Agustín Iglesias, alcalde electo de Independencia: “Me siento el regalón de Evelyn Matthei”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el próximo jefe comunal abordó su cercanía con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. "Me quiere harto, me tiene un cariño especial", afirmó. "En Chile Vamos tenemos algunas deudas para comprender qué pasa en Chile", dijo, agregando que él está dispuesto en colaborar para que la coalición de centroderecha "esté conectada con los problemas reales que tiene el país". En esa línea dijo que "Evelyn ha confiado en mí, ha apostado en mí, y así me he convertido en su regalón". Revisa en el video la entrevista completa.