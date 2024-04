Las ventas trimestrales de Tesla caen por primera vez desde 2020

Tesla informó de su primera caída interanual en las entregas o ventas trimestrales de vehículos desde 2020, muy por debajo de las expectativas de Wall Street y avivando aún más la preocupación sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía este año.

El fabricante de vehículos eléctricos (VE) de Elon Musk entregó 386.810 autos en todo el mundo en los tres primeros meses de 2024, un 8,5% menos que un año antes. Fue el rendimiento trimestral más bajo de la compañía desde el tercer trimestre de 2022.

Con todo, el resultado fue suficiente para que Tesla recuperara el título de manos de BYD de China, como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo sobre una base trimestral. Sin embargo, es una señal preocupante para el fabricante de automóviles más valioso del mundo y para el mercado de vehículos eléctricos en general, donde el crecimiento se está desacelerando y los fabricantes de automóviles están recalibrando los planes de inversión después de descubrir que los consumidores están menos entusiasmados con el uso de la electricidad de lo que las empresas esperaban.

Los resultados del primer trimestre sacudieron a los inversores y provocaron una caída de las acciones de Tesla de alrededor del 5% el martes. Las acciones de la firma han caído un 33% este año hasta el martes, lo que las convierte en el segundo peor valor del índice S&P 500, sólo por delante de la aseguradora sanitaria Humana.

El analista de Deutsche Bank, Emmanuel Rosner, escribió en una nota a los inversores que la cifra de entregas, inferior a la prevista, plantea dudas sobre la demanda subyacente de los consumidores y pone en entredicho que Tesla pueda lograr una expansión siquiera modesta este año.

En las últimas semanas, los analistas habían recortado drásticamente sus expectativas sobre los resultados de Tesla en el primer trimestre. Los encuestados por FactSet pronosticaron que Tesla entregaría alrededor de 457.000 vehículos en todo el mundo en el primer trimestre, aunque eso reflejaba algunas estimaciones anticuadas. Otros esperaban unos resultados más débiles.

Tesla atribuyó en parte el resultado a los contratiempos de producción sufridos en los tres primeros meses del año.

En primer lugar, la empresa interrumpió la producción en su planta de Alemania durante dos semanas a partir de finales de enero, alegando la escasez de piezas derivada de los ataques a buques en el Mar Rojo. Luego, en marzo, la cadena de montaje se detuvo una vez más tras un incendio provocado en la red que suministra energía a la fábrica.

Mientras tanto, la producción del Model 3 se desplomó en EE.UU. cuando la empresa introdujo su versión renovada del auto en el mercado nacional.

Tesla produjo 433.371 vehículos en el primer trimestre, por debajo de los 440.808 de los tres primeros meses de 2023. La mayoría eran crossovers Model Y y autos Model 3. La empresa no reveló cuántas camionetas Cybertruck produjo.

La brecha entre la producción y las entregas sugiere “que más allá del conocido estancamiento de la producción, también puede haber un grave problema de demanda”, dijo Rosner, de Deutsche Bank.

Otros grandes fabricantes de automóviles informaron de sus ventas del primer trimestre en EE.UU. a lo largo de la jornada del martes, con los inversores prestando especial atención a las entregas de vehículos eléctricos a medida que se desacelera el crecimiento.

Los fabricantes de automóviles asiáticos registraron sólidas ventas en EE.UU. durante el trimestre, incluido el aumento del 20% de Toyota Motor. El fabricante de automóviles japonés dijo que las ventas de vehículos híbridos de gasolina y electricidad -que han aumentado en los EE.UU. a medida que el crecimiento de los vehículos eléctricos se ralentiza- impulsaron los resultados de la compañía.

Las ventas de vehículos eléctricos de los fabricantes tradicionales fueron dispares. Las ventas de vehículos eléctricos de Hyundai Motor se duplicaron en el primer trimestre, gracias a la berlina Ioniq6. Las ventas de vehículos eléctricos de General Motors descendieron un 20% en el primer trimestre, mientras que las entregas totales en EE.UU. cayeron un 1,5%.

Las entregas del primer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos Rivian aumentaron un 70%, hasta unos 13.600 vehículos, mejor de lo que esperaban los analistas de Wall Street. La empresa mantuvo su previsión de producción para todo el año 57.000 vehículos.

Wall Street prevé que las entregas de Tesla crezcan poco o nada en 2024, dado el envejecimiento de la gama de la empresa y las elevadas tasas de interés. En febrero, la tasa de interés promedio anual de los préstamos para la compra de un auto nuevo se situaba en torno al 7,1%, frente al 4,4% de dos años antes, según Edmunds.

La desaceleración de Tesla representa un brusco cambio de suerte para el fabricante de automóviles más valioso del mundo, cuyo éxito abrió las compuertas a la inversión en vehículos impulsados por baterías.

Tras años persiguiendo un crecimiento anual promedio del 50%, el fabricante de autos ha advertido de un crecimiento “notablemente inferior” en 2024, y sus rivales chinos le están pisando los talones.

BYD, que se convirtió brevemente en el mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre, vendió 300.114 vehículos totalmente eléctricos en todo el mundo en los tres primeros meses del año, un 13% más que en el mismo periodo de 2023. Ofrece VE menos caros que los de Tesla y vende sobre todo en China.

China es el mayor mercado automovilístico del mundo, con una industria de vehículos eléctricos ferozmente competitiva, en la que Tesla se enfrenta a la creciente presión de los operadores nacionales.

Según estimaciones de GlobalData, el mercado mundial de vehículos eléctricos creció en torno a un 35% interanual en el primer trimestre. En Estados Unidos, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 17% durante el mismo periodo.

Tesla se enfrenta a una sequía de nuevos productos, y su esperado auto de bajo costo no se prevé hasta finales de 2025 cuando muy pronto.

Mientras tanto, Musk, su director ejecutivo, está presionando para aumentar el uso del sistema de asistencia al conductor de la compañía, apodado “Capacidad de conducción autónoma completa”. Esta tecnología, que no hace que los autos sean totalmente autónomos, podría reportar ingresos adicionales por software, lo que reforzaría los resultados de la empresa. Tesla ha empezado recientemente a ofrecer a sus clientes un mes de prueba gratuita de esta tecnología, que normalmente cuesta US$ 12.000 en venta directa o US$ 199 al mes como suscripción.

Está previsto que Tesla presente sus resultados financieros del primer trimestre el 23 de abril. Los analistas encuestados por FactSet prevén que Tesla obtenga un beneficio trimestral de US$ 1.800 millones, lo que supone un descenso de aproximadamente el 27% respecto a los tres primeros meses de 2023, ya que los recientes recortes de precios de la firma pesan sobre la rentabilidad. Sería el beneficio trimestral más bajo de la empresa en más de dos años.

Se espera que los ingresos aumenten un 4% interanual, hasta US$ 24.300 millones, según FactSet.

El analista de Morgan Stanley Adam Jonas, que desde hace tiempo es optimista respecto a Tesla, escribió en una reciente nota a los inversores que el fabricante de automóviles “puede estar presenciando una fatiga de recortes de precios” a medida que se reduce la rentabilidad. “Estas condiciones pueden no mejorar significativamente a corto plazo, dada la antigüedad de la gama de productos de Tesla”, indicó.