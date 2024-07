Desde la Redacción | “Espero no sea tongo”: Desbordes dice que “el gobierno le está dando una mano” a Hassler por polémica por cárcel

“Es evidente, a mí no me van a decir que la ministra Vallejo está peleando con la alcaldesa, cuando uno las ve hace un mes almorzando (…) y hoy día enfrentadas, no les creo”, dijo el candidato a alcalde de Santiago por Chile Vamos, Mario Desbordes (RN). El también exministro de Defensa agregó que “si no fuera porque está Luis Cordero entre medio, yo pensaría que es un tongo". Sobre el anuncio del gobierno por la ampliación del penal de máxima seguridad, agregó que no le "parece adecuado". Entrevistado por Polo Ramírez, comentó también que en el caso Macaya, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha "hecho declaraciones que podrían entenderse como presiones al poder judicial".