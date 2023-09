Ministra Jara afirma que mantiene un optimismo moderado sobre alcanzar un acuerdo por la reforma previsional

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró su llamado a la oposición para que flexibilice su postura y se pueda avanzar en la tramitación del proyecto de reforma de pensiones, para lo cual el gobierno ingresará indicaciones a fin de mes, en las cuales concretará su propuesta de que un 4% de la cotización adicional vaya a seguro social y un 2% a capitalización individual.

Jara reconoció que las tensiones políticas generadas en torno a la conmemoración de los 50 años del Golpe han dificultado las conversaciones, pero dijo que tiene un optimismo moderado en que se pueda alcanzar un acuerdo.

“Este tema no ha sido nada de fácil, por el contrario, bastante difícil, no solo ahora en este gobierno sino que hace mucho tiempo, pero estamos trabajando, en este minuto, con toda la convicción de poder llegar a un acuerdo que tenga algunas bases comunes con la oposición. Para eso se necesita la voluntad de ambos sectores políticos y las tensiones de los últimos días ha hecho más difícil que ese diálogo pueda avanzar”, dijo la ministra en entrevista con radio ADN.

Asimismo indicó que “más que alejarnos, quedamos un poco todos en una posición en la cual otros temas estuvieron muy presentes en la agenda, otros temas que también son muy relevantes, que tienen que ver con lo que fue la conmemoración del golpe cívico-militar y en cual para ser bien sincera, después de tantos meses las contingencias de unos días no va a hacer la diferencia ni a favor ni en contra de que haya o no reforma previsional. Lo que aquí v a a hacer la diferencia es si al final además de seguir cediendo el gobierno, hay voluntad de la oposición para ceder en sus posiciones”.

Diagnóstico común

Sin embargo, destacó que al menos existe un diagnóstico común y es que las pensiones actuales no les alcanzan a las personas para vivir y enfatizó que cualquier punto adicional que se reste al seguro social implicará menores recursos para mejorar las jubilaciones.

Jara señaló que aún queda tiempo para seguir conversando y sostuvo que “el optimismo moderado que tenía a principios de mes se mantiene. Y con la convicción de que, si no lo logramos, más que ser una situación muy compleja para el gobierno, es una situación muy compleja para las personas que viven la realidad eso es lo que nos falta poner al centro Hay un millón y medio de personas que de verdad tiene que ir a la farmacia a elegir qué remedios se tiene que comprar, si le alcanza para la parafina este mes o no entonces esa realidad es la que nos tiene que mover a los que estamos en políticas, y si no es esa, ¿entonces cuál? “.

Las indicaciones que el gobierno planea ingresar a la Comisión de Trabajo buscan agilizar la tramitación mediante un proyecto más acotado, disminuyendo considerablemente las 320 páginas que tiene hoy la iniciativa, pero que pese a ello incorporará precisamente los dos nudos más relevantes: la distribución de la cotización adicional del 6%, y la reorganización industrial. A eso se suma un tercer tema donde sí hay consenso: el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

El objetivo del Ejecutivo es despachar el proyecto de la Cámara de Diputados entre octubre y mediados de noviembre.