Jeff Bezos supera a Elon Musk como la mayor fortuna del mundo

Jeff Bezos vuelve a estar en la cima.

El fundador de Amazon.com es de nuevo la persona más rica del mundo, eclipsando a Elon Musk y saltando a la cima del Índice de Multimillonarios de Bloomberg por primera vez desde el otoño de 2021.

El patrimonio neto de Bezos ascendía el lunes a US$ 200.000 millones, según Bloomberg. El patrimonio personal de Musk, director ejecutivo de Tesla, era de US$ 198.000 millones, y el del jefe de LVMH, Bernard Arnault, de US$ 197.000 millones. Musk, Arnault y Bezos han ido rotando en los últimos años en la cima de la clasificación, que mide la riqueza personal en función de los cambios en los mercados, la economía y otros informes.

Bezos ha amasado gran parte de su fortuna con el gigante del comercio electrónico Amazon, que fundó en 1994 en el garaje de su casa en Seattle. También fundó la empresa espacial Blue Origin y compró el Washington Post por US$ 250 millones.

Reclama el título oficioso de persona más rica del mundo en un momento en el que se ha deshecho de parte de sus acciones de Amazon. Bezos ha vendido en las últimas semanas acciones de Amazon por valor de más de US$ 8.500 millones, un movimiento que podría tener motivaciones fiscales.

Amazon, Tesla y LVMH no hicieron comentarios en nombre de Bezos, Musk ni Arnault.

Bezos dijo el año pasado que se trasladaba de Seattle a Miami para estar cerca de sus padres y de algunas operaciones de Blue Origin. Para los particulares, Florida no tiene impuestos sobre la renta ni sobre las plusvalías.

El estado de Washington, por su parte, ha aumentado los impuestos a las personas más adineradas. Los legisladores han añadido un impuesto especial del 7% sobre las ganancias netas de capital a largo plazo por encima de una exención de US$ 262.000 anuales. Las plusvalías son los beneficios derivados de la venta de inversiones. El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió recientemente no admitir a trámite la impugnación del nuevo impuesto del estado de Washington.

Al vender acciones después de su traslado a Florida, Bezos podría haber ahorrado hasta US$ 600 millones que habría tenido que pagar al estado de Washington si no se hubiera ido y aún así hubiera decidido vender, dijeron abogados fiscales. De todos modos, su ahorro exacto no podría determinarse sin conocer el valor original de las acciones que vendió, comentó Lewis Horowitz, un abogado fiscal en Seattle.

“La respuesta más larga es por qué nuestra legislatura no pudo ver que la gente rica se mudaría fuera del estado para evitar el impuesto”, dijo Horowitz. “Y que otros empresarios iniciarían sus negocios en Florida, Texas y Nevada”, agregó.

Bezos, ahora presidente ejecutivo de Amazon, compró una propiedad en Miami el año pasado y pasa tiempo en su superyate de US$ 500 millones con su pareja, Lauren Sánchez. Su patrimonio neto ha aumentado en unos US$ 23.000 millones en 2024, según Bloomberg.

Mientras tanto, el patrimonio neto de Musk se ha reducido en US$ 31.000 millones en lo que va de año, ya que las acciones de su empresa de vehículos eléctricos Tesla se han desplomado cerca de un 24% durante 2024. Una jueza asestó un duro golpe a Musk a principios de este año al anular su paquete salarial para Tesla, una compensación que ascendía a US$ 55.800 millones. La jueza de Delaware indicó que el proceso para aprobar el paquete había sido profundamente defectuoso.

En el caso de los ejecutivos y fundadores, su patrimonio neto suele estar, al menos en parte, ligado a las acciones de sus empresas. La volatilidad de las acciones y otras participaciones puede influir en la medida de su riqueza, lo que significa que establecer su patrimonio neto exacto puede ser complicado.

Musk firmó en 2012 el Giving Pledge, una campaña en la que algunas de las personas más ricas del mundo se han comprometido a donar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas. Bezos no se ha adherido a la campaña, aunque ha dicho que planea donar la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas que luchan contra el cambio climático y apoyan a personas que pueden ayudar a unificar el fracturado panorama político.

El patrimonio neto de Musk superó los US$ 300.000 millones en 2021. Al año siguiente adquirió Twitter, ahora X, por US$ 44.000 millones, y ese mismo 2022 vendió acciones de Tesla, al menos en parte, para financiar la adquisición de la empresa de redes sociales.

Musk y Bezos son rivales en el espacio exterior. Bezos viajó al espacio en 2021 en uno de sus cohetes Blue Origin. SpaceX, de Musk, ha lanzado muchos de sus propios cohetes al espacio y está profundizando su relación con las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos.

Musk espera colonizar algún día Marte. Hace años, Bezos lanzó un golpe no muy sutil a esas ambiciones, diciendo que los que quieren vivir en Marte deberían “ir a vivir a la cima del Monte Everest durante un año primero y ver si les gusta, porque es un jardín paradisíaco comparado con Marte”.

Musk, por su parte, ha criticado en ocasiones a Amazon, calificándola de monopolio. En 2021, cuando Musk superó a Bezos como la persona más rica del mundo, Musk tuiteó a Bezos un emoji que mostraba una medalla de plata con el número dos en ella, un aparente referencia al ranking de riqueza.

Al menos hasta ahora, Musk no ha tuiteado sobre el último cambio en el ranking de riqueza.