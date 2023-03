Kathleen Barclay por disputa entre EE.UU y China por litio: “Es importante diferenciar la compañías competitivas y las controladas por el Estado con objetivos políticos”

A 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, la directora de AmCham (Cámara Chilena Norteamericana de Comercio) Kathleen Barclay, en conversación con Pulso, devela episodios inéditos de la negociación.

Corría a principios del 2000, cuando el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos del gobierno de George W. Bush, Robert Zoellick visitó Chile y sostuvo un desayuno en dependencias del gremio que hoy reúne a empresas como Walmart , 3M y Abott Laboratories, entre otras.

Era una reunión de camaradería, hasta que ella se acerca a él y le dice: “Ministro Zoellick, tenemos que sacar el acuerdo de libre comercio con Chile. Me miró y me dijo: No. Tú tienes que hacerlo. Es tú responsabilidad” en un tono seco y directo. Hoy, alegre al recordar la escena, la directora de Endevor y BanBif, explicó que cuando se firma el acuerdo -el 6 de junio de 2003- le preguntó a Zoellick en Washington: “Did I do my job? (¿Hice mi trabajo?) y él respondió: “Sí, hiciste tu trabajo. Estamos de acuerdo”.

A dos décadas de la firma, economistas y políticos destacan que el TLC con Estados Unidos es una de las gestas más significativas de la política de libre mercado de Chile. Barclay destaca hoy la labor de una serie de autoridades de la época que impulsaron las negociaciones, pero no fue fácil. Ejemplo de ello es que debió convencer a los congresistas que se mostraban reacios al acuerdo y algunos incluso desconocían la ubicación de Chile.

Pero no sólo del pasado habló la directiva, también del futuro, la reforma tributaria y el litio, destacando la relevancia de las empresas productoras de litio estadounidense versus las chinas.

¿Cuáles son los desafíos para el TLC entre Estados Unidos y Chile?

A futuro se debe avanzar en temas sofisticados, como servicios y apoyar a los emprendedores. Ejemplo de ello es que lo sucede hoy con Betterfly y NotCo. Pero creo que aún está pendiente un entendimiento en propiedad intelectual que fue un tema difícil de negociar. En los últimos 20 años la tecnología ha cambiado mucho y tenemos que pensar en cómo podemos llevar a más emprendedores a Estados Unidos. Lo interesante es que es el TLC entre Estados Unidos y Chile es un documento vivo, porque ha producido buenos resultados. Tenemos que pensar los desafíos a futuros, porque el acuerdo ha tenido impactos positivos en el ámbito laboral y ambiental. También a través de AmCham las empresas han puesto en marcha practicas muy positivas en inclusión. Yo fui la primera presidenta de un gremio en Chile. Hoy en litio e hidrógeno verde abren tremendas oportunidades para trabajar como socios. El cambio climático y la electromovilidad abren espacios de cooperación muy importantes.

Justamente hablando de litio, veíamos recientemente a autoridades en Estados Unidos hacer una especie de mea culpa al decir que “durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero”. ¿Cómo observa la competencia global entre empresas de Estados Unidos y China por litio?

Me encanta la competencia, pero estoy convencida de que Estados Unidos puede competir mejor. Nuestro trabajo es mostrar las oportunidades de Chile en litio y otras cosas. Además de encontrar inversionistas en Estados Unidos interesados en venir. Las empresas tienen que presentar las mejores ofertas, porque Chile debe tomar la mejor decisión para el país.

¿Es preocupante que exista presencia china en Chile en el mercado del litio?

Es importante diferenciar la compañías competitivas y las controladas por el Estado con objetivos políticos. Un empresa a destacar de Estados Unidos es Albemarle y si uno mira lo que ha hecho la empresa por las comunidades es un esfuerzo importante de dejar una huella positiva. A diferencia de lo que sucedería con una empresa estatal, si una empresa privada lo hace es fácil liquidarla. Por lo mismo, tienen que portarse bien.

¿Existe una disputa a nivel mundial para conseguir los yacimientos?

Hay muchos lugares que Tesla y Ford están mirando. Están mirando Australia, Argentina y Estados Unidos, y varios países en el mundo para obtener sus insumos.

Aprovecho la oportunidad también para preguntar por la reforma tributaria y en particular por la inflación. Usted vino a Chile en los años ochenta y en ese periodo existían altas tasas de inflación. ¿Qué tan comparable es con lo que sucede hoy?

Las tasas de interés en los años ochenta eran de 25%. Chile era un país muy distinto, sólo el sector privado tenía acceso a financiamiento privado. No son comparables ambas situaciones. No existía un Banco Central independiente. Hoy al ser autónomo es absolutamente efectivo y muy disciplinado. Pero el mayor costo de la inflación lo tiene la gente. Eso es lo que importa hoy. Miren lo que está pasando en Argentina, 100% de inflación. Chile tiene las instituciones, como el Banco Central para controlarla.

¿Y en cuanto a la reforma tributaria?

Es muy relevante tener una sociedad en la que puedan existir las mismas oportunidades en salud, pensiones y educación. Hay un dicho en inglés que trataré de decir de la mejor manera en español. Usted No tire a la bebé con el agua del baño (Don’t throw the baby out with the bath water). Entonces, no puedes matar la inversión, porque estás matando el futuro. Creo que se tienen que dejar un sistema legítimo, sustentable en el tiempo y competitivo al mundo. Chile ahora es abierto y tiene que seguir siendo competitivo. Hemos dicho en distintas vías que se debe reducir la informalidad. Hoy el 10% de las empresas en Chile pagan el 52% de todos los impuestos y sólo 20% pagan impuestos. Entonces, si soy una empresa que paga cada vez más, al ver esto sólo promueve la evasión. Entonces, creo que al aumentar la formalidad se otorga una mayor legitimidad al sistema y sustentabilidad en el tiempo. Durante los últimos 10 años, Chile ha cambiado muchas veces su sistema de tributación.

¿Pero quedan demandas sociales que siguen sin ser resueltas?

Sí, pero es importante que estén los cambios acompañados de eficiencia y modernización del Estado. Ninguna empresa quiere que sus trabajadores terminen jubilándose en pobreza. Eso es horrible. O que su familiar tiene una enfermedad y pierde todo lo que tiene. Nadie tiene recursos ilimitados. Por eso es importante que haya estabilidad en el sistema, competitividad, legitimidad por amplia participación, una menor formalidad y sustentabilidad en el tiempo para que no cambien los impuestos. Una reforma tributaria cada dos tres años, es fatal para las certezas. No es algo que esté haciendo un gobierno en particular, porque todos lo están haciendo.

¿Qué le parecen los esfuerzos para avanzar en la doble tributación entre Chile y Estados Unidos?

Esa es mi nueva lucha. Esto fue acordado hace mucho tiempo y aprobado por el congreso chileno. El problema es el congreso norteamericano. Hay problemas políticos en Estados Unidos con los tratados en general. No tiene nada que ver con Chile. Tuvimos un acuerdo el año pasado y el 16 de diciembre estuvimos muy cerca, pero creo que AmCham está trabajando muy fuerte en este tema. Hay un acercamiento en el Senado. Veo buenas posibilidades de que esto resulte este año. No vamos a ceder .