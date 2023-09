Las historias de Mauricio Russo, el fundador de Casaideas que falleció a los 67 años

Mauricio Russo Calderón, el empresario que todo el mundo identificó durante treinta años con Casaideas, falleció a los 67 años. Aquejado de una grave enfermedad, su funeral se realizó este martes por la tarde en el Cementerio Israelita.

Russo creó la compañía en 1993 junto a su socia de siempre, la diseñadora Claudia Venegas, con el nombre de Casa. Cinco años después le agregaron el apellido Ideas, con un concepto innovador de precios asequibles para productos de diseño. En 2005 la firma abrió su primera tienda en Perú y comenzó la internacionalización. Diversas dificultades financieras lo llevaron a ceder el control de la empresa en 2017 a Colony Latam Partners, hoy SouthLight Capital, quienes se hicieron del 51% de la propiedad. Russo y su socia se mantuvieron con el porcentaje restante. A través de M.R., el empresario tenía el 24,5% de las acciones. Estaba en el directorio y tenía un cargo ejecutivo: gerente Corporativo de Desarrollo de Tiendas.

Hace tres meses, en su perfil de LindedIn, escribió: “Hoy me voy a alargar un poco más de lo debido para poder contarles qué capacidad tiene Casaideas cuando se propone un objetivo. Celebramos la apertura de nuestra quinta tienda en Centro Comercial Lomas Verdes en Ciudad de México. O sea, en 45 días nuestros equipos de trabajo (Chile, Perú, Colombia y México), logran esta hazaña de construir y montar estas 5 tiendas en tan corto período”. A fines de octubre del año 2022, Casaideas había concretado su expansión a México, su quinto mercado, a través de un joint venture con Grupo Gigante.

Junto a sus nuevos accionistas, la cadena había recuperado el empuje. Según el reporte de sostenibilidad de 2022, la cadena del retail cuenta con 81 tiendas y está presente en Chile, Colombia, Perú y Bolivia y México. Y según su último reporte de sostenibilidad en 2022 registró ventas por US$199 millones, siendo 22% más que el año anterior. Su Ebitda el año pasado ascendió a US$35 millones.

Varias personalidades del mundo empresarial recordaron el aporte de Russo a Pulso.

Desde Miami, Estados Unidos, la fundadora de Limonada, Paula Valverde, recalca que “a Mauricio le nacía por las venas el emprendimiento”. “Estuvo mucho tiempo apoyando en Endeavor y contaba sus historias tanto de éxito y fracaso”. Según ella, el empresario era muy abierto a compartir ambas y transparente al decir en lo que había fracasado y en lo que había triunfado.

Valverde cuenta también que hace tres meses se reunió con él en su casa en Lo Barnechea para contarle su experiencia en su proceso de expansión internacional. “Me contó en detalle los fracasos que tuvo en Estados Unidos, que es país en el que yo estoy intentando entrar y algunos éxitos en los que se está internacionalizando con bastante éxito Casaideas. Esto con la única intensión de que yo no volviera a cometer los mismos errores”.

Quien trabajó directamente con el empresario fue el abogado y exministro del Interior del primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter. El ahora fiscal de Quiñenco y director de Compañía Cervecerías Unidas (CCU) lo recuerda como “un apasionado por su trabajo y le encantaba ir a ver las tiendas. Era una persona que le brillaban los ojos con la empresa que junto a su socia habían creado. Era un hombre bien especial y notable, le tenía mucho cariño”.

Desde la agrupación de emprendedores G100 lamentaron el fallecimiento de Russo. “Su pronta partida es una enorme pérdida para el mundo empresarial y emprendedor del país, del cual formó parte activa durante sus más de 45 años de carrera”, consignó una declaración por escrito.

Reacciones

Débora Calderón Kohon, periodista y directora de Ripley Chile, añadió que “Mauricio, además de emprendedor, era una persona entusiasta de la vida. Lo movían las ideas nuevas, trabajar en equipo, cruzar las fronteras y arriesgarse. Tenía una personalidad alegre y era tremendamente curioso. Abordaba siempre sus negocios desde una perspectiva creativa, lo cual sin duda fue un sello que transmitió en Casa & Ideas. Son personas como él las que inspiran a las nuevas generaciones, así es que realmente espero que su legado siga vivo a través de quienes el formó y de los quienes lo acompañamos en cada uno de sus sueños”.

En la misma línea, Verónica Calderón Volochinsky, publicista y gerenta general de Inversiones VCV SPA., destacó que “Mauricio fue el hombre más generoso que tuve a mi lado, hombre lleno de luz, alegría y entrega. Siempre con el corazón abierto recibiéndonos en su casa. Él fue la persona que me ayudó en el momento crucial de mi vida, cuando enfrenté dificultades familiares y empresariales. Si no fuera por él, no estaría hoy donde estoy”. Y añadió, con emoción: “Se fue mi ‘hermano elegido’ no sólo yo lo voy a extrañar sino miles de personas a las cuales ha ayudado, pequeños empresarios que él formó, ayudó y adoctrinó sin ninguna remuneración a cambio. Se fue un grande, pero me dejó el corazón lleno”.

Pamela Hites -hija del fallecido empresario Alex Hites Averbuck- sostuvo a Pulso que conocía a Russo en el marco de un grupo de amigos de la juventud. “Lo considerábamos un gran personaje, de gran corazón, creador creativo con pilas de litio”.

Por su parte, el empresario inmobiliario Marcos Kaplum sostuvo que “conocía comercialmente a Mauricio, pero una vez me dijo que le gustaría ser dirigente del estadio Israelita Maccabi. Yo había sido presidente en dos ocasiones, así que le ayudé a entrar al directorio y llegó a ser vicepresidente, aunque era fanático del esquí. Era una persona muy generosa, que apoyaba todos los proyectos y que se preocupaba de ayudar a los que necesitaban”.