Claudio Orrego y críticas por apoyo del PC a su candidatura: “A Aylwin le decían exactamente lo mismo que a mí”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el candidato a la reelección por la gobernación metropolitana se refirió al respaldo que recibió del Partido Comunista (PC) para la segunda vuelta. "Nunca he sido oficialista" reiteró Orrego, ejemplificando su posición con el apoyo que recibió de la derecha en las elecciones del 2021. "En segunda vuelta la derecha me consideró menos malo que a Karina Oliva, así como el Partido Comunista hoy día me considera menos malo que Pancho Orrego", sostuvo, agregando que lo "acusan" de ser de oficialismo o de oposición según las circunstancias. Revisa en el video la entrevista completa.