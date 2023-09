Mauricio Pinilla demanda a Primus y desconoce millonaria deuda

La trama del caso Primus no acaba. El exjugador de fútbol de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla presentó el 23 de agosto una acción judicial en contra del facoring controlado por el empresario Raimundo Valenzuela, que se encuentra sumido en una profunda crisis interna. Esto luego de acusar en marzo de este año a sus ex gerentes general y comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, de urdir un plan para defraudar a la compañía provocándole millonarios perjuicios.

Ante el 21º Juzgado Civil de Santiago, el ex seleccionado nacional interpuso una demanda de jactancia en contra del segundo factoring no bancario de la plaza, asegurando que no mantiene deudas con la compañía. La arremetida judicial de Pinilla ocurre luego que Primus iniciara cuatro juicios ejecutivos de cobros de pagarés impagos en contra del hoy comentarista deportivo por deudas que suman $483 millones.

En su presentación, Pinilla argumentó que tomó conocimiento que Primus Capital realizó 2 publicaciones en la plataforma de DICOM en su contra, señalando que le adeudaría dos pagarés impagos por $43 millones y $308 millones, sumando en total una morosidad de $351 millones.

“Lo declarado por Primus Capital no resulta ser efectivo, toda vez que Mauricio Pinilla Ferrada, nada le adeuda, siendo en consecuencia, una mera jactancia sin un motivo que encuentre justificación en la realidad”, consignó la demanda patrocinada por Enzo Vespa, asociado de Guzmán & Cía Abogados.

“Como ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, desarrollando el concepto de jactancia, precisamente quien sufre de alarde público de un tercero consistente en que aquel tiene un crédito no satisfecho o pagado, torna procedente la acción de jactancia”, acotó el mismo escrito.

El tribunal declaró admisible la acción judicial de Pinilla y citó a las partes a una audiencia de comparando de contestación y conciliación. Posteriormente, vendrá la contestación de Primus y el magistrado propondrá las bases de un eventual acuerdo, aunque conocedores del caso anticipan que no existe ninguna posibilidad.

Millones

A la fecha, las acciones judiciales emprendidas por Primus contra Pinilla no se han proveído en el Sistema de Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial y, por lo tanto, no son públicas. Esto, debido a que no han sido notificadas, proceso que se llevaría a cabo en los próximos días. A pesar de ello, las causas ya han sido asignadas a distintos tribunales: 2º, 13º, 24° y 29° juzgados civiles de Santiago. Tres de las cuatro demandas fueron ingresadas en julio y la última durante agosto.

Ante el 13º Juzgado Civil de Santiago, Primus Capital demandó a Asesorías e Inversiones Maguri Limitada y exigió el pago de un pagaré por $9.650.000. Según el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, la sociedad demandada tiene como socios a Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, y se constituyó con $1.000.000 ante la Primera Notaría de Macul el 9 de diciembre de 2014. La administración quedó en manos del padre del exjugador.

En paralelo, Primus inició un juicio ejecutivo de cobro de un

pagaré por $122.340.000 ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, en contra de Inversiones Doña Agustina SpA. y de Ricardo Pinilla Ocaña, como codeudor solidario. Esta última sociedad es mencionada en el informe que la auditora KPMG realizó a petición del factoring y según este documento, que fue presentado por Primus en el juicio laboral que inició Coeymans, “el socio de la sociedad es Mauricio Pinilla Ferrera, con un 100% de participación”.

Al mismo tiempo, en el 29º Juzgado Civil de Santiago Primus se enfrenta con Mauricio Pinilla Ferrara como persona natural. Allí inició en contra del exfutbolista un procedimiento ejecutivo de cobro de un pagaré por $308.870.798.

En la misma línea, pero en el 2º Juzgado Civil de Santiago, Primus procedió al cobro de un pagaré por $43.016.263 que adeudaría Grosseto SpA, sociedad ligada a Pinilla y que lleva el nombre del club italiano que representó en la temporada 2009-2010.