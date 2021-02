China detiene a ejecutivo de firma Tencent por caso de corrupción

Las autoridades chinas detuvieron a un ejecutivo de Tencent Holdings, la compañía que cotiza en bolsa más valiosa de China, como parte de una investigación sobre un caso de corrupción de alto perfil, que involucra a uno de los ex altos funcionarios policiales del país, señalaron fuentes familiarizadas con el asunto

Zhang Feng ha sido investigado por el inspector antirrobo de China desde principios del año pasado por presunto intercambio no autorizado de datos personales recopilados por la aplicación de redes sociales WeChat de Tencent. Las fuentes precisaron que se sospechaba que Zhang había entregado datos de WeChat al ex viceministro de Seguridad Pública, Sun Lijun, quien está siendo investigado por Beijing por violaciones no reveladas de las reglas del Partido Comunista.

Los investigadores están analizando qué tipo de datos supuestamente podría haber compartido Zhang con Sun y qué podría haber hecho Sun con ellos.

Tencent, que cotiza en Hong Kong y tiene una capitalización de mercado de alrededor de US$900.000 millones, confirmó el jueves que Zhang está bajo investigación. El caso “se relaciona con acusaciones de corrupción personal y no tiene relación con WeChat o Weixin”, dijo un vocero en un comunicado a The Wall Street Journal. Weixin es la aplicación hermana de WeChat para el mercado chino.

Zhang fue mencionado como vicepresidente de Tencent en un comunicado emitido por el gobierno municipal de Zhangjiakou, una ciudad cerca de Beijing, en el que se describió que se había reunido con el alcalde de la ciudad en octubre de 2018.

Tencent dijo que Zhang nunca ocupó un puesto ejecutivo senior en la empresa o un puesto gerencial.

No se pudo determinar dónde está ahora Zhang. No pudo ser contactado para hacer comentarios. Sun no respondió a una solicitud de comentarios enviada a través de los inspectores antirrobo de China (la Comisión Central de Inspección Disciplinaria) y la Oficina de Información del Consejo de Estado.

El caso de Zhang destaca cómo las compañías de tecnología más grandes de China pueden verse envueltas en batallas políticas en los niveles más altos del Partido Comunista de China. Empresas como Tencent tienen acceso a datos codiciados, así como información sobre los usuarios que los proporcionan. La preocupación de Beijing sobre la posibilidad de que las firmas de tecnología puedan hacer un mal uso de los datos o compartirlos de manera inapropiada ha ido en aumento, incluso cuando las autoridades a veces exigen acceso a ellos para sus propios fines.

Los inspectores anticorrupción han permanecido en silencio sobre los presuntos delitos de Sun, diciendo en abril que se sospecha que infringe la ley. Es uno de los funcionarios de seguridad de más alto perfil investigados desde que el líder chino Xi Jinping lanzó una amplia campaña anticorrupción contra las autoridades policiales el año pasado.

Las autoridades no han confirmado que Zhang esté bajo investigación.

A medida que se desarrolla la investigación sobre Zhang, Pony Ma, el fundador y director ejecutivo multimillonario de Tencent, no ha sido visto públicamente en China continental o en persona en eventos públicos importantes. Ha estado pasando la mayor parte de su tiempo en Hong Kong, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Ma no ha sido acusado de ningún delito. No respondió a las solicitudes de comentarios. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China y la Comisión Central de Inspección Disciplinaria no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Zhang se unió a Tencent en 2018, según personas familiarizadas con el asunto. Nacido en 1968, pasó la mayor parte de su carrera en un departamento del Comité Central del Partido Comunista supervisando los nombramientos de los principales funcionarios del partido, según documentos de la bolsa de valores de una empresa estatal que cotiza en Shenzhen, donde trabajó antes de mudarse a Tencent.

Como ejecutivo de Tencent responsable de los asuntos gubernamentales, Zhang se reunió con funcionarios del gobierno chino y manejó la relación de la empresa con los ministerios en Beijing.

WeChat

La aplicación móvil WeChat de Tencent es la plataforma de redes sociales predominante en China. Sus funciones de chat y pago en línea lo convierten en una parte indispensable de la vida diaria de cientos de millones de chinos.

A lo largo de los años, Tencent ha recopilado una gran cantidad de datos a través del procesamiento de las conversaciones de chat y las transacciones financieras de sus 1.200 millones de usuarios activos mensuales, la mayoría de ellos en China. Eso ha convertido a WeChat en una poderosa herramienta de vigilancia para el gobierno chino, que regula a Tencent y regularmente suprime las opiniones disidentes sobre WeChat, informó el Journal.

Más recientemente, sin embargo, las autoridades chinas se han preocupado cada vez más de que los sistemas de recopilación de datos de Tencent y otros gigantes tecnológicos les brinden una visión única y un poder sobre la sociedad china, desafiando el deseo del Partido Comunista de monopolizar dicha información. En las últimas semanas, China ha publicado nuevas reglas antimonopolio dirigidas a las plataformas de Internet, que según los analistas están motivadas en parte por el intento de Beijing de retomar el control de los datos personales de los usuarios.

La falta de apariciones públicas de Ma, que se produjo inmediatamente después de la reciente represión de China contra otro empresario multimillonario, Jack Ma, que no es pariente de Pony Ma, provocó preocupación entre los empleados actuales y anteriores de Tencent sobre por qué el fundador de la empresa no ha visto en eventos.

FILE PHOTO: Alibaba Group co-founder and executive chairman Jack Ma attends the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China, September 17, 2018. Picture taken September 17, 2018. REUTERS/Aly Song/File Photo

El último avistamiento en persona documentado públicamente en China continental de Pony Ma, que también se conoce con su nombre chino, Ma Huateng, fue en agosto de 2019 en Shanghai en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial.

Ma solo ha hecho apariciones virtuales en las reuniones de fin de año de toda la empresa de Tencent desde diciembre de 2019, un descanso de su práctica habitual de asistir a tales eventos en persona. Se les ha dicho a los empleados que el Ma se está recuperando de una lesión en la espalda. Ma, un representante del Congreso Nacional del Pueblo, estuvo ausente de los procedimientos legislativos del año pasado en mayo, citando razones de salud.

Si bien las reuniones en persona se reanudaron en gran medida en China continental a mediados de 2020, Ma se perdió una ceremonia en octubre que marca el 40 aniversario de la primera zona económica especial de China en Shenzhen, donde se encuentra Tencent.

Mientras tanto, Ma, de 49 años, ha participado, al menos por audio, en las llamadas de resultados trimestrales. En noviembre, pronunció un discurso por audio en un evento filantrópico.

El perfil más bajo de lo habitual de Ma ha tenido poco impacto en la operación de Tencent, cuyos ingresos y el precio de las acciones alcanzaron máximos históricos durante la pandemia cuando los usuarios confinados en casa acudieron en masa a sus videojuegos y servicios digitales.

Tencent es ahora la empresa que cotiza en bolsa más valiosa de China, superando al gigante del comercio electrónico Alibaba Group en capitalización de mercado recientemente en diciembre.