Claudio Orrego: “No es necesario tener la ley del uso de la fuerza para poder aprobar” el uso de armas Taser

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el gobernador metropolitano -quien busca la reelección- abordó la crisis de seguridad. Al respecto, criticó que el Congreso no despache aún las RUF y acusó que la discusión de ese proyecto "se ocupa como una excusa para no hacer otras cosas". En esa línea, llamó a que funcionarios como carabineros puedan usar pistolas Taser, armas no letales inmovilizadoras. "Como gobierno regional le estamos aprobando un piloto a Gendarmería con 20 pistolas Taser en esta materia. Hay 120 países en el mundo que las ocupan", agregó.