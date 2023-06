Presidente de la FTC lamenta salida de André Sougarret de Codelco: “En un año hizo lo que otros no hicieron en cuatro o cinco años”

La noticia sorprendió a todos, incluidos los trabajadores de la estatal Codelco. El presidente de la Federeación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja, lamentó la renuncia de André Sougarret a la presidencia ejecutiva de Codelco, la que se comunicó este martes y se hará efectiva el 31 de agosto próximo. “Es un tremendo notición”, dijo a Pulso Pantoja esta mañana.

¿Qué saben en la FTC de la decisión de André Sougarret de dejar la presidencia ejecutiva de Codelco?

Primero, para nosotros esto es un tremendo notición. Desconocemos hasta este minuto las verdaderas razones, solamente el comentario de que son razones personales, familiares, y que puede ser perfectamente, por la calidad de persona que es. Lo más probable es que esté en algo personal. Pero es una tremenda pérdida, algo que no esperábamos, ya que estábamos construyendo un proceso de muy buenos acuerdos, desarrollando un pacto de buena forma, y asumiendo estos grandes desafíos de Codelco. Pero para nosotros es un tremendo golpe la salida de él, ya que había una relación muy fluida que nos permitía generar nuevos acuerdos.

¿Qué es lo que principal que destacaría en términos de su gestión en este año que alcanzará a estar?

Si bien es cierto es muy poco lo que él estuvo, un año, tenemos que reconocer que en un año hizo lo que otros no hicieron en cuatro o cinco años. Una apertura total en términos de transmitir confianzas, de poder tratar los temas de forma adecuada, en forma responsable, y sobre todo muy transparente en la información que nos permitía desarrollar los procesos. Tenemos tremendos desafíos a través de los proyectos estructurales, de cómo somos capaces de levantarnos de una crisis que pudiese ser cíclica, porque esto no es nuevo para nosotros. Con tantos años que llevo yo, más de 35 años en la División El Teniente, y con más de 23 años en el mundo sindical, hemos vivido procesos muy parecidos y para esto se requiere mucha confianza. En un año fue capaz de levantar los temas, transparentarlos, y sobre todo compartir la información para buscar las mejores soluciones, y espero que eso continúe por la misma línea, que quien quede o lo reemplace temporalmente mantenga la conducta que él dejó ojalá.

¿Cómo ve la relación que tenía André Sougarret con Máximo Pacheco? ¿Había quizás roces por el protagonismo que ha tenido Pacheco en el último tiempo?

No, yo creo que no. A Sougarret lo conozco hace más de tres años y siempre se ha mostrado como es. Esa es su realidad, es su forma de trabajar y de hacer las cosas. Siento que Pacheco en su minuto tomó una muy buena decisión con la elección de él. Creo que era el hombre indicado, era el hombre del momento para las necesidades que tiene Codelco. Yo de verdad me siento muy triste por su salida, y lo entiendo; no quiero involucrarme en sus temas personales o familiares, pero más de una razón debe tener. Yo espero que Pacheco, con la sabiduría que tiene, no se equivoque con la futura designación y que mantengamos un lineamiento muy parecido a la directrices que ha manejado hasta ahora André Sougarret.

¿Cómo evalúa el rol que ha cumplido en el directorio de Codelco el representante de la FTC, Nelson Cáceres?

Bien, Nelson está muy cercano a nosotros. Es un dirigente más, y está muy preocupado por esta situación. Hay una relación muy fluida con él, por lo tanto no tenemos problema alguno. Manejamos la información de manera fluida, como corresponde, entre la Federación y el directorio de Codelco.

En su opinión, ¿por qué cree que se está dando esta rotación en la presidencia ejecutiva de Codelco?

Yo creo que son los temas que están rondando minuto a minuto, lo que son los proyectos estructurales, lo que son los lineamientos de Codelco hacen que tengamos movimientos más frecuentes.