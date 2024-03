Tras 20 años de vigencia del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Corea del Sur, este año podría sellarse el cierre de las negociaciones para ampliar y modernizar el pacto comercial entre ambos países. La novena ronda de negociación, la que sería clave para las pretensiones de cerrar con éxito las conversaciones, podría concretarse en abril próximo.

“En principio hay voluntad para apurar las negociaciones, cuya nueva ronda sería el próximo mes. El gobierno chileno vería con ‘buenos ojos’ que el acuerdo se logre este primer semestre o en lo que resta del año, ya que en 2024 se cumplen 20 años de la vigencia del tratado”, confidencia una fuente de gobierno.

Negociación para ampliar TLC entre Chile y Corea del Sur entra en tierra derecha

Hasta el momento se han llevado a cabo ocho rondas de negociación. En 2019 se realizaron tres rondas presenciales, dos en Seúl y una en Santiago. Durante la pandemia, la negociación continuó de forma online, concretándose la realización de tres rondas más entre 2020 y 2021. Una vez superada la pandemia, se retomaron las negociaciones presenciales, llevándose a cabo dos rondas en 2023.

Según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), durante este proceso se está negociando la modernización de los capítulos de acceso a mercados y propiedad intelectual. Además, se está negociando la incorporación de nuevos capítulos, tales como economía digital, género, laboral, medio ambiente, anticorrupción, facilitación de comercio y cooperación, con anexos en cadenas globales de valor, cooperación cultural y pymes.

El hito comercial

Para la Subrei, el TLC con Corea del Sur marcó un hito al ser el primer acuerdo de esta naturaleza firmado entre un país asiático y uno latinoamericano, siendo además el primer Acuerdo de Libre Comercio de Corea del Sur en su historia. “Es un acuerdo comprehensivo que contiene diversas disciplinas tales como acceso a mercados, inversiones, servicios, propiedad intelectual, entre otros”, sostiene la entidad gubernamental.

Desde la entrada en vigencia del pacto, el intercambio comercial ha crecido desde US$ 1.800 millones a cifras que alcanzaron los US$ 7.508 millones en 2023, con una tasa promedio de crecimiento de 5,6%. El intercambio comercial se ha caracterizado por tener una balanza comercial positiva, que en el 2023 alcanzó los US$ 4.683 millones, añade la Subrei.

Fue en noviembre de 2018 que Chile y Corea del Sur acordaron introducir mejoras al acuerdo a través de un proceso de modernización que permitiera incluir nuevas disciplinas y ampliar el acceso al mercado de nuestro país respecto de aquellos productos que quedaron excluidos del tratado de libre comercio original.

Negociación para ampliar TLC entre Chile y Corea del Sur entra en tierra derecha. En la foto: la ciudad de Seúl, Corea del Sur.

“Entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Seúl la octava ronda de negociación, donde se lograron avances en los distintos grupos de trabajo. En esa ocasión, ambos países se mostraron satisfechos por los esfuerzos que se están haciendo para alcanzar el balance en la negociación que permitan un cierre del proceso en un tiempo razonable”, detalla el organismo de gobierno.

Los beneficiados

Corea del Sur es en la actualidad el quinto socio comercial de Chile y tercero dentro de la región asiática, después de China y Japón. Durante 2023, el intercambio comercial llegó a US$ 7.508 millones, con un crecimiento promedio anual de 4,1% en los últimos seis años. Las exportaciones fueron US$ 6.020 millones, un alza de 7% promedio anual entre 2018 y 2023. El saldo de la balanza comercial fue un superávit de US$ 4.683 millones al cierre del año pasado.

En el 2023, las principales exportaciones a Corea del Sur consistieron en cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado por US$ 1.247 millones; minerales de cobre y sus concentrados por US$ 1.132 millones; hidróxido de litio por US$853 millones; y carbonatos de litio por US$ 839 millones, entre otros.

A su vez, las principales importaciones desde Corea del Sur fueron automóviles de turismo por US$ 220 millones; camionetas para transporte de mercancías por US$ 83 millones; y aceites combustibles destilados por US$ 79 millones.

Sin embargo, desde la industria agrícola creen que la ampliación del pacto también será beneficiosa para sus productos. “Chile exporta mucha uva, cerezas, kiwi, paltas y cítricos a Corea del Sur. Todo lo que sea ampliar el porfolio de mercado y tener mejores condiciones comerciales con países de ingreso per cápita, tan altos como Corea del Sur, ayuda mucho. Entre los productos más beneficiados de la modernización del pacto están la fruta fresca y los vinos, por ejemplo”, sostiene el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien destaca la necesidad de seguir ampliando los acuerdos comerciales con países de Asia e intensificar la colaboración público-privada para apuntar los esfuerzos a los mercados prioritarios.