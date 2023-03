Luis Enrique Yarur, presidente de Bci: “Lograr acuerdos amplios es indispensable para que el país se reactive”

La temporada de memorias anuales ya empezó, y este lunes fue el turno de Bci. En la carta a los accionistas contenida en el documento, el presidente de Bci, Luis Enrique Yarur, afirma que “hemos aprendido como organización que para salir adelante debemos ser optimistas; sobre todo, en momentos de incertidumbre”.

Ahí continúa señalando que “hoy los chilenos tenemos la enorme oportunidad de construir un país mejor, con mayor cohesión social, haciéndonos cargo de los temas que más preocupan a la sociedad: el cuidado del medioambiente, la inclusión, el respeto por los derechos fundamentales, entre otros. Para lograrlo, es clave la colaboración entre el Estado, la sociedad civil, la academia y los empresarios de todos los tamaños. Debemos abordar esto con urgencia, porque lograr acuerdos amplios es indispensable para que el país se reactive”.

En la carta a los accionistas el presidente de la entidad también comenta sobre los hitos que marcaron al banco en 2022 y las metas que tienen hacia adelante. Así por ejemplo, explica que “Bci obtuvo en 2022 una utilidad neta de $821.024 millones y una rentabilidad sobre patrimonio de 17,8%. Las filiales internacionales aportaron el 31,2% de este resultado. Al cierre del año, el stock de provisiones adicionales alcanza a $415.022 millones. Mantuvimos esta medida de prudencia, considerando las perspectivas de ajuste de la economía. Durante 2022, destinamos, asimismo, $71.000 millones a las inversiones necesarias para desarrollar nuestra estrategia de mediano plazo”.

En el área de banca privada, destacó que el modelo integrado de inversiones que están impulsando logró “una cifra récord de activos administrados de clientes (AuM) de más US$20.000 millones, con un crecimiento anual de un 24%”. Asimismo, detalló que la cuenta digital MACH ya cuenta con más de 3,6 millones de personas.

Yarur recordó que en julio comenzó a operar Banco Bci Perú. “Esta nueva filial se enfocará inicialmente en la atención de clientes corporativos y grandes empresas, internacionales y chilenas, buscando contribuir al progreso y crecimiento de sus actuales y futuros clientes. Esperamos sobrepasar los US$ 1.000 millones en colocaciones en 2023 y alcanzar los US$ 3.000 millones en un plazo de tres años. Con Bci Perú continuamos potenciando una plataforma de soluciones financieras en tres países, que permite a Bci actuar como un solo banco en la región, fortalecido por su posicionamiento como el principal banco latinoamericano en Estados Unidos, donde CNB es el tercer banco basado en Florida. Este paso nos permite, además, avanzar en la diversificación de nuestro crecimiento en mercados estratégicos”, comentó.

Por su parte, el gerente general de Bci, Eugenio von Chrismar, destacó que “en los últimos cinco años, hemos logrado duplicar los ingresos operacionales y aumentar en 1,9 veces nuestras colocaciones. De igual forma, hemos incrementado la productividad, medida en activos por colaborador, en 1,6 veces, siendo capaces de incorporar talentos que nos han permitido llevar a cabo nuestra estrategia de transformación”.

También señaló que han invertido cerca de US$540 millones desde 2016 “para configurar una arquitectura tecnológica ágil y modular, que nos provea las condiciones necesarias para crear y renovar nuestras propuestas de valor a los clientes, incorporando tempranamente las nuevas tendencias”. Y comentó que en 2022 destinaron”cerca de US$80 millones a ciberseguridad.

Entre los avances de 2022, Von Chrismar destacó “el posicionamiento de MACHPAY como la forma más simple, rápida y segura de realizar transferencias entre personas y pagos a comercios y el lanzamiento del programa de fidelización abierto BciPlus+, que permite a cualquier comercio ofrecer sus productos a más de 5 millones de clientes hoy y, esperamos, a cerca de 10 millones en los próximos dos años”.

En esa línea, dijo que “en este nuevo ecosistema, estamos ofreciendo a las pymes una solución realmente diferente, a través del primer One-Stop-Shop de Chile. Esta es una plataforma en la que, actualmente, más de 6.000 comercios pueden resolver todas sus necesidades accediendo a financiamiento en línea, soluciones de adquirencia de Bci Pagos, tableros de venta en línea y otros servicios de valor agregado, como los programas de lealtad”.

Asimismo, explicó que al cierre del año pasado “un tercio de nuestros activos está en el exterior. CNB se ha posicionado dentro de los tres bancos más grandes del estado de Florida. Desde su adquisición por parte de Bci, en 2015, su utilidad ha crecido casi seis veces, pasando de 40 a más de US$ 250 millones, y sus activos se han cuadruplicado, alcanzando los US$ 25.000 millones en 2022. Nuestra sucursal Bci Miami también se ha desarrollado exitosamente; en 2022 obtuvo una utilidad de US$ 40 millones”.

Con todo, el gerente general del banco dijo que “para el año 2023 estimamos un escenario económico adverso, y por esa razón, el directorio ha aprobado la constitución de importantes provisiones adicionales. En 2022 estas sumaron $66.685 millones. Al cierre del año, Bci cuenta con resguardos adicionales por un total de $415.022 millones, que fortalecen su base patrimonial”.