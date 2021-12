Larry Ellison de Oracle apuesta por los servicios de la nube salud con una oferta de US$ 28.300 millones por Cerner

El lunes, Oracle Corp. anunció su mayor acuerdo hasta la fecha, una compra de aproximadamente US$ 28.300 millones de la compañía de registros médicos electrónicos Cerner Corp. que hace que el gigante del software empresarial se adentre más profundamente en la tecnología de la salud.

El acuerdo amplía la voluntad, de larga data, del cofundador de Oracle, Larry Ellison, de abrirse camino en nuevos mercados. Ellison convirtió a Oracle en una potencia importante en software empresarial, en parte a través de una larga lista de adquisiciones a lo largo de décadas. El año pasado, Oracle y un grupo de otras empresas intentaron comprar las operaciones estadounidenses de la aplicación para compartir videos TikTok, lo que le habría dado al negocio en la nube (o cloud business) de Oracle un punto de apoyo en las redes sociales.

Ese trato no sucedió. Pero, al igual que la adquisición de Cerner, demostró el deseo de Ellison de elevar a Oracle en el negocio, de rápido crecimiento, de la computación en la nube (o cloud-computing), donde la compañía se ha quedado atrás por mucho tiempo con respecto a otras grandes firmas tecnológicas como Amazon.com Inc., Microsoft Corp. y Google de Alphabet Inc., dijeron analistas.

En esta foto se puede ver a Larry Ellison (izquierda) y a Sundar Pichai (derecha), CEO de Google.

El acuerdo de Cerner, cuyas discusiones fueron reportadas por primera vez la semana pasada por The Wall Street Journal, le da a Oracle una presencia importante en una industria que es uno de los principales motores del crecimiento de la computación en la nube. Ellison afirmó a principios de este mes que la atención médica es una de las áreas de enfoque clave para su empresa, y les dijo a los analistas que estaba “a la par con la banca en términos de la importancia para nuestro futuro”.

Ellison sostuvo el lunes: “Con esta adquisición, la misión corporativa de Oracle se expande para asumir la responsabilidad de proporcionar a nuestros sobrecargados profesionales médicos una nueva generación de herramientas digitales, más fáciles de usar, que permiten el acceso a la información, a través de una interfaz de voz (manos libres), a aplicaciones seguras en la nube”.

La atención médica se ha convertido en un gran campo de batalla para las empresas con presencia en la nube, dicen los analistas, porque la industria es demasiado grande -el gasto en atención médica de EE.UU. representa casi el 20% del producto interno bruto del país- y, a menudo, ha tardado en adoptar las últimas herramientas digitales.

Cerner vende software que los hospitales y los médicos utilizan para almacenar y analizar registros médicos. Es el segundo proveedor más grande del mercado después de Epic Systems Corp. Reclamar una posición y apostar por uno de los principales proveedores de software de atención médica podría ser un movimiento inteligente para Oracle, ya que la oportunidad de mover los datos de Cerner a la nube será enorme, afirmó Ray Wang, fundador de la firma de asesoría Constellation Research Inc., que tiene sede en Silicon Valley.

“Oracle tiene una gran oportunidad de ingresar al espacio de los registros médicos electrónicos”, aseguró Wang. “Al comprar Cerner, le da a Oracle la capacidad de ofrecer Cerner en la nube de Oracle”.

No todos los inversionistas parecen estar de acuerdo. Las acciones de Oracle cayeron más del 3% el lunes por la mañana, luego de una baja de más del 6% el viernes después de que surgieran noticias del posible acuerdo.

El mercado de software que almacena y analiza registros médicos está en camino de alcanzar los US$ 29.100 millones en ventas este año y podría crecer a US$ 35.500 millones para el 2025, según Constellation Research. Gran parte de ese gasto todavía se destina a sistemas informáticos internos y se espera que migre a las plataformas de la nube.

Oracle tardó en trasladarse a la nube. Una vez, Ellison se burló del término antes de intentar establecer a la empresa como un competidor en los servicios cloud en los últimos años. Sigue siendo un jugador pequeño entre los gigantes que siguen creciendo rápidamente.

Entre las empresas estadounidenses, Amazon continúa dominando con un 46,5% de cuota de mercado global en 2020, seguida por Microsoft con un 14% y Google con un 4,8%, según la firma de investigación de mercado International Data Corp. La plataforma en la nube de Oracle constaba de solo medio por ciento a nivel mundial en 2020, afirmó la firma de investigación.

Todos los gigantes de la nube están implementando herramientas diseñadas para facilitar la adopción de los servicios de nube en la industria de la salud. Microsoft también ha tomado la ruta de adquisición para ingresar a la industria. A principios de este año hizo un trato de US$ 16.000 millones para adquirir Nuance Communications Inc., una compañía experta en software de reconocimiento de voz ampliamente utilizado por los profesionales de la salud.

Cerner, una empresa de software fundada en 1979, ha adoptado los servicios de nube en los últimos años. En 2019, Cerner seleccionó a Amazon Web Services (AWS) como su socio principal para migrar a la nube. Al adquirir Cerner, que fue aconsejado por Goldman Sachs Group Inc. y Centerview Partners, Ellison podría estar tratando de comprar un cliente de atención médica estratégico lejos de Amazon, afirmaron los analistas. Cerner es un cliente de los productos de base de datos de Oracle, pero Amazon ha sido su proveedor de nube preferido.

La adquisición de Cerner fácilmente superará las otras grandes transacciones de Oracle, la compra de aproximadamente US$ 10.000 millones de la firma de software empresarial PeopleSoft Inc. que cerró en 2005, seguida de un acuerdo de US$ 9.000 millones por el proveedor de software en la nube NetSuite Inc. en 2016.

Oracle dijo el lunes que Cerner serviría como su “activo ancla” para expandirse a los servicios de atención médica.

El acuerdo en efectivo, que aún requiere aprobación regulatoria, valora a Cerner en US$ 95 por acción, afirmó Oracle el lunes.

A los inversionistas les preocupa que el acuerdo en efectivo pueda ralentizar el ritmo constante de recompra de acciones de Oracle, según los analistas. Oracle tiene un valor de mercado de más de US$ 250.000 millones.

Las acciones de Cerner, que subieron un 13% el viernes, aumentaron menos de un 1% el lunes, a US$ 90,53.

A medida que el negocio tradicional de Oracle, la venta de bases de datos y software empresarial se desaceleró, y vio que la computación en la nube generaba decenas de miles de millones de dólares en negocios para sus rivales, ha estado tratando de pasarse a la nube.

A principios de este mes, sorprendió a los inversionistas con cierto éxito, superando las expectativas de ganancias del segundo trimestre para la compañía, con un aumento de los ingresos totales en la nube del 22%, llegando a US$ 2.700 millones. Antes del anuncio del acuerdo, las acciones de la compañía habían subido más del 15% desde esos resultados y se habían elevado más del 50% desde principios de año.

Brad Haller, socio de la firma consultora de tecnología West Monroe Partners, dijo que el acuerdo para comprar Cerner podría permitir a Oracle vender más software a sus clientes existentes. Oracle tiene un negocio existente en la industria de la salud, manifestó, pero no ha entrado en el mercado de registros médicos electrónicos, donde Cerner es más fuerte.

Este acuerdo “es una gran ventaja cuando se trata de ventas cruzadas a clientes existentes de Oracle”, afirmó Haller.

Si la transacción se lleva a cabo, es probable que eso no sea suficiente para elevar a Oracle a los peldaños más altos de la escalera empresarial en los servicios de nube. Cerner no está creciendo tan rápido. Sus ingresos se redujeron un 3% en 2020. A pesar de su asociación con AWS, ha tardado en trasladar su negocio a la nube, indicó el analista de Stifel Financial Corp.,Brad Reback.

“Este acuerdo no hace nada para cambiar fundamentalmente la posición rezagada de Oracle frente a Microsoft y Amazon”, sentenció Reback.