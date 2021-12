Salida de capitales: triunfo de Boric activa compras inmobiliarias en el exterior y nueva ola dependerá de sus señales

La elección de Gabriel Boric como Presidente de la República no fue una sorpresa para gran parte del mercado, pero la magnitud de la victoria, de casi 12 puntos sobre José Antonio Kast, causó una dura respuesta este lunes en las transacciones del dólar, el que trepó $29 hasta un máximo histórico de $876 , y en el IPSA, que cayó 6,18%. Adicionalmente, el resultado de la segunda vuelta presidencial también gatilló para otros inversionistas la concreción de inversiones fuera del país que ya tenían planeadas, mientras unos tantos iniciaron los trámites al respecto.

La volatilidad que exhibe el tipo de cambio desde el estallido social, la elección de los convencionales constituyentes y las presidenciales, es algo que Mario Marcel, presidente del Banco Central, abordó con los senadores de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alto en el marco de la presentación del último Informe de Política Monetaria (IPoM).

“No es que Chile sea un país del montón en términos del peso relativo de estos factores domésticos, Chile está más bien en un extremo en términos de crecimiento de la demanda, de crecimiento del consumo, de depreciación de su moneda. En la medida que está en un extremo, eso tiene que ver con cosas que han ocurrido dentro del país, eso justifica la acción de la política monetaria”, dijo Marcel en la ocasión.

La demanda por dólares para invertir fuera del país o para cubrirse de la inflación tiene al tipo de cambio en $871,2, en circunstancias que los expertos dicen que, en un contexto de mayor estabilidad y certeza internas, debería estar muy por debajo de ello. Y es que la demanda por la divisa se ha disparado, en parte, por la salida de capitales constante de parte de inversionistas locales, la que se arrastra desde el estallido social de octubre de 2019 y que incluso ha llevado a las cuentas corrientes en moneda extranjera a un nivel récord.

Según datos del Banco Central, en 24 meses a agosto la salida de flujos de empresas y hogares alcanzaba los US$24.000 millones, el peak desde que existen cifras comparables, que comienzan en 2003.

Pero la cifra podría incrementarse en la medida que las señales del nuevo gobierno, en particular las que se relacionan con el equipo económico y materias de esa índole, no convenzan a los inversionistas, dicen los expertos.

Jorge del Puerto, socio de MBI, sostiene que los clientes con grandes patrimonios - con más de US$1 millón líquido - ya concretaron la salida del país, en promedio de un 50% de su patrimonio financiero, es decir sólo sus inversiones, y que “tras la primera vuelta presidencial, donde se eligió al Congreso y el Senado quedó prácticamente empatado, además del discurso moderado de Boric, la preocupación sobre el futuro bajó algo”.

En esa línea, precisa que las decisiones hacia adelante de los inversores respecto de si otra parte de su capital continúa o no en el país, dependerá de la elección del equipo económico, entre otras materias relevantes: “Si es del gusto del mercado, es probable que el tipo de cambio baje de los $850 y la salida del flujo de capitales se detenga. Pero inversiones de, por ejemplo, US$3.000 millones a concretarse en los próximos 10 años, no se realizarán al menos hasta que se despeje la nueva Constitución y tengamos un marco regulatorio estable, claro, preciso, de mediano y largo plazo para saber cuáles son las reglas de juego”. Y añade que, aún en ese caso, no todos los capitales regresarán, pues los chilenos ya se diversificaron y ello no cambiará.

Mientras altos ejecutivos de otros bancos de inversión, que prefieren mantener su nombra bajo reserva, confirman que la salida -al menos de los grandes flujos- está detenida por el momento, las oficinas de abogados han acelerado la marcha.

“Previo a las elecciones, muchos clientes se habían anticipado y tenían inversiones y estructuras en el extranjero. Luego de las elecciones, otros clientes llamaron para modificar la estructura de sus inversiones fuera del país. Adicionalmente aquellos que aun no tenían estructuras, llamaron para revisar su situación”, cuenta Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri & Asociados.

La apuesta por Florida

Uno de los destinados favoritos de los grandes patrimonios chilenos desde el estallido social ha sido el mercado inmobiliario de Florida, EEUU, estado donde ha continuado fuerte la inversión y donde también podría seguir creciendo.

Juan Francisco Labbé, gerente comercial de Labbé Propiedades, corredora afincada en Miami, apunta que tras las elecciones ha recibido “bastantes llamados y mensajes”, y que “hay gente que estaba más avanzada y se había dolarizado, y otros que están a la espera de ver qué pasa con el dólar para salir, pero también me han llamado preguntando por visas y negocios. El tema de los chilenos en Miami viene pasando desde el 18 de octubre (de 2019), hay algunos que salieron hace rato y otros que están esperando, hemos vendido propiedades ayer y hoy”.

Labbé detalla que en su compañía se enfocan en viviendas para la clase media americana, con precios que van desde los US$400.000, y con arriendos que están en el rango de US$2.600-US$2.800 mensuales. Ello significa que el retorno anual es del orden de 5,8%.

“Las propiedades han subido de precio, porque no son sólo los chilenos los que están comprando, sino que también vienen de Perú, que está entrando fuerte, Argentina, y Venezuela desde hace rato”, dice Labbé.

Por su parte, Paula Sánchez, broker y dueña de Unique International Properties, también radicada en Miami, comenta que la inquietud por invertir en EE.UU. proviene desde el estallido social de 2019, pero que muchos inversionistas, luego de que se abrieran las fronteras tras pasar lo peor de la pandemia, “vinieron a concretar las compras”.

En esa línea, explica que desde hace seis meses “las personas empezaron fuertemente a concretar las compras. Hoy creo que están bajando la información, pero hay un montón de inversionistas que quieren venir en febrero y marzo a realizar las compras de alguna o varias propiedades”.

Sánchez relata que “el flujo de compras aumentará de todas formas. Todo el año he estado trabajando con clientes que aseguraban que si ganaba Boric iban a invertir, a comprar. Ahora que es un hecho, he empezado a recibir varios llamados de gente que está concretando viajes para invertir”.

La chilena cuenta que su foco son viviendas de US$1 millón hacia arriba, y que los chilenos están adquiriéndolas para renta e inversión, “dado que el mercado de arriendo ha subido entre 30%-40% en Florida en general, pero también hay mucha persona preguntando por propiedades de US$500.000-US$600.000″.

Madrid se prepara

Mientras muchos de los inversionistas miran a EE.UU., hay otros que están mirando a Madrid, y para ellos los bancos de inversión españoles ya se están preparando.

Según un artículo del medio español El Confidencial, la victoria de Gabriel Boric ha activado a las bancas privadas del país, que buscan captar parte de la salida de patrimonios de Chile.

El medio explica que en los últimos años la preferencia de las fortunas de Latinoamérica se inclina por España, ya que en Estados Unidos hay mayor presión regulatoria y fiscalizadora.

“Los chilenos serán protagonistas en el mercado del lujo en 2022″, afirmó a El Confidencial Gonzalo Robes, CEO de la firma inmobiliaria Uxban. En esa línea, cuenta que hasta ahora han llegado “con cuentagotas” a Madrid, pero que “el número de chilenos que van a venir a Madrid a comprar y diversificar su patrimonio tendrá mucho que ver con las propuestas económicas que desarrolle Boric, entre ellas, el impuesto al patrimonio”.

Por su parte, Ana Calderón, CEO de A.B.e.C. Realtor, afirmó que “el cliente procedente de Chile analiza más a fondo sus inversiones y el retorno de las mismas que clientes procedentes de otros países de Latinoamérica”, lo que explica que “la toma de decisión les llevará más tiempo”.