Alibaba reanuda el plan para la venta de bonos por US$5 mil millones tras superar expectativas en resultados trimestrales

Alibaba Group Holding Ltd. lanzará esta semana lo que podría ser una venta de bonos de US$5 mil millones de dólares, retomando un plan que quedó en silencio el mes pasado cuando su fundador había estado fuera de la vista durante meses.

El gigante chino del comercio electrónico emitirá deuda para impulsar el capital de trabajo y pagar su deuda en el extranjero, según un documento presentado el martes. Parte de la venta estará compuesta por bonos de sostenibilidad, los primeros de la compañía, y las ganancias se destinarán a proyectos elegibles como responder a la crisis de Covid-19 e invertir en energía renovable, según el documento.

Alibaba tenía como objetivo recaudar al menos US$5 mil millones hace un mes, informó Bloomberg a principios de enero. Los inversionistas se habían preguntado si la empresa podría lograrlo, ya que el fundador Jack Ma no había sido visto en público desde que su imperio de Internet se vio afectado por un creciente escrutinio antimonopolio.

La compañía está reanudando los planes de deuda después de informar un aumento del 37% en los ingresos trimestrales que superó las expectativas de los analistas, lo que le dio a la compañía un impulso muy necesario en medio de la represión regulatoria. En noviembre, Beijing torpedeó la oferta pública inicial récord de la afiliada Ant Group Co. e inició una investigación sobre el minorista en línea, lo que alimentó la incertidumbre sobre el futuro del imperio tecnológico de Ma. Pero el breve regreso del empresario multimillonario a la vista del público en enero señaló que los peores escenarios pueden ser menos probables.

La venta de la deuda podría recaudar hasta US$5 mil millones, según una persona con conocimiento del asunto, quien pidió no ser identificada ya que los detalles son privados. Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. y China International Capital Corp. se encuentran entre los suscriptores, según el documento.

Alibaba no es el único que elige aprovechar el mercado mundial de bonos ahora. Los prestatarios asiáticos acaban de establecer un nuevo récord en enero para las ventas de bonos en dólares, capitalizando el hambre de los inversionistas por activos de mayor rendimiento en medio de tasas de interés ultrabajas.

Alibaba planea emitir bonos en cuatro vencimientos, el más largo en 40 años, dijo la persona. Los planes están sujetos a cambios por mercado y otras condiciones, según la presentación.

La compañía no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios fuera del horario comercial habitual.