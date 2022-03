La diplomática salida de Mario Marcel a la arremetida de Pamela Jiles por el quinto retiro de fondos de pensiones

Un tenso momento se vivió esta tarde en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. La instancia tenía que tratar la iniciativa que regula la protección y el tratamiento de datos, y estaba citado el ministro del Interior, Giorgio Jackson, y como invitados el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su par de Economía, Nicolás Grau, quien lo hizo de manera telemática.

La comisión partió sin la presencia del jefe de la billetera fiscal, quien venía de un almuerzo con parlamentarios de la DC. El problema se produjo cuando Marcel llegó a la comisión, momento en el que la diputada Pamela Jiles hizo uso de su palabra para acusarlo de rehuir las consultas de la prensa en torno al quinto retiro de fondos previsionales.

“Según entiendo, el ministro de Hacienda anda escapando de los colegas de prensa y sus asesores de prensa les señalan a los periodistas que cubren normalmente el Congreso que el ministro no va a responder preguntas respecto del quinto retiro”, dijo la diputada.

“Es más, el ministro y sus asesores andan acuseteando a los periodistas que intentan sacarles declaraciones y que casualmente llegan a la puerta del baño de la Cámara, cuando él justo va ingresando”, agregó la parlamentaria.

Aunque la presidenta de la comisión, la diputada Karol Cariola (PC), intentó persuadir a la instancia de que la sesión tenía por objeto ver el tema del tratamiento de datos y no otros proyectos (como el quinto retiro), el diputado Jorge Alessandri (UDI) hizo uso de la palabra para defender a Marcel.

“Jamás el ministro de Hacienda se ha arrancado de este tema ni cuando era presidente del Banco Central ni ahora. Y además todas las predicciones que nos hizo cuando vino en su calidad de presidente de Banco Central, respecto a todos los efectos nocivos de los retiros en la economía, todos se cumplieron. Y por eso salió premiado como el mejor presidente de bancos centrales de 2021″, afirmó Alessandri.

Aunque la comisión luego prosiguió su rumbo normal, el tema reflotó cuando Marcel tuvo que retirarse de la instancia. Y fue el propio jefe de la billetera fiscal quien le bajó los decibeles y distendió la discusión.

“Presidenta (Karol Cariola), yo lamentablemente me tengo que ir al Senado. No me voy arrancar ni de esta comisión ni de la prensa. Y quisiera mencionar que estoy casado con una periodista y mi señora se llama casualmente Pamela. Así que tengo una Pamela que se preocupa mucho más que cualquiera en asegurar que tenga una relación lo más respetuosa con la prensa. Así que así lo seguiré haciendo”, cerró el secretario de Estado, quien se dirigió a la Cámara Alta para ver la votación de los mayores recursos para el Mepco.