Ministra López pide al sector privado asumir sus responsabilidades tras socavón en Concón: “La codicia tiene límites”

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, emplazó al sector privado para que asuman sus responsabilidades tras el caso de los edificios en Concón que fueron desalojados producto de los socavones que tienen en riesgo dichas construcciones. La secretaria de Estado criticó la decisión de las inmobiliarias de construir las viviendas en la zona arenosa de las dunas pese a las alertas que se plantearon en su momento.

“Yo estoy de acuerdo que al final todo pasa por los permisos del Estado, pero aquí estamos hablando de personas adultas, cultas, informadas, profesionales, y empresarios de alto nivel que tienen que tener conciencia de que las obras que hacen tienen impacto, no es solo si el señor de la dirección de la obra municipal le da el permiso o no”, dijo López en entrevista con radio Pauta.

En esa línea, la ministra no desconoció la responsabilidad del Estado al permitir dichas construcciones en su momento, pero también enfatizó sus críticas a las inmobiliarias: “Hay una responsabilidad también del sector privado respecto a lo que construye, no es todo tirarle la responsabilidad al Estado, es un poco patudo”.

“Piden permisos para hacer cuestiones que de repente no tienen mucho sentido. O sea, si no hay responsabilidad en las empresas respecto a lo que hacen, no pueden presentar cualquier proyecto (...) la codicia tiene límites”, agregó.

Por otro lado, la expresidenta del BancoEstado apuntó que las personas afectadas están en todo su derecho en presentar acciones legales contra el Estado y quedará en manos de los tribunales, pero planteó que el Ejecutivo hoy no piensa en ese escenario y dijo que el gobierno del Presidente Gabriel Boric solo está concentrado en dar una respuesta a la emergencia ante la posibilidad de la llegada de nuevas lluvias que afecten más la zona. De esta forma, López explicó que se está buscando la mejor forma para realizar un relleno “sólido, seguro y permanente” en el lugar.

No obstante, López también acotó que, “yo supongo que las personas que compraron ahí son personas informadas, son departamentos bien caros, y habrán tenido todo lo antecedente a la vista de dónde estaba montada esa obra (...) Espero que haya sido así”.

Además, la jefa del MOP pidió que el debate sobre el futuro de los edificios afectados por el socavón no se preste para el sensacionalismo: “Ojalá todas las opiniones sean bien fundadas, porque especular es lo más delicado”. Esto, tras las voces, como la del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien llamó a demoler dichos edificios por la necesidad de garantizar la seguridad de las personas.

Mientras que, sobre el futuro de la construcción en Chile en zonas que pueden ser afectadas por la naturaleza, López destacó que la ingeniería chilena es capaz de construir de forma adecuada ante sismos, pero que ante cambios en los suelos producto de fenómenos asociados al cambio climático es más difícil de predecir cómo enfrentarlos.

“No sabemos todos los tipos de eventos que ocurren o que van a ocurrir. Entonces, yo ahí haría una distinción. Yo no veo posibilidad de estar reglamentando ahora cosas que en realidad no sabemos cómo se van a desarrollar”, apuntó.