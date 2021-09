Sernac denuncia a Cornershop ante la justicia por “cambio unilateral” de condiciones tras cobros adicionales

Las reacciones no se hicieron esperar. A través de redes sociales, WhatsApp y correos, varios usuarios de Cornershop comenzaron a reclamar por un cobro adicional de un 5% por servicio en la compra de varias tiendas, el cual comenzó a ser implementado desde el 24 de agosto.

Uno de los ejemplo más comentados fue el de la usuaria Florencia Zulueta, quien publicó en su cuenta de Twitter la conversación con el área encargada de solucionar los problemas de Cornershop, mostró la siguiente respuesta: “El motivo de este fee implementado se debe a que no hemos logrado tener una cantidad suficiente de shoppers (personas que realizan las compras y el delivery de última milla hacia los clientes) y la app no ha estado on demand como quisiéramos. Por lo tanto con este fee esperamos poder entregar un mejor servicio”.

Fuentes de la empresa comentaron que, efectivamente, el alza se debe a la falta de interés por ser shopper en dicho servicio, lo que ha encarecido los costos, por lo que se debió reajustar los cobros.

Este argumento es confirmado por la respuesta de parte de la empresa a otro usuario que consultó sobre el mismo tema, quien obtuvo la siguiente respuesta desde Cornershop: “Es un porcentaje agregado dentro de algunas tiendas del catálogo y siempre puedes revisarlo en ‘Políticas de precio’ dentro de la tienda en la app. Este cargo nos permitirá destinar más recursos a nuestras operaciones y así mejorar nuestra capacidad”, y agregó: “La mayoría de las tiendas cuentan con este cargo si los productos son: Frutas y verduras, listos para cocinar, chocolates, celebraciones y panaderías”.

Denuncias al Sernac

Sin embargo, el problema podría darse debido a los usuarios que compran una membresía (llamada POP) anual, para ocupar el servicio, lo que implica beneficios como envíos gratis. Si bien siempre existen tiendas con algunos recargos, ahora se sumaron más a esa lista, lo que no estaba establecido cuando los usuarios pagaban su membresía.

El Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) confirmó a Pulso que ya realizó una denuncia, “tras detectar a través de los reclamos, que esta empresa aplicaba una serie de cobros extras a consumidores que habían contratado una membresía, lo que a nuestro juicio constituía un cambio unilateral de los términos del contrato, falta de deberes de información y eventual publicidad engañosa”, indican desde esta entidad. Dicha denuncia fue realizada el lunes 30 de agosto en el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes.

El Sernac ha recibido hasta la fecha cinco reclamos de consumidores que tenían contratado una membresía, quienes indicaron “que esta empresa estaba aplicando un aumento de un 5% , bajo el concepto de Servicio Cornershop, que se trataría de un cobro de cargos adicionales no contemplados, al parecer, debido a falta de Shoppers, pese a que en el contrato no se establece que se pueden realizar dichas modificaciones. Estamos monitoreando dicha situación”, indican desde la entidad estatal, lo que confirma el argumento del una baja en las personas que quieren ser repartidores de esta empresa.

Pero no queda claro si el problema de la disminución de repartidores por parte de la empresa de origen chileno es o no una tendencia en esta industria. Por ejemplo, fuentes cercanas a Rappi, indicaron que no veían grandes variaciones en la cantidad de repartidores de Rappi en Chile.

Por su parte, el Sernac prosigue: “La empresa (Cornershop) argumentó como justificación del cobro, los atochamientos que se habían generado por las compras de las fiestas de fin de año y restricciones sanitarias y la disminución de las ganancias en los compradores o Shoppers. Será la justicia quién determine las eventuales multas”.

PULSO contactó a Cornershop Chile, quienes solicitaron más plazo para dar una respuesta oficial.