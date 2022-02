La operación que pondrá fin a la sequía de aperturas a Bolsa: Grupo Luksic contrata bancos de inversión para Enex

En junio de 2019 se abrió a bolsa Cencosud Shopping, la mayor operación en la historia del mercado de capitales, donde se recaudaron US$1.054 millones. Esa fue la última transacción de este tipo en el país y desde entonces han pasado dos años y medio sin ninguna nueva operación por el estilo. La crisis social, pero también la pandemia y la incertidumbre política, han golpeado al sector, algo que este 2022 podría revertirse.

Quiñenco, el holding de la familia Luksic a través del cual participa en Invexans, Vapores, Banco de Chile, SM SAAM y CCU, alista la apertura a bolsa de su empresa de Enex, compañía distribuidora combustibles y servicios relacionados que opera la marca Shell.

Tras la junta de accionistas del año pasado, Francisco Pérez Mackena, gerente general de Quiñenco, ya había señalado que la apertura a bolsa de la empresa se esperaba para el “último trimestre de este año (2021)” por lo que “la compañía hizo una reestructuración para poder lograrlo y ya estamos empezando a conversar con bancos de inversión para ese proyecto. Estamos pensando fines de año. Esto va a ser una colocación internacional, aunque a lo mejor va a tener un track nacional”.

Según los estados financieros de Quiñenco, el 15 de abril de 2020 se materializó la fusión entre Invexans e Inversiones Río Argenta, 100% filial de Quiñenco y matriz de Enex. “De esta forma, a contar del segundo trimestre de 2020, Invexans incorporó a su portafolio dicha empresa distribuidora de combustibles, con el fin de facilitar su expansión global”.

En 2021 su apertura a bolsa no se concretó, pero este 2022 podría ocurrir, y para ello ya fichó como bancos colocadores de las acciones a JP Morgan y BTG Pactual.

Desde Quiñenco y Enex declinaron hacer comentarios.

El crecimiento de Enex

Hace una década, en 2011, el grupo Luksic adquirió a The Shell Petroleum Company los negocios de Shell en Chile, transacción por la que Quiñenco pagó US$ 633 millones. Desde entonces la compañía, donde el holding posee el 100% de la propiedad, no ha hecho más que crecer.

En 2018 adquirió Road Ranger, la cuarta red de travel centers más grande de Estados Unidos, ubicada en las principales carreteras interestatales de Texas y del medio oeste norteamericano, por US$289 millones.

Y a principios de este año anunció que ampliará su cobertura y red de equipos de carga eléctrica tanto en carreteras como en ciudades, aumentando de paso la competencia con Voltex, la red de Copec que tiene más de 250 puntos de carga y que abarca 1.400 kilómetros. En 2019 compró en Paraguay la empresa Gasur, que posee una red de 50 estaciones de servicio.

El crecimiento de la compañía se ha visto reflejado en las cifras. Según el análisis razonado de Quiñenco a septiembre del año pasado Enex registró un Ebitda de $106.270 millones, con una ganancia para los controladores de $46.662 millones.

Esa utilidad “contrasta positivamente con la pérdida de $3.537 millones registrada en el mismo período de 2020, debido principalmente a un mejor desempeño operacional, especialmente en el canal estaciones de servicio, con una recuperación en comparación con el período 2020 que tuvo gran impacto de la pandemia, parcialmente compensado por una variación negativa por impuesto a las ganancias”, dice el análisis de Quiñenco.

En esa línea, la firma detallaba que los ingresos ascendieron a $1.992.537 millones durante los primeros nueve meses de 2021, superior en un 25,8% a lo informado en igual período del año anterior, “producto principalmente de mayores volúmenes de combustibles comercializados en el segmento de estaciones de servicio en Chile y en Estados Unidos, explicado por una recuperación en comparación con el período 2020, en el que se sintieron con más fuerza las consecuencias de la pandemia, junto con mayores niveles de precios de combustibles en promedio entre ambos períodos”.

La ganancia bruta de Enex ascendió a $264.030 millones, superior en un 48% a la ganancia bruta informada en el mismo período de 2020, y los beneficios provenientes de sus actividades llegaron a $70.512 millones, significativamente superior a la ganancia operacional de $2.663 millones en 2021.