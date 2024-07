Desde la Redacción | Matías Walker: “Hoy no se justifica de ninguna manera otro retiro”

En el programa de La Tercera, el vicepresidente del Senado se refirió a su rechazo a la iniciativa, argumentando que el escenario actual no lo justifica. El también vicepresidente de Demócratas abordó, además, la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI y el veto que haría el gobierno al proyecto para la elección en dos días, asegurando que al ministro Elizalde "le tocó ser el ingrato portavoz de una mala idea" y que espera que se reponga la multa por no votar "sin discriminar entre chilenos y extranjeros", ya que de otra manera se pondría "en jaque la legitimidad" de las elecciones. Sobre la crisis de seguridad, planteó que no ve un posible cambio en Interior, ya que no hay "elenco en la coalición de gobierno" para reemplazar a Tohá o a los subsecretarios.