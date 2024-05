Los rivales de las zapatillas compiten por encontrar la próxima superespuma

La zapatilla de running New Balance 990 se había ganado el favor de las masas en sus cuatro décadas en el mercado. Así que cuando los diseñadores de la empresa de calzado de Boston consideraron inyectar a la zapatilla una espuma blanda que aumentara la entresuela unos 2 milímetros, se encontraron con resistencia.

Brad Lacey, vicepresidente mundial de diseño de calzado de New Balance, dijo que la decisión de finales de 2022 fue “muy debatida” y que algunos en la empresa temían que la zapatilla se ganara la simpatía de los que no corren.

Pero no ha sido así. Las tecnologías de amortiguación como FuelCell de New Balance -una espuma de alto rebote creada para las carreras que llevarán los atletas en los Juegos Olímpicos de París este verano- han impulsado las ventas récord de New Balance y se han colado en todos los rincones del mercado de zapatillas de running.

Los ejecutivos de la industria del calzado afirman que los compradores pospandémicos están más preocupados por la comodidad, incluso ahora que muchos de ellos han vuelto a la oficina. Desde empresas emergentes como On y Hoka, hasta nombres más consolidados como New Balance y Under Armour, luchan por la supremacía en una nueva era de voluminosas zapatillas para correr.

La batalla se libra en los laboratorios de investigación, donde los científicos utilizan maquinaria para probar y manipular compuestos de espuma desarrollados por empresas químicas más conocidas por crear plexiglás, colaborar con la NASA o fabricar asientos de automóviles.

“Has tenido un par de chispas y ahora todo el mercado se ha movido hacia allí”, sostuvo Kyle Blakely, vicepresidente de innovación de Under Armour.

La amortiguación siempre ha sido una prioridad en las zapatillas de correr. Pero en el pasado las empresas la contraponían a factores como la estabilidad, la durabilidad o el peso. Esto cambió hace una década, cuando Hoka apostó por la espuma.

La empresa propiedad del triángulo Deckers Outdoor fue ganando adeptos entre los corredores ávidos. Entonces, algo hizo clic. Los usuarios de zapatillas de deporte se aficionaron a su aspecto grueso. Las ventas de Hoka alcanzaron los US$ 1.800 millones en el ejercicio cerrado el 31 de marzo, frente a los US$ 352 millones de 2020.

Cuando las empresas se dieron cuenta de que no tenían que sacrificar la moda por la espuma, empezó la carrera. On, con sede en Zúrich, se asoció con Arkema, un conglomerado químico francés que desarrolló un compuesto conocido como Pebax que se utiliza en la espuma Helion de la marca. Nike se ha apoyado en la británica Zotefoams, que proporcionó el material utilizado para la entresuela de una de las primeras superzapatillas, las Vaporfly de Nike. Dow Chemical está detrás de la espuma utilizada en la tecnología Flow de Under Armour, utilizada por la estrella de la NBA Stephen Curry.

Las superzapatillas, diseñadas sobre todo para maximizar el rendimiento en las carreras, se popularizaron en 2017 tras el intento de Nike de organizar un maratón de menos de dos horas. Las zapatillas suelen estar compuestas por una gruesa capa de espuma superligera y una placa rígida, a menudo de fibra de carbono. La mayoría de las empresas ahora tienen una superzapatilla que los corredores usarán para carreras en carretera y otros niveles de zapatillas de running que se usan para entrenar.

Los directivos del sector afirman que lo que les mueve es el rendimiento atlético, no satisfacer los gustos de moda de las masas. “Si vemos que hay un caso de uso en otras comunidades, entonces esto es un efecto secundario increíble”, señaló Ilmarin Heitz, director senior de innovación de On.

Según Kevin Fitzpatrick, vicepresidente de running de New Balance, los compradores quieren prestaciones y versatilidad. “Muy poca gente compra esta zapatilla para salir a correr con ella”, aseguró sobre la 990.

Los ejecutivos afirman que el actual cambio en el grosor de la entresuela forma parte de un esfuerzo común, aunque en gran medida no reconocido, de los fabricantes de calzado por situarse a medio camino entre los productos de alto rendimiento y los de uso diario. Para satisfacer el creciente interés de los consumidores por el trail running, las empresas lanzan nuevas versiones de su calzado de senderismo y trail. La tendencia ya se ha trasladado a la moda como parte de un estilo cada vez más popular conocido como gorpcore.

El campo de pruebas de Under Armour está lleno de exatletas que visten batas blancas de laboratorio. En la sala de clima controlado, dentro del centro de innovación y fabricación de la empresa en Baltimore, de 3,25 metros cuadrados, los científicos prueban los límites de los materiales que podrían llegar a sus últimos productos.

La empresa de atletismo probó una docena de compuestos de distintos proveedores, controlando el clima y otras condiciones, antes de elegir una espuma con cuentas para la nueva zapatilla de correr, Infinite Elite, de la empresa.

La idea de la Infinite Elite era crear una zapatilla que ofreciera una comodidad duradera para carreras largas. Los corredores que entrenan para un maratón suelen gastar un par de zapatillas en poco más de un mes. A unos US$ 160 el par, es una gran inversión para el consumidor y una gran oportunidad para la marca, indicó Bradford Eagan, director del laboratorio de ingeniería de materiales de Under Armour.

“Si consigues la confianza de ese atleta, tendrás un amigo para toda la vida”, afirmó Eagan, corredor de atletismo en la Universidad de Marquette.

Eagan y su equipo desarrollaron distintas metodologías para cuantificar la fatiga y durabilidad de la espuma y asegurarse de que el material transmite la misma sensación durante toda la carrera. Los científicos toman planchas de espuma de unos 10 centímetros y las someten a un instrumento de atenuación de impactos accionado por gravedad, una máquina similar a una prensa hidráulica que puede golpear la espuma con la fuerza de un atleta de 155 kilos corriendo una milla de siete minutos. La mayoría de las empresas del sector del calzado utilizan máquinas similares.

Las espumas utilizadas en las zapatillas de correr actúan como un muelle acolchado, suave para los pies y que devuelve la energía en cada zancada. Cuando se trata de amortiguación, las empresas de calzado suelen usar uno de varios compuestos químicos básicos.

Aunque los componentes de una zapatilla de correr suelen ser los mismos, las variaciones en la altura de la pila, el ángulo de balanceo, la geometría y otros factores hacen que cada modelo sea un sistema único.

“Puedes empezar con los mismos huevos y hacer muchas tortillas diferentes”, comentó Tony Bignell, vicepresidente de calzado de running de Nike. “Si no, todas las zapatillas serían iguales”, agregó.

Nike acaba de presentar una serie de nuevos productos para los Juegos Olímpicos de París que combinan su tecnología patentada de burbujas de aire, Zoom Air, con una espuma basada en Peba.

Las empresas químicas pueden modificar los compuestos y los procesos de fabricación para obtener resultados similares. Si una innova, las demás no tardan en seguirle. Zotefoams fue una de las primeras en infundir nitrógeno en una espuma y ayudó a Nike a desarrollar su tecnología de espuma ZoomX. Ahora, otras empresas como Under Armour y New Balance también han utilizado el nitrógeno a su manera. Las marcas afirman que sus científicos trabajan con las empresas químicas y solicitan ajustes en las espumas, haciendo que la amortiguación sea propia en el proceso.

“La mayoría de las marcas utilizan sólo espuma, pero la ajustan todo lo que pueden”, explicó Heitz, de On. “Nuestra pieza ganadora es básicamente cómo la juntamos”, añadió.

Los ejecutivos saben que algunas espumas no tienen una larga vida útil. Los corredores pueden destrozar un par de zapatillas rápidamente, y algunas espumas no dan la misma sensación después de unos cientos de kilómetros. Todavía hay mucho margen de mejora en términos de durabilidad y sostenibilidad, pero en algún momento todo el mundo va a exprimir sangre de una piedra, dijo Blakely, de Under Armour.

Under Armour busca nuevos conjuntos de polímeros para las nuevas espumas, nuevos métodos de fabricación de las espumas y nuevas modificaciones de la forma.

También buscan más allá de la espuma. “Ésa es la verdadera frontera”, aseguró Blakely.