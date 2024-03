Julio Ponce reaparece en seminario de BTG junto a la hija que encabeza sus negocios

No solía aparecer en los últimos años en grandes eventos empresariales. Retirado de la estructura formal de sus empresas desde 2015, Julio Ponce Lerou se sentó esta mañana en primera fila en el seminario que organizó el banco de inversiones BTG y que abrió su principal ejecutivo en Chile, Juan Ignacio Agüero, el ministro de Hacienda Mario Marcel y el presidente de BTG Pactual, el brasileño André Esteves.

19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet y la gerente general de las cascadas, Catalina Silva, en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez

Julio Ponce (78 años) no llegó solo al evento en el que también expusieron ex presidentes del Banco Central como José de Gregorio y Rodrigo Vergara. A su lado se sentó la tercera de sus hijos, Francisca Ponce Pinochet, quien ha asumido el protagonismo en la estructura de cascadas y las empresas aguas arriba de la minera no metálica SQM.

Ponce padre y Ponce hija también estaban acompañados de otra ejecutiva relevante para el patrimonio familiar: Catalina Silva, gerente general de las cinco sociedades cascadas: Oro Blanco y Norte Grande, Nitratos, Potasios y Pampa Calichera. Catalina Silva se hizo cargo de las cascadas en 2021, reemplazando al contador auditor Ricardo Moreno.

Tras el seminario, en el que estuvieron hasta el final, Ponce y su hija conversaron con varias personas. Entre ellas, con Rodrigo Pérez Mackenna, ex ministro de Vivienda de Sebastián Piñera y ex ejecutivo de Citicorp en los años 80. También saludaron a la directora de SQM, Gina Ocqueteau y al director de empresas como Agrosuper, Antonio Tusset. Ponce, fiel a su estilo, declinó responder preguntas a la prensa.

19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet y el exministro Rodrigo Pérez Mackenna en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez

La presencia de Francisca Ponce es también una suerte de estreno en sociedad. Julio Ponce la ha instalado a ella en la primera línea de las decisiones familiares. Francisca Lucía tiene 44 años, es licenciada en marketing de la Uniacc, y tiene un diplomado en administración de empresas en Berkeley y un MBA en la Universidad Católica.

Es la tercera de los cuatro hijos que tuvieron Julio Ponce y Verónica Pinochet. El mayor es Julio César, de 53 años, ingeniero comercial de la Universidad de Regis, pasa parte importante del año en Uruguay. El segundo es Alejandro Augusto, quien tiene 52 años y ha sido presentado en las empresas como bachiller en ciencias de la agricultura. Vive en Chile.

La menor es Daniela Verónica, 40 años, quien en la última memoria de Calichera es presentada como administradora de Servicio de la Universidad los Andes.

En 2018 los cuatro hermanos estuvieron por primera vez en forma simultánea en algún directorio de las cascadas, pero todos salieron un año después. Volvieron en 2021. Ese año, la menor, Daniela, entró a Pampa Calichera y Potasios. Era la única hasta el año pasado que estaba en alguna de las cinco sociedades cascadas que encabeza el expresidente de la CPC, Rafael Guilisasti. Pero en agosto de 2023 Alejandro Ponce entró a Pampa Calichera, en reemplazo del director Guillermo Geisse Valenzuela.

19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez

Aunque no está en ninguna de las sociedades cascadas, Francisca Ponce tenía otro cargo más relevante. Entre 2021 y 2023 fue gerente general de Inversiones SQYA, una sociedad por acciones que tiene un capital de US$ 440 millones y que es la matriz de todas las cascadas. El año pasado, se trasladó a Ontario Canadá, donde vive su hermana Daniela, y cedió la representación y gerencia de SQYA, Inversiones SQ, SQ Grand Cayman e Intercorp, otra sociedad familiar, a una persona de confianza de ella: Caterina Dalbora Papa, exgerenta de una empresa aeronáutica dedicada al mantenimiento de aeronaves privadas y, mucho antes, fue socia y administradora del restaurante familiar La Mia Papa. Según diversas fuentes, Francisca es la elegida por Julio Ponce para sucederlo en la gestión de los negocios familiares.

Quizá todo sea el anticipo de lo que podría venir en abril. En la junta anual ordinaria de las cinco sociedades cascadas toca este 2023 renovar todos los directorios. Y podría ser la ocasión para formalizar un relevo más formal. Hoy todas esas mesas las preside Rafael Guilisasti y en todas ellas está como vicepresidente Patricio Contesse Fica, abogado, brazo derecho de Julio Ponce en la última década e hijo del histórico ex gerente general de SQM.

El grupo Pampa tiene el 26% de SQM, según una presentación reciente de la sociedad.