La campaña de transparencia de TikTok se hace eco de los esfuerzos de Huawei por reducir los problemas de seguridad

CULVER CITY (California)- TikTok está intentando ganarse la confianza de Washington con una estrategia que recuerda a la que otra empresa de capital chino, Huawei Technologies Co, emprendió sin éxito en Estados Unidos y zonas de Europa.

Como parte de su campaña para demostrar su apertura a las autoridades estadounidenses, TikTok ofreció esta semana a los periodistas una visita a lo que denomina su Centro de Transparencia y Rendición de Cuentas. En un parque de oficinas de esta ciudad vecina de Los Ángeles, las pantallas explicaban cómo TikTok modera y recomienda los videos cortos de su aplicación.

Los responsables de la empresa también destacaron las estaciones informáticas que mostraban un simulador de código para que los visitantes exploraran los algoritmos de la aplicación y obtuvieran más información sobre los factores que influyen en los videos que la aplicación ofrece a los usuarios.

El centro, en el que TikTok empezó a trabajar en 2020, está diseñado para ofrecer una experiencia cercana, en persona, que va más allá de las visitas virtuales que la empresa ha ofrecido a cientos de reguladores y legisladores, dijo la directora de operaciones Vanessa Pappas.

La visita se produce en un momento en que TikTok ha hecho público su plan de aislar sus operaciones en EE.UU. y encargar a terceros su supervisión. La propuesta fue diseñada para calmar a los funcionarios y legisladores estadounidenses, que han dicho que les preocupa que el gobierno chino pueda obligar al propietario de la aplicación, ByteDance Ltd., con sede en Beijing, a espiar a los usuarios estadounidenses o influir en los videos que ven.

Los directivos de TikTok quieren que la aplicación siga funcionando en Estados Unidos bajo propiedad china. Pero algunos funcionarios del gobierno de Biden y miembros del Congreso, escépticos de que la propuesta de la empresa responda a sus preocupaciones, están presionando para prohibir TikTok en EE.UU. o forzar su venta a una empresa estadounidense.

El centro de TikTok pretende ofrecer una experiencia en persona sobre cómo modera y recomienda los videos. FOTO: GEORGIA WELLS/THE WALL STREET JOURNAL

El plan de TikTok incluiría gran parte de sus operaciones estadounidenses en una filial con sede en EE.UU. y 2.500 empleados, todos ellos sujetos a una serie de requisitos del gobierno estadounidense. La filial dependería de un consejo de tres personas aprobado por el gobierno de Biden. Además, el gigante del software Oracle Corp. y terceros podrían supervisar el sistema que determina qué videos se recomiendan a los usuarios de la aplicación.

La situación de TikTok, un servicio de consumo muy popular entre los estadounidenses, difiere en gran medida de la de Huawei, un gigante de equipos de telecomunicaciones que no tenía un negocio significativo en EE.UU. Pero las empresas están lidiando con preocupaciones similares de que las autoridades chinas podrían obligarles a utilizar sus productos para socavar la seguridad de EE.UU.

La estrategia de TikTok tiene ecos de una táctica que Huawei utilizó en Europa cuando trataba de hacer frente a la preocupación liderada por Estados Unidos de que Beijing pudiera ordenar a Huawei espiar o realizar ciberataques.

En el Reino Unido, Huawei y las autoridades británicas crearon en 2010 el Centro de Evaluación de Ciberseguridad de Huawei en Oxfordshire (Inglaterra). Su objetivo declarado era mitigar cualquier riesgo percibido por el uso de los productos de la empresa en el Reino Unido. Los empleados debían inspeccionar el hardware y el software de Huawei en busca de agujeros de ciberseguridad antes de que se utilizaran en las redes de telecomunicaciones del Reino Unido.

Los empleados del centro de Huawei necesitan autorizaciones gubernamentales de seguridad. La junta que lo supervisa está dirigida por el director de la agencia de ciberseguridad del Reino Unido y cuenta con otros directores, entre los que figuran funcionarios del gobierno y representantes de Huawei.

En informes anuales, la junta ha señalado vulnerabilidades de ciberseguridad. El informe de 2019, por ejemplo, decía que la junta no estaba segura de que el centro de evaluación estuviera examinando los mismos productos que se utilizan realmente en las redes del Reino Unido.

Huawei sostuvo en ese momento que trabajaría para abordar los problemas. Un representante de Huawei se negó hacer comentarios esta semana.

“Contar con una célula de evaluación de este tipo depende en gran medida de la confianza, pero también de asegurarse de que lo que te dan para evaluar es lo que están utilizando”, señaló Alan Woodward, informático de la Universidad de Surrey que trabajó anteriormente para el gobierno del Reino Unido.

En su propuesta, los ejecutivos de TikTok han dicho que Oracle tendría que aprobar el código de TikTok para que pudiera funcionar.

El futuro del centro de evaluación de Huawei no está claro. Después de que Washington presionara a Londres, el gobierno del Reino Unido anunció en 2020 que los operadores de telecomunicaciones del Reino Unido deben retirar los equipos 5G de Huawei para 2027.

Huawei abrió en 2019 lo que llamó el Centro de Transparencia de Ciberseguridad en Bruselas, donde se encuentra la sede de la Unión Europea. Un ejecutivo de Huawei afirmó en la ceremonia de inauguración que el centro mostraría las prácticas de ciberseguridad de la empresa y permitiría a los operadores de telecomunicaciones probar sus productos.

Theresa Fallon, fundadora del Center for Russia Europe Asia Studies, un think tank con sede en Bruselas, visitó el centro en mayo de 2019. Ella indicó que presentó un “giro sofisticado” que no alivió su escepticismo de que Huawei pudiera rechazar una solicitud del gobierno chino.

Pappas, jefa de operaciones de TikTok, dijo que la compañía comenzó a trabajar en su centro de Culver City en 2020. La pandemia retrasó traer a los visitantes, aunque ella apuntó que TikTok ha dado visitas virtuales a cientos de reguladores y legisladores.

Los visitantes pueden ver un video fotograma a fotograma para evaluar si viola las normas de TikTok, o ver una explicación de cómo la empresa determina qué videos servir a la gente. Los visitantes que firmen un acuerdo de confidencialidad, pasen por un detector de metales y guarden sus teléfonos en taquillas, pueden acceder a una sala contigua con servidores de TikTok donde, según la empresa, pueden revisar el código fuente.

TikTok también ha dado a conocer esta semana más detalles sobre el funcionamiento de los sistemas de moderación y recomendación de la aplicación, incluido un sistema de “strikes” para los contenidos que considere que infringen las normas. TikTok ha explicado que estas publicaciones acumularán un strike cada vez que la empresa las detecte y las elimine, y ha añadido que la aplicación bloqueará las cuentas que acumulen tres strikes por infringir la misma norma. La red social asegura también que seguirá prohibiendo permanentemente las cuentas que infrinjan gravemente la norma en el primer strike.

De acuerdo a TikTok, en un futuro próximo se mostrará el “estado de la cuenta” para los usuarios que quieran ver la situación de su cuenta y una página de “registros de denuncias” en la que los usuarios podrán ver el estado de las denuncias que han hecho sobre otros contenidos o cuentas. Los usuarios ya reciben notificaciones si han infringido las políticas de la empresa.

A su vez, TikTok también ha anunciado que probará una función para ayudar a los usuarios a salir de los nichos de contenido de la aplicación. Cuando los usuarios de esta prueba pulsen Actualizar en su aplicación, la red social les ofrecerá contenidos más diversificados no basados en su actividad previa en la aplicación.

Suzy Loftus, responsable global de riesgos y respuesta y de confianza y seguridad de la empresa, declaró que su trabajo consiste en garantizar que los más de mil millones de usuarios de TikTok en todo el mundo se sientan seguros al utilizar la aplicación.

“Nos enfrentamos a vientos en contra muy significativos en el espacio de confianza”, dijo Loftus. “Lo reconocemos como una oportunidad para hacerlo mejor”, agregó.

TikTok está construyendo más de estos centros de transparencia y rendición de cuentas en algunas de sus otras grandes oficinas, incluyendo Washington DC, Dublín y Singapur.