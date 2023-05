David Bravo por pensiones: “Borrar toda la institucionalidad porque no es popular la palabra AFP creo que no es razonable”

En medio del debate por la reforma de pensiones, el experto en la materia, David Bravo, reiteró sus cuestionamientos a que la iniciativa en materia de seguridad social impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric aborda cambios importantes en muchas áreas del sistema.

“Hoy tenemos una propuesta del Ejecutivo de la reforma de pensiones que hace un trabajo mayor de cambio, donde está el tema de la separación de las pensiones y se interviene, cambia todo el edificio por así decirlo, y se crean nuevas instituciones (...) una reforma gigante, muy temeraria que arriesga que muchas cosas que hoy se están haciendo bien, y eventualmente se corren riesgos innecesarios”, planteó el expresidente de la Comisión Asesora Presidencial que entregó propuesta en el tema durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, David Bravo.

En un foro de la Universidad Adolfo Ibáñez, el director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales UC planteó que la apuesta del Ejecutivo no garantiza solucionar necesidades como una mayor competencia de los actores privados que participan en el sistema de pensiones. Ante esto, Bravo llamó a abordar el tema de revalorizar cambios en materias como la rentabilidad de la industrias y abordar otros aspectos como la licitación de la administración de cuentas de nuevos afiliados.

“Sería muy interesante si en esta discusión que viene las mismas AFP pudieran tener una suerte de participación en esta discusión constructiva para efectivamente verificar cómo se podría viabilizar de mejor modo temas que hay que tener en cuenta para efectos de la licitación, yo que creo que es un camino mucho más sensato, más razonable que la propuesta del gobierno general”, agregó.

En ese sentido, el experto resaltó la necesidad de realizar cambios en el sistema de pensiones, pero no en el tono que hoy plantea el Ejecutivo: “La pregunta es cuáles son esos cambios y si son esos cambios como de tomar una goma y borrar toda la institucionalidad que tenemos hoy simplemente porque no es popular la palabra AFP en la opinión pública creo que no es razonable”, agregó Bravo.

Bravo también respaldó sus reparos apuntando que crear una nueva institucionalidad es complejo y requiere tiempo.

Por su parte, el ex Superintendente de AFP y ex Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, destacó la necesidad de que el sistema de pensiones tenga rentabilidades de los administradores que no generen críticas en las personas, una situación que existe hoy ante los reparos contras las AFP.

“La legitimidad de un sistema privado de administración de fondos de pensiones pasa porque las utilidades que se obtengan en la gestión de esos recursos sean utilidades razonables y hoy estamos con utilidades que no son razonables”, añadió.

Ante este contexto, Larraín también criticó que las AFP anuncien acciones en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) porque se busca modificar el sistema de pensiones: “No puede ser que aparezca como una amenaza recurrir al Ciadi cada vez que el Estado plantea que tiene que hacer alguna reforma que a su juicio es necesaria, democráticamente necesaria, y legitimado por un mecanismo no arbitrario que pasó por todos los procedimientos políticos de elaboración de las leyes que correspondan”.

Finalmente, la exautoridad en la materia apuntó que la necesidad de avanzar en un sistema de pensiones con solidaridad en la cotización adicional del 6% para mejorar la jubilación de las personas que no califican para la Pensión Garantizada Universal, la clase media.