Capítulo 113 | Desde la Redacción: Senador Alfonso de Urresti defiende ingreso de reforma al sistema político ante arremetida de diputados

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, y entrevistado por Consuelo Saavedra, el presidente de la comisión de Constitución del Senado y vicepresidente del PS abordó la reforma -impulsada por un grupo transversal de senadores- que instala el umbral electoral del 5%. Ante cuestionamientos de diputados, incluso de su propio partido, el parlamentario dijo que la iniciativa no fue un trabajo "oculto"; que es una "contribución al país" y que recoge el "espíritu" de los procesos constituyentes. También aseguró que la reforma "no está escrita en piedra" y que no le cabe "duda" que el Presidente Gabriel Boric la respalda. También hizo un reconocimiento: "Si no hemos podido conversarlo con todos lo lamento, reconozco mis limitaciones". En ese capítulo del programa, revisa también la entrevista al gobernador electo del Biobío, Sergio Giacaman, que dijo que una de sus primeras medidas será una auditoría por el caso Convenios, y el diálogo con un infectólogo para abordar las medidas de prevención ante el aumento de casos de 'neumonía atípica', entre otros temas.