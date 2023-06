Marcel descarta idea de que solo con crecimiento se puede financiar medidas sociales y pide un pacto sin “ficción fiscal”

Con una mejor eficiencia del gasto del Estado y un mayor crecimiento no alcanza para avanzar en el financiamiento de mejoras en temas como seguridad, pensiones y acceso a sala cuna, entre otros, apuntó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El secretario de Estado, en medio de las conversaciones para lograr un pacto fiscal y así destrabar la tramitación de al reforma tributaria, destacó la necesidad de avanzar en cambios en el cobro de impuesto ante la magnitud de recursos que se requieran para financiar la agenda en temas sociales.

“Es fundamentalmente la lógica que está detrás de la búsqueda de un pacto fiscal, y donde por supuesto debe haber otros aportes que no solo es subir impuesto y ponernos de acuerdo en que vamos a gastar, como lo vamos a gastar y cuánto va a poder aportar la eficiencia del sector público y el crecimiento, pero no podemos perdernos, los órdenes de magnitud son importantes”, dijo Marcel en el marco de un seminario del Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esa línea, el economista apuntó que temas como el aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reducción en la lista de esperas en los hospitales, el aumento de cobertura de la sala cuna, la mejora en herramientas para combatir la delincuencia, entre otros, requiere una inversión de cerca de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. Una cifra que, a juicio del secretario de Estado, no alcanza solo con el crecimiento al cual el país puede alcanzar.

“Tendríamos que crecer 12% por año para poder llegar a esas cifras, algo que no es alcanzable. No hagamos política ficción, no ficción fiscal y seamos realista respecto a cuál es el mix que realmente es alcanzable en materia de financiamiento fiscal”, apuntó

Ante este contexto, Marcel también descartó la idea de que al reasignar recursos de espacio para lograr financiar la agenda social que ha priorizado el gobierno del presidente Gabriel Boric: “A veces nos damos cuenta de que desde de donde se sacó la plata si se necesitaba. En siete años no hubo aumento de recursos en seguridad ciudadana y hoy nos damos cuenta de que el Estado se quedó atrás en temas de combate al crimen organizado y tenemos que ponernos al día”.

En tanto, Marcel apuntó la necesidad de una reforma en materia de impuestos en base a que, según su mirada, Chile alcanzó un desarrollo en que van apareciendo nuevas exigencias que no se pueden responder con las herramientas actuales.

“Los países a medida que se desarrollan y crece la clase media tiene necesidades de mayores recursos y los ingresos fiscales tienen que ser capaz de acompañar esas tendencias de más largo plazo (...) Cuando hablamos de reforma tributaria y pacto fiscal no lo hacemos parte de una agenda de un sector político, tiene que ver con la realidad de un país que va avanzando como lo que ha ocurrido con nosotros”, dijo.

De esta forma, Marcel pidió avanzar en un pacto fiscal que sea realista y responsable con el gasto fiscal del país.