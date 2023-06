Por qué las personas de alto rendimiento trabajan a los 80 años

Lo primero que hay que saber de la gente que rehúye la jubilación para trabajar más allá de los 80 años es que probablemente estén más ocupados, y posiblemente sean más geniales que tú.

Uno dijo que la entrevista tendría que esperar porque viajaba a Francia para asistir a las 24 horas de Le Mans. Otro dijo que estaría libre después de cumplir un plazo de investigación y organizar la 65ª reunión de su promoción de la Harvard Business School. Un tercero, disponible con menos antelación, envió por correo electrónico una descripción física antes de quedar: “En el espíritu de YOLO, tengo el pelo azul y tatuajes”.

Cada vez son más los octogenarios que deciden que, si los días son finitos, es mejor emplearlos en el trabajo que en la jubilación.

Harrison Ford, de 80 años, está estrenando su última película de “Indiana Jones”, Jane Goodall, de 89, sigue protegiendo chimpancés, Smokey Robinson, de 83, sigue de gira, y Joe Biden, de 80, sigue gobernando (y buscando la reelección), así que ¿por qué no seguir también?

La decisión de Biden de aspirar a un segundo mandato en la Casa Blanca, lo que le mantendría en el cargo hasta los 86 años, ha renovado la conversación sobre la eficacia con que las personas pueden trabajar en su novena década.

Según la Oficina del Censo, el año pasado trabajaban unos 650.000 estadounidenses mayores de 80 años, un 18% más que una década antes. La inflación y la volatilidad de los mercados bursátiles han obligado a algunas personas a reincorporarse al trabajo, mientras que la desaparición de la pandemia ha hecho que otros que se tomaron un descanso se sientan más cómodos volviendo a fichar. Muchos mencionan una razón más sencilla para seguir trabajando: simplemente quieren hacerlo.

Casi la mitad trabaja a jornada completa. Aunque algunos manejan una caja registradora o echan gasolina para no aburrirse, los octogenarios ocupan más puestos profesionales, directivos y financieros que de servicios, según muestran los datos federales.

Estos trabajadores bromean sobre lo que se aburren en el campo de golf o sobre los empujones que les da su cónyuge, que no tolera la ociosidad. Detrás de esas bromas hay un propósito que se niega a desaparecer: simplemente no pueden dejar sus carreras.

Daniel Jaffe, socio fundador de Jaffe Family Law Group en Los Ángeles, aseguró que le encanta viajar a conferencias, charlar en bares y coleccionar elogios y recortes de prensa, muchos de los cuales expone en su despacho. Si dejara de ejercer a tiempo completo, le preocuparía que las invitaciones y la atención desaparecieran rápidamente.

“Es algo que no se ve, no se piensa”, comentó el profesional de 85 años.

La especialidad de Jaffe son los divorcios de ricos y famosos. Le sigue gustando el reto del trabajo: evitar que los ex se odien o que sus hijos los odien. Tiene pocos pasatiempos, ninguno de los cuales sustituye al ajetreo del trabajo. Además, muchos de sus contemporáneos con los que podría pasar el rato después de dejar el trabajo, están muertos.

Básicamente, dice que ha perdido la oportunidad de jubilarse, así que sigue trabajando.

Más por venir

Los trabajadores de más de 80 años son una pequeña parte de la población activa de Estados Unidos y una rareza en las altas esferas empresariales.

En el S&P 500, el 1,6% de los miembros de los consejos de administración tienen al menos 80 años, frente al 1,3% de hace una década, según Equilar, que rastrea las tendencias de liderazgo corporativo. Dos directores ejecutivos del índice tienen más de 80 años, Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, de 92 años, y Robert Mehrabian, de Teledyne Technologies, de 81 años, que volvió como director ejecutivo en 2021 cuando se jubiló un ejecutivo más joven.

Sin embargo, hay indicios de que las filas van en aumento. Aunque muchas empresas establecen edades de jubilación obligatorias para los directores, es habitual conceder exenciones a aquellos con conocimientos institucionales vitales, señaló un representante de Equilar.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés) prevé que la tasa de actividad de los mayores de 75 años aumente hasta el 11,7% en 2030, frente al 8,9% en 2020. Se espera que la tasa de participación de todos los demás grupos de edad disminuya.

En cifras brutas, habrá casi el doble de trabajadores mayores de 75 años que en 2020, según las previsiones. Un factor clave del crecimiento, señala la BLS, es que todos los miembros de la generación del baby boom tendrán al menos 65 años en 2030.

“Es un dato significativo”, aseguró Johnny C. Taylor Jr., director general de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos. El cambio demográfico está impulsando a neurocientíficos, consultores de empleo y otros a replantearse cómo los trabajadores de más edad pueden permanecer en la población activa con trabajos significativos.

Los datos publicados la semana pasada por la Oficina del Censo muestran que la población estadounidense es más vieja que nunca. Taylor añade que, a medida que descienda la tasa de natalidad y la esperanza de vida centenaria se haga más común, obligando a las personas a obtener ingresos durante más tiempo, la solución a la escasez de mano de obra de las empresas podría ser plateada y gris.

Andree Carlson, de 82 años, se tiñe las canas de azul y pone sus brazos tatuados a amasar la masa a las 6 de la mañana, cinco días a la semana, en la panadería de un supermercado de Georgia. Estaba comprando en la tienda hace año y medio, con una camiseta con el logotipo de otra panadería en la que trabajaba entonces, cuando se le acercó un encargado y le preguntó si estaba interesada en cambiar de trabajo.

Carlson apenas podía creerse que la estuvieran contratando - “Sabe que soy vieja, ¿verdad?”, recuerda que dijo-, pero se ha dado cuenta de que una abuela que hace unas galletas de muerte y se toma el turno de mañana sin rechistar es un producto muy solicitado.

No necesita el dinero, indicó. Más que un sueldo, ansía la satisfacción de que confíen en ella.

“Trabajo con otras personas mayores como yo, y creo que la mayoría trabaja por las mismas razones que yo”, afirmó Carlson. “Nos gusta tener un lugar al que ir, algo que hay que hacer, y a todo el mundo le gusta sentirse necesitado”, añadió.

Situación privilegiada

Imagínese a una empresaria tecnológica en serie cuya última aventura es una empresa de ciberseguridad derivada de una empresa de almacenamiento de datos. Por muy buena que sea su mente a la hora de suprimir estereotipos, probablemente no le venga a la cabeza la imagen de Marjorie Zingle, de 87 años.

“Me encanta ir a una reunión y sorprender a todo el mundo”, dijo la directora general de DataHive, con sede en Calgary (Alberta), y de su nueva filial, DataHiveSecure.

Eso ocurre con menos frecuencia hoy en día, no porque las mujeres ejecutivas de más de 80 años sean más comunes, sino porque se ha hecho muy conocida en el sector de la computación en la nube. El campo le sigue fascinando y, como viuda, dice que no le interesa jubilarse sin compañía.

Pero, en realidad, sigue trabajando y creando empresas para demostrar a quienes han dudado de ella durante décadas, que están equivocados.

“Lo he demostrado una y otra vez, y no puedo parar”, comentó Zingle.

Llega un momento en que la longevidad está tan arraigada en la identidad de una persona, que resulta difícil imaginar una ruptura limpia.

Stephen Greyser, que sigue escribiendo casos prácticos de la Harvard Business School a los 88 años, ha acumulado un montón de premios. Ninguno es más preciado que la copa no oficial “Cal Ripken de HBS” que los estudiantes le entregaron hace varios años, en referencia al jugador de béisbol del Salón de la Fama que ostenta el récord de partidos consecutivos jugados.

Greyser, catedrático emérito que ha escrito más de 300 estudios de casos, calcula que no batirá el récord, que asciende a más de 500. Esa no es su motivación. Su investigación implica entablar relaciones con personas poderosas, conocer el funcionamiento interno de organizaciones complejas y, a veces, tener acceso a información que no puede publicar.

No está dispuesto a renunciar a la emoción.

“Es el compañerismo, la colaboración y el placer de estar dentro”, sostuvo Greyser.