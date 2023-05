El ranking de los aportes de los empresarios a la elección del Consejo Constitucional

El Servicio Electoral (Servel) informó que durante los últimos comicios del Consejo Constitucional 2023 hubo 4.815 aportes transferidos y que al 5 de mayo que suman $10.484 millones.

Entre los aportantes hubo conocidos empresarios y abogados de grandes bufetes capitalinos, quienes entregaron dinero a los candidatos para solventar sus gastos electorales. Algunos con más éxito que otros.

Los hermanos José Ignacio, Juan José, Mercedes, Victoria y Pedro Hurtado Vicuña encabezan el listado como los mayores aportantes en los últimos comicios. Esta familia, que ha invertido en varios negocios junto a Eduardo Fernández León, como Entel, Pucobre y Consorcio, acumuló aportes por $109 millones.

Las colectividades que recibieron parte de los fondos fueron UDI ($35 millones) y RN (14 millones). Luego el resto se desagrega entre candidatos del pacto Chile Seguro: Alfonso Campos (2 millones); Ariel Mihovilovic ($2 millones); Arturo Phillips ($2 millones); Daniela Castro ($11 millones); Gloria Hutt ($2,4 millones); Josefina Letelier ($4 millones); Juan Luis Ossa ($7,3 millones); Juan Sutil ($2 millones); Luis Silva ($8 millones); Luis Valentín Ferrada ($4,3 millones); María Miranda ($4 millones); Pilar Cuevas ($3 millones) y Rodrigo Delgado ($2 millones) y Romina Terrazas ($6 millones).

Otro grupo familiar que también destacó en las donaciones a través de esta vía son los Von Appen. Wolf Von Appen Behrmann , accionista de Viña TerraNoble, ex director de SQM y Ultramar, y su hija Beatriz Von Appen Lahres, directora de The Singular Hotels, efectuaron 17 aportes que suman $78 millones, los cuales fueron repartidos de la siguiente forma: UDI ($ 17,7 millones); RN ($ 12,4 millones) y Partido Republicano ($ 27,5 millones) Evópoli ($10,4 millones) y Arturo Phillips ($10 millones).

En tanto, la familia Eluchans se cuadró con los apoyos con uno de sus integrantes: Edmundo Eluchans Urenda (UDI). Sus hermanas aportaron a su candidatura los siguientes aportes. Ana María ($200 mil); Cecilia ($500 mil); Angélica ($500 mil); Marcela ($500 mil). A ellos se suman fondos entregados por Francisco Urenda Panadero ($1 millón); Mariana Urenda Salamanca (250 mil) y Nicolás Urenda Bilic ($150 mil). El propio candidato registró un crédito contra reembolso por $61 millones.

El empresario y ex presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte Larraín efectuó un aporte de $2 millones a Arturo Phillips, quien resultó electo bajo el pacto Chile Seguro (UDI, RN y Evópoli). El grupo Matte posee intereses en los sectores de energía (Colbún), finanzas (Banco BICE) y forestal (Empresas CMPC) y telecomunicaciones Entel).

Su hermana, Patricia Matte, socióloga y ex presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), durante los últimos comicios efectuó cuatro aportes que sumaron en total 19 millones, entregando $14 millones a la Unión Demócrata Independiente (UDI). A ellos se suman: $3 millones a Juan Luis Ossa y 2 millones a Arturo Phillips del pacto Chile Seguro.

A su vez, su esposo, Jorge Gabriel Larraín Bunster realizó dos aportes que sumaron en total $10 millones a la UDI. En tanto, el hijo de ambos, Bernardo Larraín Matte, ex presidente de Sofofa y actual vicepresidente de Empresas CMPC, efectuó cuatro aportes que sumaron $8,5 millones. Arturo Phillips ($1,5 millones); UDI ($4 millones); Juan Luis Santa Cruz ($1,5 millones) y Gloria Hutt ($1,5 millones).

De acuerdo al registro, el ex presidente de Falabella y del Hipódromo Chile, Juan Cuneo y sus hijas Giorgianna y Paola Cuneo Queirolo, efectuaron en total cinco aportes a cuatro candidatos de la lista Chile Seguro y el Partido Republicano. Juan Cuneo aportó a poco más de $704 mil a Mario Undurraga (UDI) e igual monto a Jaime Ravinet (Ind). Giorgianna Cúneo entregó $500 mil a las candidaturas del Republicano, Luis Silva y Juan Sutil, ex presidente de la CPC que resultó excluido por razones de paridad, pese a haber obtenido un 13%,76. En tanto, Paola Cuneo aportó $700 mil a la postulación de la ex ministra de Trasportes del segundo mandato de Sebastián Piñera, Gloria Hutt.

También vinculados al pacto controlador de Falabella, los hermanos Carlo, Sandro y Piero Solari Donaggio efectuaron en su conjunto 12 aportes que suman $63 millones. La UDI recibió seis transferencias por $37 millones en total. RN acumuló cinco por $25 millones y un millón para Evopoli.

Otro empresario ligado al retail que entregó fondos durante los últimos comicios fue Arístides Benavente, fundador de Komax y presidente de Toteat, con dos aportes cada uno por $704 mil a los candidatos de Chile Seguro: Andrea Ponce (UDI) y Pilar Cuevas (RN).

Mientras, el director de Gasco, Andrés Pérez Cruz aportó $ 5 millones a candidatos del Partido Republicano. Gabriel Domínguez ($1 millón); María Gatica ($2 millones); Ricardo Ortega ($704 mil) y Sebastián Figueroa ($2 millones).

Andrés Navarro, el controlador y hasta este año presidente de Sonda, aportó a dos candidatos de la Región Metropolitana: $ 5 millones al ex ministro Jaime Ravinet y $ 3 millones a la electa Gloria Hutt.

Finanzas y consumo

En tanto, Aníbal Larraín Cruzat, presidente de Watts, director de Viña Santa Carolina y Larrain Vial Asset Management, aportó $5 millones a la candidatura de Bruno Baranda (RN), quien no resultó electo.

Por su parte, presidente de IM Trust Credicorp Guillermo Tagle realizó dos aportes que beneficiaron las candidaturas de Arturo Phillips con $2 millones (Chile Seguro) y Macarena Bravo, con $2 millones (Republicanos).

Felipe Zegers Vial, director de Coca Cola Embonor, aportó 350 mil a la candidatura de Francisca Rojas (Ind) por el pacto Chile Seguro.

Félix Bacigalupo Vicuña, socio del Grupo Pathfinder, también optó por efectuar un aporte individual con $1 millón a Mario Undurraga (UDI), por el Maule, quien no resultó electo.

Sebastián Ibáñez Atkinson, hijo de Felipe Ibáñez, ex socio junto a su hermano Nicolás en D&S, la matriz de supermercados Lider, entregó $700 mil a Antonio Barchiesi, del Partido Republicano, quien ganó en Valparaíso.

Por su parte, el vicepresidente de Viña Concha y Toro y presidente de las cascadas que participan en SQM, Rafael Guilisasti, efectuó tres aportes que suman $4 millones a Juan Luis Ossa (Ind), quien compitió sin éxito por Chile Seguro en Los Lagos.

En tanto, el director de Coca Cola Andina, Newport Ltda.y Scotiabank, Gonzalo Said Handal aportó $ 10 millones a Renovación Nacional.

Isabel Said Somavía, hija del fallecido ex presidente de Parque Arauco José Said, entregó $5 millones a la candidatura de Arturo Phillips.

Por último, Jorge Carey, ex presidente del directorio de Masisa y fundador del estudio que lleva su apellido, efectuó dos aportes en la última campaña de $1 millón y $700 mil a Bruno Baranda (RN) y Gloria Hutt (Evopoli), respectivamente.