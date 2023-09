Superintendencia de Pensiones reveló en el Chile Day los cambios que piensan incorporar en las inversiones de los fondos de pensiones

Una extensa presentación realizó el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en el Chile Day que inició este miércoles en Londres, donde fundamentalmente transmitió dos temas principales. Primero, cómo mejorar la rentabilidad de las inversiones de los fondos previsionales, abriendo más alternativas de inversión para las AFP. Y segundo, cómo lograr que los afiliados estén en el fondo correcto, considerando que eso también influye finalmente en el saldo que van a acumular al final de su vida laboral, y por ende, en sus pensiones.

Respecto del primer punto, Macías reveló una serie de cambios que están evaluando incorporar en el régimen de inversiones de los fondos de pensiones. Por eso, tras su presentación en Londres, Macías accedió a explicar esas modificaciones que tienen en mente. Pero antes, menciona por qué es importante hacer estos cambios que podrían traducirse en mayor rentabilidad.

“Actualizamos los valores de cuánto influye un punto de rentabilidad a lo largo de la vida de una persona en la pensión. Podemos ver que para un hombre, un punto de rentabilidad a lo largo de toda su vida laboral implica una diferencia de 27,1% en pensión. Es una enorme diferencia. También hicimos los cálculos para una mujer, que es un poco menor (23,5%), pero que también es importante. Es un poco menor porque la mujer ahorra menos tiempo que el hombre y posteriormente está más tiempo jubilada”, detalla Macías.

Además, el superintendente mostró en Londres cómo ha ido evolucionando la rentabilidad de los multifondos. “Y podemos ver que la rentabilidad ha ido disminuyendo a través del tiempo. Eso es un fenómeno internacional y que ha estado particularmente golpeado en el último tiempo por la pandemia. Y en el caso nuestro también por el estallido social, y todo aquello ha sido multiplicado por los retiros (de AFP) que presionaron fuertemente, así como los cambios de fondos, que son dos fenómenos locales que han afectado el desempeño de los portafolios”, puntualiza Macías.

Pero agrega que “hoy en día nos encontramos en una situación en que parece estar un poco más propicio el ambiente para generar políticas de inversión, como siempre había sido antes, enfocadas más en el largo plazo”.

En este contexto, el regulador tiene en desarrollo distintas alternativas de inversión que esperan poder incorporar. Algunas de ellas están más avanzadas que otras donde recién se está haciendo un análisis para ver si es conveniente o no su incorporación.

Subir el límite en alternativos

Una que sí está avanzada, es que la Superintendencia espera poder subir los límites que hoy tienen las AFP para invertir en activos alternativos, tema donde ya solicitaron autorización al Banco Central, entidad que es la que fija dichos límites, para aumentar la exposición máxima en cada uno de los fondos, solicitando mayores aumentos de límites para los fondos más riesgosos, del A al B, y así sucesivamente, con menos énfasis en los fondos conservadores.

Así, pidieron aumentar el actual límite que tiene el fondo A desde 13% a 17%. En el B solicitaron subirlo desde 11% a 14%. En el fondo C desde 9% a 12%. En el D desde 6% a 7%. Y en el E desde 5% a 6%.

“Creemos que la alternativa más potente que hay hoy día por lejos lo constituyen los activos alternativos, los que fueron autorizados por ley el año 2017. De ahí en adelante se desarrolló toda una estrategia para que las AFP puedan invertir en activos alternativos (...) Y luego de que todo eso ocurrió, recién se les dio la autorización a las administradoras para hacerlo. Y los resultados han sido buenísimos. Lo que vemos nosotros, es que si calculamos la rentabilidad real promedio de la inversión en activos alternativos, más que duplica la rentabilidad real anual promedio de los fondos. Y hay mucho más por hacer en activos alternativos”, afirma Macías.

Hoy día los fondos de pensiones tienen cerca de un 9% de su cartera en activos alternativos, considerando la inversión efectiva más las promesas que han suscrito con los gestores para adquirir nuevos activos alternativos. “Este 9% se compara desfavorablemente si lo queremos ver con un portafolio óptimo. Los fondos de pensiones de la Ocde en el último reporte muestran que tienen cerca de un 19% en alternativos. Y otros fondos a nivel mundial tienen incluso más que eso”, cuenta Macías.

Dos nuevos activos alternativos

Pero además de subir el límite, el regulador también espera poder incorporar dos nuevos instrumentos de inversión en activos alternativos, que no están explícitamente mencionados en la ley, para lo cual también se requiere autorización del BC.

Uno de ellos, son los Títulos Representativos de Mutuos Hipotecarios Endosables (TRMHE). “Como su nombre lo dice, son títulos que se transan en la Bolsa de Productos. Están autorizados como mercado formal por el BC. Estos títulos agrupan muchos mutuos hipotecarios. Entonces, son más factibles de comprar por los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones necesitan volumen, comprar títulos que tengan muchos valores abajo”, explica Macías.

Actualmente, los fondos de pensiones pueden invertir en Mutuos Hipotecarios no residenciales en forma directa e indirecta, y en Mutuos Hipotecarios Endosables Residenciales solo en forma indirecta, como renta fija, pero dentro de activos alternativos.

“Los mutuos hipotecarios de tipo residencial, es decir, los que puede comprar una persona como usted o yo, no pueden adquirirlos directamente los fondos de pensiones, porque hay un riesgo reputacional muy alto. Imagínense que mi AFP me dé un mutuo hipotecario, yo no puedo pagar, y mi AFP tenga que rematar mi casa después. Eso introduce un riesgo tan fuerte, que no se autoriza. Sin embargo, los títulos representativos tienen la gracia que tienen una capa arriba del mutuo y que está administrado por un privado”, detalla.

Y añade que, “por lo tanto, se pierde la relación directa entre el fondo y la persona, porque hay otro vehículo entre medio. Entonces, esa es la gracia de los títulos representativos de mutuos, aparte de que reúnen muchos mutuos individuales, que aísla al deudor final del inversionista, en este caso el fondo de pensiones. Entonces, se está permitiendo títulos representativos de mutuos, no solo comerciales, que ya hoy día pueden ser factibles por otras vías, sino que también habitacionales, que es importante”.

El segundo instrumento que se está evaluando en alternativos, se refiere a aquellos que se transan en ScaleX. Actualmente, los fondos de pensiones pueden invertir en acciones de sociedades cerradas como activos alternativos. Pero la Bolsa de Comercio de Santiago, en conjunto con la Corporación de Fomento de la Producción, suscribieron acuerdo para desarrollar un nuevo segmento bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago, denominado mercado ScaleX.

Por eso, la Superintendencia envió un oficio al BC solicitando su informe, requisito legal para la autorización de estas inversiones dentro de una nueva categoría (letra K).

Cambios al régimen de inversión

El regulador también está evaluando posibles cambios al régimen de inversión, por ejemplo, la posibilidad de invertir en forma indirecta en leasing habitacional y bienes raíces nacionales habitacionales para renta. Lo anterior permite que no compute en límite de renta variable, y también se considera autorizar que la inversión en estos instrumentos por medio de sociedades no compute en el límite de renta variable.

Esta propuesta será presentada para consideración del Consejo Técnico de Inversiones (CTI), al igual que otra: la posibilidad de incorporar una flexibilización de plazos de regularización de excesos de inversión, una de ellas es “específicamente para acciones locales, donde hoy el plazo para eliminar los excesos es de seis meses. Entonces, creemos que es poco, la liquidez del mercado no es muy alta, y vamos a pedir subirla, ojalá a tres años, que es lo que tienen los instrumentos de baja liquidez, para que si los fondos se exceden, tengan más tiempo para enajenar, sin perjudicar a los afiliados, aunque por un tiempo van a tener que estar excedidos”, señala Macías.

¿Eso se produce por los retiros que hubo en AFP? “Porque hemos visto que en el último tiempo ha perdido algo de liquidez, claro, la Bolsa por los retiros, porque hay inversiones en activos alternativos, porque hay muchos movimientos en los portafolios, entonces de pronto se generan excesos, que antes no se generaban con tanta frecuencia. Los movimientos muy bruscos de cartera generan excesos, entonces lo que no queremos es que esos excesos terminen perjudicando a las personas. Para dar cuenta de los movimientos bruscos de cartera, que antes no ocurrían, pero que ahora ocurren, y que podrían seguir ocurriendo, ojalá que no, pero pueden seguir ocurriendo, para estar preparados para eso”, puntualiza.

Adicionalmente, esperan hacer una revisión de la regulación en materia de cobertura cambiaria. El régimen de inversión estableció que se debe efectuar cobertura cambiaria de al menos el 50% de la inversión de los fondos de pensiones en instrumentos de deuda grado de inversión. Lo anterior aplica por moneda extranjera y siempre que la exposición supere el 1% del valor del fondo de pensiones respectivo.

Ahora se encuentra en proceso una nueva revisión de la pertinencia de esa actual definición de cobertura cambiaria. Además, van a revisar la exigencia de cobertura mínima. ”Es un estudio que estamos trabajando con alguna ayuda externa para ver qué tan conveniente es avanzar en un cambio. Si llegamos a la conclusión de que podemos avanzarlo, se lo vamos a plantear, tanto al Banco Central de Chile como al Consejo Técnico. Pero eso recién está estudiándose, y en pocos meses esperamos tener ya una recomendación”, dice Macías.

Perfeccionamientos legales

El regulador también mostró posibles cambios legales que se podrían hacer. Uno de ellos, es la posible transformación del sistema actual de multifondos a un modelo de Fondos Generacionales, esquema donde cada fondo sigue una estrategia de inversión que va evolucionando en el tiempo, volviéndose más conservadora conforme sus afiliados se acercan a la edad de retiro.

Ahí el superintendente argumentó que los fondos generacionales se adecúan mejor que los multifondos a cada etapa del ciclo de vida de las y los afiliados, donde el horizonte de inversión se asocia a la edad de pensión, y entrega beneficios dado que la decisión de cambiarse de fondo es compleja para una persona sin formación financiera, además de los efectos de los cambios masivos en los portafolios.

Por otro lado, sobre las medidas de riesgo y límites de inversión, el regulador planteó que la Superintendencia tiene una permanente apertura a estudiar propuestas en materia de medición de riesgo de portafolio y simplificar la actual estructura de límites, pero siempre teniendo presente que se debe combinar con algunos límites para evitar concentraciones indeseadas y conflictos de intereses.

En esa línea, apuntó que se requeriría simplificar el actual set de límites exigidos por ley para complementarlo con medidas de riesgo de portafolio.