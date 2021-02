El gobierno de Joe Biden no vería “ninguna razón” para levantar el bloqueo contra Huawei

Parece que el bloqueo a Huawei no terminará en el corto plazo. Si bien aún no es ratificada en el cargo, la elegida de Joe Biden para asumir el cargo de Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, apuntó que no tendría motivos para modificar las medidas que fueron tomadas contra esa y otras compañías chinas por la administración de Donald Trump.

Según recoge Bloomberg, en el marco de una sesión de respuestas a preguntas escritas por los miembros republicanos del Senado estadounidense, Raimondo fue consultada respecto a la presencia de Huawei, Semiconductor Manufacturing International Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co y otras empresas chinas en la lista de comercios restringidos.

Raimondo aseguró que no conoce “ninguna razón” para que Huawei y las demás empresas sean sacadas de ese listado que, en el caso de Huawei, impide que concrete negocios con empresas estadounidenses como Google.

“Entiendo que las partes se colocan en la Lista de entidades y la Lista de usuarios finales militares en general porque representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos o los intereses de la política exterior”, dijo Raimondo. “Actualmente no tengo ninguna razón para creer que las entidades en esas listas no deberían estar allí. Si se confirma, espero recibir una sesión informativa sobre estas entidades y otras de interés“.

Por supuesto, desde China no ven con buenos ojos a esta señal y un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país dijo que no están de acuerdo con aquellas medidas.

“Los instamos a detener esta opresión desenfrenada contra las empresas chinas”, señaló el vocero identificado como Wang Wenbin, según recoge Bloomberg.