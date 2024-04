La economía estadounidense es la número 1. Eso significan problemas

Si quiere una sola cifra que refleje la talla económica de Estados Unidos, aquí la tiene: este año, Estados Unidos representará el 26,3% del producto interno bruto mundial, la cifra más alta en casi dos décadas.

Así lo indican las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el FMI, la participación de Europa en el PIB mundial ha caído 1,4 puntos porcentuales desde 2018, y la de Japón, 2,1 puntos. La cuota de Estados Unidos, en cambio, ha subido 2,3 puntos.

La cuota de China también ha subido desde 2018. Pero en lugar de superar a Estados Unidos como la mayor economía del mundo, el tamaño de la economía china ha bajado al 64% de la estadounidense desde el 67% en 2018.

En otras palabras, a pesar de las guerras comerciales, la pandemia, la inflación y la división de la sociedad, Estados Unidos está ganando terreno a sus homólogos económicos según esta sencilla métrica.

Una advertencia: estas cifras se basan en precios y tipos de cambio actuales. Utilizando la paridad del poder adquisitivo, que se ajusta a los diferentes niveles de precios de los países, la participación de Estados Unidos en el PIB mundial sería menor y la de los grandes mercados emergentes -como China e India- mucho mayor.

Pero el petróleo, los iPhones o los proyectiles de artillería no se pagan a paridad de poder adquisitivo. Los precios actuales y los tipos de cambio reflejan mejor el poder económico relativo de un país. Además, las divisas son barómetros de la fortaleza económica, y Estados Unidos ha superado a sus pares incluso después de ajustar la inflación y los tipos de cambio.

El crecimiento económico real de Estados Unidos ha sido mucho más rápido que el de Japón o Europa en los dos últimos años. China ha crecido más rápido, pero su economía es probablemente más débil de lo que muestran los datos oficiales.

El crecimiento de Estados Unidos en el primer trimestre fue bajo -un 1,6% anualizado-, en parte porque el gasto de los consumidores siguió siendo mucho mayor allí que en el extranjero, lo que provocó un fuerte aumento del déficit comercial.

Según el FMI, los salarios estadounidenses (ajustados a la inflación) están más o menos al mismo nivel que justo antes de la pandemia, mientras que son más bajos en otras economías avanzadas.

Esto no quiere decir que los estadounidenses deban contentarse con salarios reales estancados o una inflación elevada, sólo porque en otros lugares la gente se sienta aún más miserable.

Aun así, merece la pena estudiar las razones por las que Estados Unidos está obteniendo mejores resultados. En pocas palabras, hay una razón alentadora y otra preocupante.

La razón alentadora es que, desde el punto de vista estructural, Estados Unidos sigue innovando y cosechando los frutos, a juzgar por los grandes valores tecnológicos y la adopción de la inteligencia artificial (IA). Estados Unidos ha mejorado su productividad (producción por trabajador).

También se ha beneficiado de lo que los economistas llaman su relación de intercambio: el precio de lo que exporta, sobre todo gas natural, ha subido más que el precio de lo que importa. En Europa ha ocurrido lo contrario.

La segunda razón, más preocupante, del mayor crecimiento estadounidense, es el endeudamiento público: la rebaja fiscal de 2018 del expresidente Donald Trump, el alivio bipartidista de Covid-19 en 2020 y el estímulo de 2021 del Presidente Biden.

De hecho, Washington sigue inyectando estímulos, aunque no con esa etiqueta: cientos de miles de millones de dólares para prestaciones a veteranos, infraestructuras, fabricación de semiconductores y energías renovables.

Los déficits de Estados Unidos se han situado aproximadamente un 2% del PIB por encima de lo previsto por el FMI a finales de 2022. Serán los más altos, con diferencia, entre las principales economías avanzadas en un futuro previsible.

A largo plazo, los déficits inflan las futuras facturas de intereses y ahuyentan la inversión privada. Pero ahora mismo podrían estar provocando peligrosos desequilibrios.

Los déficits estaban justificados cuando el desempleo era alto, la demanda privada moribunda y la inflación y las tasas de interés bajas. Nada de eso es cierto ahora.

En cambio, Biden y el Congreso siguen avivando la demanda en una economía que ya tiene mucha. Hasta febrero, Biden había cancelado US$ 138.000 millones de deuda estudiantil -y acaba de desvelar planes para borrar miles de millones más-, lo que aumenta directamente el poder adquisitivo de los deudores. De los US$ 95.000 millones en ayudas a Ucrania, Taiwán e Israel que acaba de aprobar el Congreso, US$ 57.000 millones volverán a los productores estadounidenses en forma de más compras de armas.

Esa es una de las razones por las que la inflación, aunque menor que hace un año, se ha estancado por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El FMI cree que la inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) es medio punto porcentual más alta de lo que sería de otro modo, debido a la política fiscal.

Esto, a su vez, está impidiendo que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a corto plazo. Y eso último, junto con la avalancha de deuda del Tesoro para financiar el déficit, está haciendo subir los rendimientos de los bonos a largo plazo.

Los libros de texto predicen que una combinación de política monetaria restrictiva y política fiscal laxa absorberá capital del extranjero y hará subir el dólar. Ello ha precipitado a menudo crisis financieras en los mercados emergentes, al devaluarse los tipos de cambio, incumplir los gobiernos y quebrar los bancos.

En efecto, el dólar ha subido este año. No ha socavado los mercados emergentes, que en general están en mejor forma que en épocas de crisis anteriores, aunque el riesgo merece ser vigilado. El Banco Central de Indonesia subió las tasas de interés esta semana en respuesta al debilitamiento de su moneda.

La fortaleza del dólar podría desestabilizar la economía internacional de otra forma: a través del proteccionismo.

En 1971, la elevada inflación y los déficits públicos de Estados Unidos provocaron una sobrevaloración del dólar y déficits comerciales. Después de que la administración Nixon impusiera un recargo del 10% a las importaciones, Alemania Occidental y Japón acordaron revaluar sus monedas frente al dólar.

En 1985, el guión se repitió: la subida de las tasas de interés y el déficit presupuestario de Estados Unidos habían hecho subir el dólar y el déficit comercial. En septiembre, en el Hotel Plaza de Nueva York, el gobierno de Reagan convenció a las autoridades japonesas y europeas para que devaluaran sus monedas frente al dólar. A continuación adoptó medidas comerciales contra Japón, en particular sobre los automóviles y los semiconductores.

El dólar no ha subido tanto ahora como en 1985, pero están surgiendo fricciones similares. La administración Biden quiere impulsar la fabricación estadounidense, en particular de vehículos eléctricos, y observa con consternación cómo China, ayudada por un yuan más débil, inunda el mundo de exportaciones baratas.

La solución macroeconómica sería que Estados Unidos estimulara menos su economía y China más la suya. Ninguna de las dos cosas parece probable. Y a diferencia de 1971 y 1985, cuando Alemania Occidental y Japón se sintieron obligados a subir sus monedas para apaciguar a Estados Unidos -su aliado y protector-, China no siente tal obligación.

El resultado será, casi con toda seguridad, una mayor presión proteccionista. Biden ya planea imponer aranceles más altos a China. Si Trump vuelve a la Casa Blanca, no habrá medidas contra el déficit y, si su primer mandato es un presagio, habrá más aranceles y un impulso para debilitar el dólar.

Puede que la economía estadounidense siga siendo la reina, pero su reinado no será armonioso.