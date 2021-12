Vapores y SQM brillaron en la bolsa en 2021: la otra cara del espejo fueron Latam y las acciones eléctricas

En medio de la compleja situación de la economía mundial debido a la crisis generada por la pandemia, las acciones globales no solamente se las arreglaron para subir, sino también para encumbrarse a niveles nunca antes vistos.

Las acciones agrupadas en el índice MSCI World están en niveles récord, mientras que en Wall Street el S&P 500 completó su máximo histórico número 69 en este 2021 (y esta mañana se encaminaba al 70).

La Bolsa de Santiago, no obstante, no ha corrido la misma suerte. Si bien acumula un alza de 3% en el año, esta ganancia es muy inferior al 27,57% que, por ejemplo, muestra el mismo S&P 500. Además, está muy lejos de los niveles históricos que logró el 29 de enero de 2018.

Aun así, hay acciones que han obtenido suculentos réditos en esta coyuntura. Ad portas de finalizar el ejercicio, la Compañía Sudamericana de Vapores se encumbra como la empresa del IPSA de mejor desempeño.

El papel de la firma ligada al grupo Luksic acumula un salto de casi 155% en 2021 y está en su nivel más alto en una década. El valor de la empresa asciende a US$ 4.340 millones.

La naviera se ha beneficiado de los precios de los fletes, el alza del dólar y no tiene mayor riesgo en Chile. En 2021 fue la primera vez en una década en repartir dividendos. La compañía chilena tiene por activo principal el 30% de Hapag-Lloyd, una de las mayores empresas navieras del mundo, con una capitalización bursátil superior a los US$ 47.000 millones.

En la vereda opuesta de Vapores están las empresas eléctricas. Entre las cuatro mayores caídas del año asoman tres empresas de este rubro y son encabezadas por Enel Américas que, además, perdió el cetro de la empresa más valiosa en bolsa.

Las empresas eléctricas han tenido un 2021 desafiante, en medio de la sequía extrema que sufre el país, el cierre de termoeléctricas, la ley de Servicios Básicos, el debate constitucional que abordará la propiedad del agua y el ingreso de nuevos actores al mercado, a través de las iniciativas ERNC.

Mención aparte merece Latam. La acción de la aerolínea está en su peor momento mientras intenta salir de la crisis que la llevó a acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU. El papel se cotiza en apenas 38 centavos, un escenario diametralmente opuesto al peak de $15.219 que marcó 2 de noviembre de 2010.

Su valor es de apenas US$ 260 millones.

En el cierre de 2021 no se puede obviar a SQM. Claro porque la minera no metálica se despedirá del ejercicio como la empresa más valiosa del mercado local. La firma ligada al empresario Julio Ponce Lerou tiene una capitalización bursátil de US$ 15.339 millones, esto es US$ 3.434 millones más que Enelam, que este año perdió US$ 505 millones en valor bursátil.

SQM se vio beneficiado por el mayor precio del litio y la mayor demanda de ese mineral, que es clave para la fabricación de las baterías de artículos electrónicos y los autos eléctricos cuya demanda crece a tasas exponenciales en el mundo.