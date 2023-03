Vocera de la Suprema por fallo de isapres: “Podría pedirse algún tipo de prórroga, pero esa solicitud no nos ha llegado”

La crisis de las isapres sigue en el ojo del huracán. El año pasado la Corte Suprema ordenó que las aseguradoras deben aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y que deben restituir los cobros en exceso. Lo que más complica a la industria es que el fallo indicó que la Superintendencia de Salud tendrá un plazo de seis meses para determinar el modo en que se concretará esta adecuación de los precios de los planes que tendrán que hacer. La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, aclaró este martes que se puede pedir una prórroga, pero que no han recibido ninguna solicitud al respecto.

“Nosotros hemos demostrado durante todo el tiempo nuestra voluntad y nuestro compromiso en tratar de facilitar las cosas de la mejor manera posible. Si bien los fallos se cumplen, también tenemos la voluntad de que los fallos se comprendan. De ese punto de vista hicimos una aclaración que despejaba dudas. A esta altura, estando el fallo en etapa de cumplimiento, podría pedirse algún tipo de prórroga en el plazo, pero esa solicitud no nos ha llegado”, indicó Vivanco en Radio Infinita.

Por otro lado, la vocera de la Corte Suprema afirmó que el máximo tribunal no falla para caer bien, sino que se resuelve en derecho.

“La Corte Suprema no falla ni resuelve para caer bien. No tenemos una política comunicacional destinada al agrado de ciertos grupos o personas, sino que destinada a que los usuarios de todo lo que es el sistema de justicia sientan la tranquilidad de que las cosas en Chile se resuelven en derecho y no de acuerdo a intereses”, sostuvo Vivanco.

Desde la asociación de isapres han indicado que el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo en este ámbito no resuelve el problema y que la iniciativa pone en riesgo la subsistencia de la industria, mientras que desde el gobierno no han descartado pedir más tiempo al máximo tribunal. La vocera manifestó al respecto que la Corte Suprema no busca con sus fallos hacer que las industrias quiebren.

“En este caso lo que está sucediendo con el fallo de las isapres es que se está haciendo valer una situación de desigualdad a propósito de la tabla de factores, que ya estaba sentenciada y muy explicada hace 13 años. El fallo del TC sobre este tema es del 2010. En consecuencia, no es una sorpresa. Ahora, justamente como contrapartida de lo anterior y como lo he dicho varias veces, la Corte Suprema no va por la vida persiguiendo a ninguna industria. Al contrario, la Corte Suprema busca que las industrias se mantengan, pero no poniendo como condición no cumplir con los fallos, esa condición es inaceptable”, indicó.

Y agregó que “no es que se esté hablando de perdonazo ni cosas por el estilo, pero también soluciones que no lleven a la quiebra del sistema, porque nunca los fallos judiciales pretenden tener rebotes de esa especie. Los fallos no se dictan para que las industrias caigan o se levanten, se dictan para que se cumpla el derecho”.

Por último, reiteró que es la Superintendencia de Salud la que debe establecer el cómo se van a restituir los cobros en exceso realizados por las isapres.

“Nosotros no podemos establecer el cómo. No podemos decir esto se va a devolver en tres cuotas, o esto se va a devolver una vez del año, o de este modo o del otro. Para eso está una autoridad sectorial que tiene que hacer un cálculo fino desde el punto de vista de la situación de cada isapre, de cada cotizante, porque son todas situaciones distintas”, detalló la vocera.

La semana pasada, Ángela Vivanco dijo que el cálculo “era imposible de hacer por los Tribunales”, ya que “no había cómo establecer en el fallo cuánto y de qué modo se tenían que devolver los dineros en exceso, porque en primer término se tiene que hacer un trabajo de pesquisa y de determinación de cada afiliado”.