a error o engaño, o confunde al consumidor. el producto informa de forma clara, categórica y no engañosa o inductiva a error, que no contiene leche de vaca y lo que hace su publicidad es recalcar precisamente ese hecho, destacando por otra parte, que, su principal atributo es ser una bebida creada por inteligencia artificial en un proceso original e innovador en base a vegetales”.

“NotCo no se ha aprovechado indebidamente de la reputación o goodwill de la leche de vaca y tampoco la ha denostado o menospreciado. NotCo tampoco ha incurrido en actos de confusión, actos de engaño, actos de denigración y actos de publicidad comparativa con el objeto de desviar clientela de la demandante”.

En la misma línea, el informe agregó que “la publicidad de NotCo no es publicidad comparativa. Lo anterior porque NotMilk no satisface las mismas necesidades que la leche de vaca; NotMilk no forma parte del mismo mercado relevante, de hecho, su precio supera hasta en un 157% el valor de la leche de vaca; y, el perfil del cliente al cual va dirigida NotMilk es distinto, pues lo que busca es precisamente que sea fabricado exclusivamente en base a plantas y libre de leche de vaca”.

“En todo caso, aún si se estimara que NotMilk y la leche de vaca son competidores, (conclusión que esta informante ha descartado), NotMilk tampoco incurriría en actos de competencia desleal pues NotMilk jamás ha confundido, engañado, usado tácticas desleales o contrarias a la ética publicitaria o buena fe mercantil. Al contrario, todas las técnicas o estrategias publicitarias usadas son aceptadas y reconocidas en industria”, concluyó.

Por otro lado, el informe agregó que “la actividad publicitaria de NotCo no se ha hecho con la finalidad de desviar la clientela del demandante de modo ilegítimo”.

“No tiene origen animal y ese es su gran valor”

“La publicidad empleada por NotCo no busca más que caracterizar su producto, dejando claro al consumidor que es un producto que no tiene origen animal y que ese es precisamente su gran valor. Por lo tanto, si el consumidor efectivamente le llama la atención ese especial atributo y lo hace preferir Not Milk por sobre la leche de vaca, o no, es parte de la libre competencia como tal”, consignó.

Para la académica es imposible que NotCo cometa actos de competencia desleal hacia el gremio lechero de Valdivia. “Hay que advertir también la imposibilidad de que NotCo cometa actos de competencia desleal, pues no tiene una participación de mercado tal que le permita ejercer eficazmente este tipo de conductas. En efecto, las bebidas vegetales alcanzan sólo un 6% de las ventas en valor de las leches líquidas y un 2,4% de las ventas en volumen. Además, son productos 2,3 veces más caros por litros que una leche líquida”, acotó el mismo documento.

Sobre este punto, la abogada Martabit citó en su informe la jurisprudencia establecida en tribunales en el marco del juicio entre Profactoring S.A. y Los Parques S.A., entidad controlada por el grupo Fernández León. Esto luego que la administradora del Parque del Recuerdo lograra revertir el fallo de primera instancia que la condenó por competencia desleal.

“Si no hay demostración idónea de la posición dominante en el mercado de cementerios parque que se le atribuye a la parte demandada, las conductas que la actora le imputa como constitutivas de competencia desleal, que dicen todas ellas relación con un abuso de tal pretendida posición, no han podido configurarse”, consignó el dictamen del tribunal de alzada de junio de 2016 y que fuera informado por Pulso.

Dicha disputa surgió a raíz de una demanda que interpusiera Profactoring, ligada a los hermanos Mario y José Schachnet Roizblatt, ambos controladores de Parque Cementerio Quilicura, por una serie de actos que consideraron ilegales. La demanda acusó a Los Parques de difundir “hechos y aseveraciones falsas, o al menos incorrectas, respecto de Profactorign y su proyecto, las que inducen a error respecto de la idoneidad del Parque Cementerio Quilicura para satisfacer la demanda de sepulturas y servicios a fines en la zona de Quilicura, y en general sobre las ventajas proporcionadas por el proyecto”.

Origen del juicio

El conflicto comenzó cuando el 16 de diciembre de 2020 Aproval presentó una demanda en contra de NotCo ante el 1° Juzgado Civil de Valdivia, acusando a The Not Company SpA de aprovecharse del prestigio de la leche confundiendo su producto con ésta, pero al mismo tiempo, la descalifica en todo aquello que le sea posible precisamente para desviar clientela.

Según expuso en la demanda, “la piedra angular de la estrategia publicitaria de la demandada respecto del producto Not Milk ha sido la de intentar colgarse de la fama de la leche, y luego difamarla como producto, sindicándolo como un producto que sería -comparativamente- nocivo para la salud y cuya producción sería contaminante”.

En el mismo escrito indicó que “The Not Company ha incurrido en graves actos de competencia desleal a través de la comercialización y publicidad de su producto Not Milk, ya que ha materializado una estrategia comercial y publicitaria ilegítima que, primero, confunde e intenta aprovecharse de la leche, y luego -paralelamente- la desprestigia, persiguiendo por esa vía desviar clientela en perjuicio de los productores de leche de vaca que son miembros de Aproval”.

Por su parte, el 5 de marzo NotCo contestó la demanda y acusó a Aproval de llevar adelante “un intento ilegítimo por bloquear el desarrollo del pujante mercado de las bebidas vegetales y, particularmente, por impedir el crecimiento de la marca Not Milk de NotCo, uniéndose varias poderosas compañías en contra de una sola empresa innovadora por la vía del ejercicio de una serie de acciones judiciales y administrativas”.

La startup aseguró cumplir con el estándar de un “empresario correcto y decente”, en los términos que lo exige la ley. Esto, frente a las acusaciones de una supuesta desviación de clientela a través de una estrategia comercial que Aproval calificó como “ilegítima y contraria a la buena fe o buenas costumbres”.